Эта обзорная программа объединяет лучшие туристические локации и знание местного жителя.
Маршрут проложен так, чтобы охватить и старые улочки, и просторные проспекты, и тихие парки, и шумные площади. Вы не просто проедете по городу — а поймёте, как прошлое Минска встроено в его сегодняшний ритм.
Описание экскурсии
Вы увидите
- Историческое сердце — Красный костёл, Дом правительства, Троицкое предместье. Именно в этой части Минск превращался из ремесленного городка в губернский центр.
- Площадь Победы и монумент — знаковый мемориал, символ всей послевоенной истории страны. Вы узнаете, почему он до сих пор остаётся одной из главных точек притяжения.
- Проспект Независимости и Октябрьскую площадь — главную артерию города, где сталинский ампир встречается с новыми кварталами.
- Парки и набережную Свислочи — Центральный детский парк, парк Горького, зелёные зоны вдоль реки. Здесь мы выйдем прогуляться и обсудим легенды о памятниках и слухи, кто же на самом деле ходит по этим аллеям по ночам.
- Секретные уголки — скверы, исторические арки и необычные памятники, которых нет в обычных путеводителях.
Вы узнаете:
- как события прошлого — войны, перестройка, мирные годы — отражаются в облике современных проспектов и тихих переулков.
- почему Минск называют городом-ансамблем и где искать детали, которые замечают только местные жители.
- какие архитектурные стили спорят друг с другом на одной улице и кто этот спор выигрывает.
- забавные и немного жутковатые истории о парковых скульптурах, подземных переходах и домах с характером.
- как отличить парадный Минск от домашнего и почему столица живёт сразу в двух ритмах.
Организационные детали
- Поедем на комфортабельном автомобиле или минивэне с кондиционером. Детское кресло — по вашему запросу.
- Экскурсия проходит преимущественно в машине. Будет 2-3 остановки для коротких пеших прогулок.
- С вами будет один из гидов нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 32% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вячеслав — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1110 туристов
Я ваш водитель по Беларуси. С 2009 года помогаю путешественникам открывать красоту и культурное наследие нашей страны. Моё основное направление — организация трансферов к самым популярным и уникальным достопримечательностям Беларуси. Каждая
