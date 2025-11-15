читать дальше

Минска, интересные истории из жизни и быта горожан всех эпох - это база, но также гид отвечал на все вопросы развернуто и интересно! Очень подкупает умение гида вести диалог с туристами и увлечь всей долгой и насыщенной историей города. А вопросы с подвохом - это прямо отдельный вид искусства:)

Информация к размышлению для организаторов: немного тяжело слушать на участке по Независимости из за гула машин, может добавить микрофон с усилителем? Также было бы проще иметь четкий ориентир (точку) для встречи, тк площадь большая, групп много, все встречаются на одном пятачке. Меня, конечно, нашли, но было немного неудобно.

Но могу смело сказать, что после такой экскурсии хочется продолжения и большего погружения в цветистую жизнь белорусской столицы. Спасибо большое!