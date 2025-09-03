От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по историческому центру Минска. Вместе мы отправимся в путешествие сквозь века, узнаем, как город преобразовывался и развивался.
Начиная с площади Независимости, вы увидите символы Беларуси, читать дальшеуменьшить
Красный костёл, пройдётесь по «Городу Солнца» и оцените величие проспекта Независимости.
На площади Свободы с ратушей оживает история, а Троицкое предместье порадует живописными видами и атмосферой старины. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным интересных фактов и открытий
Как развивался Минск и когда он стал так называться? Кто обучал детей и хранил летописи Менска? Кто принёс в наш город электричество и спорт? Почему на гербе Минска Богородица? И где сегодня можно найти цветок папоротника и крокодила? Отправляемся искать ответы на эти вопросы!
◽️ Начнём с площади Независимости, где вам предстоит найти духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.
◽️ Затем мы пройдём через «Город Солнца» — застройку 1930–1950-х гг. Я поделюсь, почему именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки и услышите историю этого утопического проекта.
◽️ И вот мы в самом сердце Минска — на площади Свободы с ратушей. Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.
◽️ Напоследок прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Вы можете посетить сувенирные магазины либо зайти в атмосферные кофейни и бары в историческом центре.
Экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек без изменения стоимости
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Красного костёла на площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1132 туристов
Люблю Беларусь, её культуру и людей. Моя миссия — раскрывать глубину белорусской земли, проявлять её культурные коды, рассказывать о ярких судьбах и погружать в атмосферу через поэзию, музыку, легенды и читать дальшеуменьшить
научные знания.
Работа гидом пришла в мою жизнь в 2013 года: с группой школьников мы изучали Минск, и их горящие глаза стали тем вдохновением, которое поддерживало в непростом пути обучения. Были разные ситуации, но понимание, что люди увезут с собой частичку любви Беларуси, её красоты и гармонии, помогало расти дальше.
У меня педагогическое образование, я прошла курсы экскурсоводов, получила аттестацию Национального агентства по туризму. Провожу авторские экскурсии с глубоким смыслом, соединяю прошлое и настоящее. Кроме того, веду праздники для детей и взрослых, курсы по освобождению природного голоса и тренинги личностного развития.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Андрей
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с большим объемом знаний. Есть возможность включить автомобильную опцию в экскурсию, рекомендуем, нам очень понравилось. Спасибо;)
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И
Ирина
Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил, как пролетело время. Удивительно, как много мы смогли увидеть и узнать за отведенное на читать дальшеуменьшить
экскурсию время! Елена познакомила нас с историей Минска, читала невероятно красивые стихи на белорусском языке, ответила на все наши вопросы. Прошла неделя, а мы с удовольствием обсуждаем факты и истории рассказанные гидом. Елена, спасибо Вам огромное за знакомство с городом, языком и страной.
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Наталья
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было интересно и не устать. Видели и современные здания, и старинные, и чудесное Троицкое предместье, и Остров слез. Воспользовались гастрономическими советами Елены - посетили бар, кафе и ресторан, которые она посоветовала. Самые приятные воспоминания о проведенном с Еленой времени.
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Евгения
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за 3 часа не заскучали и не устали) Елена прекрасный гид, отличный собеседник и хороший организатор! Будем обращаться к ней при планировании следующих поездок.
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Александр
Очень понравилась экскурсия от Елены! Прежде всего из-за полного погружения в исторический контекст. Елена показала нам те места, которые отличаются от общепринятого образа Минска. Получил колоссальное удовольствие от 2,5-часовой прогулки по городу. Спасибо!
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Алла
Прекрасно продуманная экскурсия-прогулка. Для нас это был чудесный подарок на 8 марта! Столько открытий и сюрпризов было за время этой экскурсии,… Елена - само совершенство, не заметили, как пролетело 3 часа) Рекомендуем!
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