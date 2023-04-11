«Город Солнца», Ратушная площадь, Троицкое предместье - погрузитесь в прошлое города
Пешком мы пройдём по главным достопримечательностям, и я расскажу, как город развивался в разные эпохи.
Прогулявшись по торжественным проспектам, по старинным уютным улочкам, вы не только откроете для себя прошлое Минска, но и прочувствуете его атмосферу.
Описание
Что вас ожидает
Непринуждённая прогулка со знатоком города
Как развивался Минск и когда он стал так называться? Кто обучал детей и хранил летописи Менска? Кто принёс в наш город электричество и спорт? Почему на гербе Минска Богородица? И где сегодня можно найти цветок папоротника и крокодила? Отправляемся искать ответы на эти вопросы!
◽️ Начнём с площади Независимости, где вам предстоит найти духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.
◽️ Затем мы пройдём через «Город Солнца» — застройку 1930–1950-х гг. Я поделюсь, почему именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки и услышите историю этого утопического проекта.
◽️ И вот мы в самом сердце Минска — на площади Свободы с ратушей. Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.
◽️ Напоследок прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!
Организационные детали
- Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Вы можете посетить сувенирные магазины либо зайти в атмосферные кофейни и бары в историческом центре.
- Экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- у Красного костёла на площадь Независимости
- Когда и сколько длится?
- Когда: По выбранному вами времениЭкскурсия длится около 2.5 часов
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.