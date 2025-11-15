Вместе с профессиональным историком вы пройдёте по знаковым местам Минска. Узнаете о ключевых событиях в его истории и людях, которые повлияли на судьбу столицы. Услышите легенды и интересные факты, которые не найдёте в путеводителях. Ощутите истинный дух города и получите ответы на любые вопросы о нём.
Описание экскурсии
- Дом правительства — уникальный образец советского конструктивизма.
- Красный костёл — утончённый пример религиозного зодчества в неороманском стиле, где хранится одна из копий Туринской плащаницы.
- Доходные дома начала 20 века в стиле модерн — архитектурное наследие позднего периода Российской империи.
- Проспект Независимости — главная артерия города.
- Главпочтамт и его шикарные интерьеры и экстерьеры.
- Октябрьская площадь с величественной архитектурой советской эпохи в разных стилевых решениях и «пупом земли белорусской».
- Верхний город — уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 веков.
- Улица Немига и окрестности с оригинальными зданиями 18–19 веков.
- Раковское предместье — территория бывшего еврейского гетто.
- Минское замчище, Нижний рынок и Троицкое предместье с остатками уничтоженных и отреставрированных построек.
Обсудим:
- Истоки Минска: от средневековой крепости до современного мегаполиса.
- Главные исторические события, сформировавшие облик города.
- Архитектурное наследие: от готики и барокко до конструктивизма и советского модернизма.
- Знаменитых личностей, повлиявших на развитие Минска и Беларуси.
- Минские легенды, городские байки и малоизвестные факты.
- Культурное многообразие и исторические сдвиги в жизни столицы.
Организационные детали
- Экскурсия рассчитана на взрослых участников, которые интересуются историей.
- Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
- Экскурсию для вас проведёт дипломированный историк из нашей команды.
ежедневно в 10:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|2110 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Советская 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56985 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Фотографии от путешественников
А
Александра
15 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Максим отлично преподносит информацию, а также может дать рекомендации для дальнейшего самостоятельного маршрута и времяпровождения:)
Тимошин
14 ноя 2025
Очень интересно и самое главное, познавательно. Всем рекомендую и рекомендовать буду гида Виталия, очень грамотный историк не только с любовью к городу, но и к истине. Многие годы не историки,
Г
Георгий
13 ноя 2025
Экскурсию нам провел гид Максим, очень понравилось, как знание материала, так и подача!
О
Ольга
8 ноя 2025
Спасибо, экскурсия живая, время быстро проходит. Впечатления очень приятные. Не сухая подача исторических фактов, а интересный рассказ об истории города от местного жителя
О
Олег
8 ноя 2025
Шикарная экскурсия, много новой интересной информации о истории города и его жителя. Спасибо гиду Виталию.
О
Ольга
7 ноя 2025
Первый раз были в Минске, очень рады что заказали эту экскурсию. Огромная благодарность экскурсоводу Жанне. Содержательно, познавательно, интересно. Место втречи- начало маршрута- метро Площадь Ленина, тем кто на автомобиле, не
П
Полина
6 ноя 2025
Знакомство с Минском решила начать с полноценной экскурсии с качественным гидом (нынче это лотерея). Выбранная мною экскурсия полностью оправдала мои ожидания! Краткий обзор основных достопримечательностей, вставки из истории Беларуси и
Иван
4 ноя 2025
Отлично, интересно, фантастика.
Вероника
3 ноя 2025
Путешесвие с гидом Виталием по историческому Минску, пролетело просто незаметно!!! Такой интресной экскурсии у нас еще не было! Виталий, я бы ваши лекции точно не пропускала в университете, такая правильная подача материала, это действительно интересно! Рекомендую на все 100%
М
Марина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Гид Виталий выше всяких похвал, великолепный рассказчик и знаток истории. Очень довольны экскурсией. Рекомендую!
Магомедова
1 ноя 2025
Была экскурсовод Лариса, все очень понравилось. Рассказывает много про архитектуру города, историю зданий, площадей, рассказ плавный и интересный, если появляются вопросы может отвечать на любые от «кто собирался в этом
Е
Елена
28 окт 2025
Очень содержательная и хорошо спланированная экскурсия. Было интересно всем, включая 16-летнего подростка. Много забавных фактов и интересных трактовок истории. Рекомендуем однозначно
A
Alla
27 окт 2025
Экскурсия очень интересная, гид - хороший рассказчик, которого приятно слушать!
А
Антонина
25 окт 2025
Добрый день!
Экскурсия прошла на оочень приятной и дружественной волне! Обошли весь центральный и исторический район города. Интересный рассказ, наполненный деталями, отсылками, юмором и легендами города.
В прогулке предусмотрены остановки на чай/кофе/туалет/погреться. Продолжительность 3,5 часа.
Анна
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Профессионально, понятно, интересные факты и события истории и не только. Рекомендую всем!
