В шаге от модернового Оперного театра притаился район Осмоловка.
Здесь нет суеты проспектов и глянца новостроек: вместо этого — аккуратные дома 1940-х годов с портиками, балясинами, мансардами и эркерами. И дворы
Описание экскурсии
- Начнём на Троицкой горе, в сердце исторического района Минска. И рассмотрим одну из его архитектурных доминант — Оперный театр архитектора Лангбарда.
- Пройдём по уютным улицам Осмоловки, где атмосфера Минска 1950-х годов органично вплетается в современный городской флёр.
- Увидим первую тяговую подстанцию Минского трамвайного депо — ещё один интересный городской объект.
- Завершим прогулку у дореволюционного пивзавода, ни на день не остановившего работу с 1864 года.
Я расскажу:
- О непростой истории Осмоловки: кто строил квартал, какие названия он сменил.
- Каким образом детали архитектуры — эркеры, портики, балкончики — создают уникальный облик района.
- Как старая трансформаторная будка превратилась в знаковый объект.
- Как пивоваренный завод уцелел даже в годы Великой Отечественной войны, когда почти весь Минск лежал в руинах.
Организационные детали
- Маршрут будет интересен творческим людям: художникам, архитекторам, киношникам.
- По желанию после экскурсии вы сможете самостоятельно посетить музей пивзавода «Аливария» с дегустацией двух сортов пива.
в пятницу в 13:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Оперного театра
Когда и сколько длится?
Когда: в пятницу в 13:30
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 211 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!
