Три центра Минска

Познакомьтесь с тремя историческими центрами Минска, узнайте их тайны и истории, насладитесь прогулкой по старинным улицам и площадям
Минск за тысячу лет несколько раз менял центр.

На экскурсии можно увидеть Верхний город с его историческими зданиями, Площадь 8 Марта, где начинался город, и улицу Немига с её древними тайнами.

Улица
Революционная покажет, как менялся облик города, а Сквер Адама Мицкевича подарит встречу с классиком. Площадь Независимости удивит сочетанием стилей и архитектуры. Прогулка по этим местам позволит понять, почему Минск так уникален и привлекателен

5
9 отзывов

6 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Узнать историю Минска
  • 🚶‍♂️ Прогуляться по историческим улицам
  • 🕍 Посетить древние храмы
  • 📸 Сделать уникальные фотографии
  • 🗺️ Исследовать три центра столицы
  • 🌿 Оценить современный облик города
Что можно увидеть

  • Верхний город
  • Площадь 8 Марта
  • Улица Немига
  • Улица Революционная
  • Сквер Адама Мицкевича
  • Площадь Независимости

Описание экскурсии

Верхний город. Он иллюстрирует историю города времён Великого княжества Литовского и Российской империи. В этой части Минска вы увидите Ратушу, Гостиный Двор, старинные храмы, самую «тусовочную» улицу и интересные скульптуры.

Площадь 8 Марта. Именно здесь начинался Минск на реке Свислочь тысячу лет назад.

Улица Немига. Вы погуляете по старейшей улице города, под которой протекает одноимённая река, и полюбуетесь Петропавловским собором.

Улица Революционная. Одна из самых элитных и привлекательных улиц города в 19 веке. Вы оцените её современный облик.

Сквер Адама Мицкевича. Место, где вы познакомитесь с классиком польской поэзии и услышите лирическое отступление. А также увидите расположенные по соседству Пищаловский замок и Хоральную синагогу.

Площадь Независимости. Главная площадь города и современный административный центр. Здесь сочетаются советский конструктивизм и прекрасная дореволюционная архитектура в виде Красного костёла и доходных домов.

Организационные детали

22% стоимости экскурсии вы оплачиваете на сайте, остаток отдаете гиду наличными в белорусских рублях.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Свободы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 9 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир
Владимир — ваш гид в Минске
Провёл экскурсии для 54 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Владимир. Я историк по образованию, педагог, участник археологических исследований. Живу в любимом городе. Всегда рад знакомить гостей столицы с достопримечательностями Минска, его культурой и тысячелетним прошлым.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

Елена
Елена
28 авг 2025
Очень широкий кругозор, погружение в историю, легкий и живой язык. Трудно представить, что кто/то может рассказать интереснее. Очень рекомендуем.
А
Анна
13 авг 2025
Спасибо Владимиру, за чудесную экскурсию
Была разновозрастная компания и экскурсия понравилась всем
Динамично, увлекательно, интересно.
Рекомендуем!
Н
Наталия
28 июн 2025
Мы очень довольны! Владимир, спасибо!
О
Ольга
18 июн 2025
Владимир великолепен! Подача информации легкая, эмоциональная, интересная. Обязательно обратимся к мену еще раз!
В
Василий
10 мая 2025
Владимир - огонь!
Н
Наталия
30 мар 2025
Чудесная экскурсия в чудесном городе Минск! Спасибо Владимиру, поймал нашу волну и не загружал цифрами, а исключительно интересными историями о домах, людях, стране и времени, показывал исторические фото. Прогулка прошла
на одном дыхании! Было интересно и местами очень весело))
Владимир - историк, с красивой речью и удивительными знаниями. Даже те, кто уже был на экскурсии в городе, подметили для себя много нового.

Марина
Марина
7 мар 2025
Владимир, мы восхищены!
Это было незабываемо!
Грамотная речь, великолепная подача материала, правильно расставленные акценты, непринужденное общение, доброжелательность, юмор, гостеприимство, неожиданные и приятные подарки с белорусской земли, ценные рекомендации относительно местных товаров, услуг
и интересных городских локаций! Минск современный оказался не менее привлекательным, чем Минск «старый»!
Если вы хотите узнать, к примеру, кто и как проходил квесты в 17 веке?. . чем удивляет историческая застройка площади Ленина?. . по ком звонит колокол у Красного костела?. . где в Минске можно заказать, получить и съесть за 10 минут «ведро картошки»?.. etc… однозначно рекомендуем экскурсию с Владимиром! Супер информативно, не утомительно, можно с детьми!

Ольга
Ольга
22 фев 2025
Владимир - спасибо!
В Минске были уже не первый раз (друзья - первый раз). Несмотря на морозную погоду, гид показал весь исторический центр, увлек эмоциональным повествованием, посоветовал интересные музеи и новые локации
И показал лучшие места с национальной кухней, удалось продегустировать!
Рекомендую!
О
Ольга
13 фев 2025
Владимир провел замечательную экскурсию: прекрасная подача материала, занимательно и динамично. Рекомендую)

Входит в следующие категории Минска

