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От Менска до Минска: прогулка по историческому центру

Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Приглашаем вас на уникальную пешеходную экскурсию по историческому центру Минска. Вместе мы отправимся в путешествие сквозь века, узнаем, как город преобразовывался и развивался.

Начиная с площади Независимости, вы увидите символы Беларуси,
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Красный костёл, пройдётесь по «Городу Солнца» и оцените величие проспекта Независимости.

На площади Свободы с ратушей оживает история, а Троицкое предместье порадует живописными видами и атмосферой старины. Эта экскурсия станет незабываемым путешествием в прошлое, полным интересных фактов и открытий

5
32 отзыва

7 причин купить эту экскурсию

  • 🌟 Индивидуальный подход
  • 🏛 Исторические достопримечательности
  • 🎨 Культурное обогащение
  • 📚 Увлекательные истории
  • 🚶‍♂️ Приятная прогулка
  • 🛍 Возможность купить сувениры
  • ☕️ Посещение атмосферных кафе
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Красный костёл
  • Город Солнца
  • Проспект Независимости
  • Площадь Свободы
  • Ратуша
  • Троицкое предместье
  • Музей поэта Богдановича

Описание экскурсии

Непринуждённая прогулка со знатоком города

Как развивался Минск и когда он стал так называться? Кто обучал детей и хранил летописи Менска? Кто принёс в наш город электричество и спорт? Почему на гербе Минска Богородица? И где сегодня можно найти цветок папоротника и крокодила? Отправляемся искать ответы на эти вопросы!

◽️ Начнём с площади Независимости, где вам предстоит найти духовные символы Беларуси — аистов, зубра, лист папоротника. Здесь же вы увидите яркий Красный костёл, выделяющийся на фоне ансамбля из советских зданий.

◽️ Затем мы пройдём через «Город Солнца» — застройку 1930–1950-х гг. Я поделюсь, почему именно в Минске начали строить идеальный советский город. Вы оцените внушительный проспект Независимости со зданиями Главпочтамта, Академии наук, Дворца Республики, Национальной библиотеки и услышите историю этого утопического проекта.

◽️ И вот мы в самом сердце Минска — на площади Свободы с ратушей. Мы пройдёмся по уютным улочкам с постройками 17–19 веков, храмами и монастырями. Дополнит впечатления музыка белорусского композитора Огинского, услышать которую можно на музыкальной лавочке.

◽️ Напоследок прогуляемся по Троицкому предместью — живописному району на берегу реки Свислочь с прекрасными образцами архитектуры 19 — начала 20 веков. Здесь же находится музей поэта Богдановича, чьи стихи я вам прочитаю. А при желании вы научитесь немного говорить по-белорусски!

Организационные детали

  • Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов. Вы можете посетить сувенирные магазины либо зайти в атмосферные кофейни и бары в историческом центре.
  • Экскурсия может быть проведена для группы до 20 человек без изменения стоимости

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Красного костёла на площади Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 20 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1132 туристов
Люблю Беларусь, её культуру и людей. Моя миссия — раскрывать глубину белорусской земли, проявлять её культурные коды, рассказывать о ярких судьбах и погружать в атмосферу через поэзию, музыку, легенды и
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научные знания. Работа гидом пришла в мою жизнь в 2013 года: с группой школьников мы изучали Минск, и их горящие глаза стали тем вдохновением, которое поддерживало в непростом пути обучения. Были разные ситуации, но понимание, что люди увезут с собой частичку любви Беларуси, её красоты и гармонии, помогало расти дальше. У меня педагогическое образование, я прошла курсы экскурсоводов, получила аттестацию Национального агентства по туризму. Провожу авторские экскурсии с глубоким смыслом, соединяю прошлое и настоящее. Кроме того, веду праздники для детей и взрослых, курсы по освобождению природного голоса и тренинги личностного развития.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 32 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
2
3
2
1
Андрей
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с большим объемом знаний. Есть возможность включить автомобильную опцию в экскурсию, рекомендуем, нам очень понравилось.
Спасибо;)
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с
Хорошо продуманная экскурсия, история и архитектура Минска показаны через глубину истории Беларуси. Елена отличный рассказчик с
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И
Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил, как пролетело время. Удивительно, как много мы смогли увидеть и узнать за отведенное на
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экскурсию время! Елена познакомила нас с историей Минска, читала невероятно красивые стихи на белорусском языке, ответила на все наши вопросы. Прошла неделя, а мы с удовольствием обсуждаем факты и истории рассказанные гидом. Елена, спасибо Вам огромное за знакомство с городом, языком и страной.

Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил,
Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил,
Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил,
Прогулка с Еленой прошла на одном дыхании. Никто в нашей компании из 5 человек не заметил,
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Наталья
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было интересно и не устать. Видели и современные здания, и старинные, и чудесное Троицкое предместье, и Остров слез. Воспользовались гастрономическими советами Елены - посетили бар, кафе и ресторан, которые она посоветовала. Самые приятные воспоминания о проведенном с Еленой времени.
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
Были на экскурсии 17 мая. Чудесная Елена очень интересно составила маршрут. Фактов ровно столько чтобы было
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Евгения
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за 3 часа не заскучали и не устали) Елена прекрасный гид, отличный собеседник и хороший организатор! Будем обращаться к ней при планировании следующих поездок.
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за
Экскурсия по Минску с Еленой была очень интересной! Мы прошли достаточно большой пешеходный маршрут и за
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Александр
Очень понравилась экскурсия от Елены! Прежде всего из-за полного погружения в исторический контекст. Елена показала нам те места, которые отличаются от общепринятого образа Минска. Получил колоссальное удовольствие от 2,5-часовой прогулки по городу. Спасибо!
Очень понравилась экскурсия от Елены! Прежде всего из-за полного погружения в исторический контекст. Елена показала нам
Очень понравилась экскурсия от Елены! Прежде всего из-за полного погружения в исторический контекст. Елена показала нам
Очень понравилась экскурсия от Елены! Прежде всего из-за полного погружения в исторический контекст. Елена показала нам
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Алла
Прекрасно продуманная экскурсия-прогулка. Для нас это был чудесный подарок на 8 марта! Столько открытий и сюрпризов было за время этой экскурсии,… Елена - само совершенство, не заметили, как пролетело 3 часа) Рекомендуем!
Прекрасно продуманная экскурсия-прогулка. Для нас это был чудесный подарок на 8 марта! Столько открытий и сюрпризов
Прекрасно продуманная экскурсия-прогулка. Для нас это был чудесный подарок на 8 марта! Столько открытий и сюрпризов
Прекрасно продуманная экскурсия-прогулка. Для нас это был чудесный подарок на 8 марта! Столько открытий и сюрпризов
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