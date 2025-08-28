На экскурсии можно увидеть Верхний город с его историческими зданиями, Площадь 8 Марта, где начинался город, и улицу Немига с её древними тайнами.
Описание экскурсии
Верхний город. Он иллюстрирует историю города времён Великого княжества Литовского и Российской империи. В этой части Минска вы увидите Ратушу, Гостиный Двор, старинные храмы, самую «тусовочную» улицу и интересные скульптуры.
Площадь 8 Марта. Именно здесь начинался Минск на реке Свислочь тысячу лет назад.
Улица Немига. Вы погуляете по старейшей улице города, под которой протекает одноимённая река, и полюбуетесь Петропавловским собором.
Улица Революционная. Одна из самых элитных и привлекательных улиц города в 19 веке. Вы оцените её современный облик.
Сквер Адама Мицкевича. Место, где вы познакомитесь с классиком польской поэзии и услышите лирическое отступление. А также увидите расположенные по соседству Пищаловский замок и Хоральную синагогу.
Площадь Независимости. Главная площадь города и современный административный центр. Здесь сочетаются советский конструктивизм и прекрасная дореволюционная архитектура в виде Красного костёла и доходных домов.
Была разновозрастная компания и экскурсия понравилась всем
Динамично, увлекательно, интересно.
Рекомендуем!
Это было незабываемо!
Грамотная речь, великолепная подача материала, правильно расставленные акценты, непринужденное общение, доброжелательность, юмор, гостеприимство, неожиданные и приятные подарки с белорусской земли, ценные рекомендации относительно местных товаров, услуг
В Минске были уже не первый раз (друзья - первый раз). Несмотря на морозную погоду, гид показал весь исторический центр, увлек эмоциональным повествованием, посоветовал интересные музеи и новые локации
И показал лучшие места с национальной кухней, удалось продегустировать!
Рекомендую!