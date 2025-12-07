Откройте для себя Минск, город с тысячелетней историей, но вечно молодой душой — где древние традиции гармонично соседствуют с ритмом современной жизни, создавая неповторимый образ. Вы отправитесь в путешествие сквозь века и посетите знаковые локации столицы. Площадь Свободы — старейшая площадь, здесь мы увидим место рождения Минска. Осмотрим городскую Ратушу, здания бывших монастыря базилиан и униатской церкви. Заглянем в православный Кафедральный собор Святого Духа, где хранится чудотворная икона Божией Матери. Кроме того, узнаем историю комплекса иезуитского коллегиума и главного костёла Пресвятой Девы Марии. Проспект Независимости — проедем по проспекту, который является ярким примером архитектуры сталинского ампира. Из окна автомобиля увидим Монумент «Площадь Победы», здание Национальной Библиотеки. Троицкое предместье — погрузимся в атмосферу 19 века и пройдём к Острову Мужества и Скорби, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Площадь Независимости — центральная площадь, где находятся Дом правительства и "визитная карточка города" Красный костёл. Проспект Победителей — посмотрим проездом на спортивный комплекс «Минск-Арена», современный Музей истории ВОВ и Стеллу. Гид расскажет, за что Минск был удостоен звания Город-Герой. Важная информация:

Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате. Мы проедем два главных проспекта города и сделаем три выхода к историческим локациям — Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.