Наша обзорная экскурсия – это возможность увидеть, как переплетаются эпохи в самом сердце Беларуси.
Мы узнаем, как менялся город со времен летописных упоминаний, его архитектурные преобразования в составе Речи Посполитой и Российской Империи.
Мы проедем по главным магистралям города и прогуляемся по атмосферной площади Свободы, Троицкому предместью и площади Независимости.
Описание экскурсии
Откройте для себя Минск, город с тысячелетней историей, но вечно молодой душой — где древние традиции гармонично соседствуют с ритмом современной жизни, создавая неповторимый образ. Вы отправитесь в путешествие сквозь века и посетите знаковые локации столицы. Площадь Свободы — старейшая площадь, здесь мы увидим место рождения Минска. Осмотрим городскую Ратушу, здания бывших монастыря базилиан и униатской церкви. Заглянем в православный Кафедральный собор Святого Духа, где хранится чудотворная икона Божией Матери. Кроме того, узнаем историю комплекса иезуитского коллегиума и главного костёла Пресвятой Девы Марии. Проспект Независимости — проедем по проспекту, который является ярким примером архитектуры сталинского ампира. Из окна автомобиля увидим Монумент «Площадь Победы», здание Национальной Библиотеки. Троицкое предместье — погрузимся в атмосферу 19 века и пройдём к Острову Мужества и Скорби, памятнику белорусским воинам, погибшим в Афганистане. Площадь Независимости — центральная площадь, где находятся Дом правительства и "визитная карточка города" Красный костёл. Проспект Победителей — посмотрим проездом на спортивный комплекс «Минск-Арена», современный Музей истории ВОВ и Стеллу. Гид расскажет, за что Минск был удостоен звания Город-Герой.
Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате. Мы проедем два главных проспекта города и сделаем три выхода к историческим локациям — Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Свободы (прогулка)
- Проспект Независимости (проезд)
- Троицкое предместье (прогулка)
- Площадь Независимости (прогулка)
- Проспект Победителей (проезд)
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное обслуживание
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Обед
Где начинаем и завершаем?
Начало: Удобный для вас адрес
Завершение: Минск, удобный для вас адрес
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Важная информация
- Экскурсия проходит в автомобильно-пешеходном формате. Мы проедем два главных проспекта города и сделаем три выхода к историческим локациям
- Экскурсию проведу я или один из гидов нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
