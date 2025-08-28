Минск за тысячу лет несколько раз менял центр.На экскурсии можно увидеть Верхний город с его историческими зданиями, Площадь 8 Марта, где начинался город, и улицу Немига с её древними тайнами.Улица

Революционная покажет, как менялся облик города, а Сквер Адама Мицкевича подарит встречу с классиком. Площадь Независимости удивит сочетанием стилей и архитектуры. Прогулка по этим местам позволит понять, почему Минск так уникален и привлекателен

Ваш гид в Минске

Описание экскурсии

Верхний город. Он иллюстрирует историю города времён Великого княжества Литовского и Российской империи. В этой части Минска вы увидите Ратушу, Гостиный Двор, старинные храмы, самую «тусовочную» улицу и интересные скульптуры.

Площадь 8 Марта. Именно здесь начинался Минск на реке Свислочь тысячу лет назад.

Улица Немига. Вы погуляете по старейшей улице города, под которой протекает одноимённая река, и полюбуетесь Петропавловским собором.

Улица Революционная. Одна из самых элитных и привлекательных улиц города в 19 веке. Вы оцените её современный облик.

Сквер Адама Мицкевича. Место, где вы познакомитесь с классиком польской поэзии и услышите лирическое отступление. А также увидите расположенные по соседству Пищаловский замок и Хоральную синагогу.

Площадь Независимости. Главная площадь города и современный административный центр. Здесь сочетаются советский конструктивизм и прекрасная дореволюционная архитектура в виде Красного костёла и доходных домов.

Организационные детали

