Приглашаем вас на уникальную экскурсию по старейшему действующему пивоваренному заводу Беларуси «Аливария» в Минске! Вас ждет процесс производства легендарно пива, посещение музея пивоварения, а в конце экскурсии — дегустация нескольких сортов свежесваренного пива.
Описание экскурсии
Мир пива: от производства до дегустации Вы пройдете по историческим цехам XIX века и увидите вживую современный процесс производства легендарного пива — от варки до розлива. Кульминацией станет посещение фирменного музея пивоварения и профессиональная дегустация нескольких сортов свежесваренного пива в гостевом зале. Это познавательное погружение в 160-летнюю историю мастерства и вкуса, которое подарит яркие впечатления. Важная информация:
Возьмите с собой документы, подтверждающие возраст (18+).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Входные билеты
- Экскурсионное обслуживание
- Дегустация нескольких сортов пива
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Улица Киселёва, 30
Завершение: Г. Минск, улица Киселёва, 30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Важная информация
- Возьмите с собой документы
- Подтверждающие возраст (18+)
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
