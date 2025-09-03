Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по историческому центру Минска. Вместе мы отправимся в путешествие сквозь века, узнаем, как город преобразовывался и развивался.Начиная с площади Независимости, вы увидите символы Беларуси,

Красный костёл, пройдётесь по «Городу Солнца» и оцените величие проспекта Независимости. На площади Свободы с ратушей оживает история, а Троицкое предместье порадует живописными видами и атмосферой старины. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным интересных фактов и открытий

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-20 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Непринуждённая прогулка со знатоком города

Как развивался Минск и когда он стал так называться? Кто обучал детей и хранил летописи Менска? Кто принёс в наш город электричество и спорт? Почему на гербе Минска Богородица? И где сегодня можно найти цветок папоротника и крокодила? Отправляемся искать ответы на эти вопросы!

◽️ Начнём с площади Независимости, где вам предстоит найти духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.

◽️ Затем мы пройдём через «Город Солнца» — застройку 1930–1950-х гг. Я поделюсь, почему именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки и услышите историю этого утопического проекта.

◽️ И вот мы в самом сердце Минска — на площади Свободы с ратушей. Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.

◽️ Напоследок прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!

Организационные детали