По Минску с гидом-историком

Узнать о белорусской столице больше, чем вам расскажут учебники и путеводители
Вместе с профессиональным историком вы пройдёте по знаковым местам Минска. Узнаете о ключевых событиях в его истории и людях, которые повлияли на судьбу столицы. Услышите легенды и интересные факты, которые не найдёте в путеводителях. Ощутите истинный дух города и получите ответы на любые вопросы о нём.
42 отзыва
Описание экскурсии

  • Дом правительства — уникальный образец советского конструктивизма.
  • Красный костёл — утончённый пример религиозного зодчества в неороманском стиле, где хранится одна из копий Туринской плащаницы.
  • Доходные дома начала 20 века в стиле модерн — архитектурное наследие позднего периода Российской империи.
  • Проспект Независимости — главная артерия города.
  • Главпочтамт и его шикарные интерьеры и экстерьеры.
  • Октябрьская площадь с величественной архитектурой советской эпохи в разных стилевых решениях и «пупом земли белорусской».
  • Верхний город — уютный район с сохранившейся исторической застройкой 16–19 веков.
  • Улица Немига и окрестности с оригинальными зданиями 18–19 веков.
  • Раковское предместье — территория бывшего еврейского гетто.
  • Минское замчище, Нижний рынок и Троицкое предместье с остатками уничтоженных и отреставрированных построек.

Обсудим:

  • Истоки Минска: от средневековой крепости до современного мегаполиса.
  • Главные исторические события, сформировавшие облик города.
  • Архитектурное наследие: от готики и барокко до конструктивизма и советского модернизма.
  • Знаменитых личностей, повлиявших на развитие Минска и Беларуси.
  • Минские легенды, городские байки и малоизвестные факты.
  • Культурное многообразие и исторические сдвиги в жизни столицы.

Организационные детали

  • Экскурсия рассчитана на взрослых участников, которые интересуются историей.
  • Доплата за экскурсию — в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день проведения.
  • Экскурсию для вас проведёт дипломированный историк из нашей команды.

ежедневно в 10:30

🔥 Эта экскурсия сейчас популярна
Её забронировали уже 41 раз на ближайшие дни
Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет2110 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Советская 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 3.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 36% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму.
Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Кирилл
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56985 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться. Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ. Надеемся на скорую встречу!

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 42 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Фотографии от путешественников

А
Александра
15 ноя 2025
Экскурсия прошла замечательно! Экскурсовод Максим отлично преподносит информацию, а также может дать рекомендации для дальнейшего самостоятельного маршрута и времяпровождения:)
Тимошин
Тимошин
14 ноя 2025
Очень интересно и самое главное, познавательно. Всем рекомендую и рекомендовать буду гида Виталия, очень грамотный историк не только с любовью к городу, но и к истине. Многие годы не историки,
ляпают "шляпу". На этой экскурсии с гидом Виталием был рад услышать грамотную речь и рассказ о своём городе Минске от классического историка с весёлыми вставками(как человек, интересующийся историей многое было приятно услышать). Очень много познал👍 удачи 👍рекомендую 👍👍

Г
Георгий
13 ноя 2025
Экскурсию нам провел гид Максим, очень понравилось, как знание материала, так и подача!
О
Ольга
8 ноя 2025
Спасибо, экскурсия живая, время быстро проходит. Впечатления очень приятные. Не сухая подача исторических фактов, а интересный рассказ об истории города от местного жителя
О
Олег
8 ноя 2025
Шикарная экскурсия, много новой интересной информации о истории города и его жителя. Спасибо гиду Виталию.
О
Ольга
7 ноя 2025
Первый раз были в Минске, очень рады что заказали эту экскурсию. Огромная благодарность экскурсоводу Жанне. Содержательно, познавательно, интересно. Место втречи- начало маршрута- метро Площадь Ленина, тем кто на автомобиле, не
ломайте голову где его оставить, заезжайте на подземную парковку ТЦ Столица (первые 2ч- бесплатно, третий час- 4рубля, 4й- 3руб. и т. д.) очень дёшево и удобно. Заканчивается экскурсия на острове мужества и скорби, это возле метро Немига. На метро мы и вернулись обратно. Рекомендуем!

П
Полина
6 ноя 2025
Знакомство с Минском решила начать с полноценной экскурсии с качественным гидом (нынче это лотерея). Выбранная мною экскурсия полностью оправдала мои ожидания! Краткий обзор основных достопримечательностей, вставки из истории Беларуси и
Минска, интересные истории из жизни и быта горожан всех эпох - это база, но также гид отвечал на все вопросы развернуто и интересно! Очень подкупает умение гида вести диалог с туристами и увлечь всей долгой и насыщенной историей города. А вопросы с подвохом - это прямо отдельный вид искусства:)
Информация к размышлению для организаторов: немного тяжело слушать на участке по Независимости из за гула машин, может добавить микрофон с усилителем? Также было бы проще иметь четкий ориентир (точку) для встречи, тк площадь большая, групп много, все встречаются на одном пятачке. Меня, конечно, нашли, но было немного неудобно.
Но могу смело сказать, что после такой экскурсии хочется продолжения и большего погружения в цветистую жизнь белорусской столицы. Спасибо большое!

Иван
Иван
4 ноя 2025
Отлично, интересно, фантастика.
Любите историю? Тогда вам сюда:)
Вероника
Вероника
3 ноя 2025
Путешесвие с гидом Виталием по историческому Минску, пролетело просто незаметно!!! Такой интресной экскурсии у нас еще не было! Виталий, я бы ваши лекции точно не пропускала в университете, такая правильная подача материала, это действительно интересно! Рекомендую на все 100%
М
Марина
3 ноя 2025
Отличная экскурсия. Гид Виталий выше всяких похвал, великолепный рассказчик и знаток истории. Очень довольны экскурсией. Рекомендую!
Магомедова
Магомедова
1 ноя 2025
Была экскурсовод Лариса, все очень понравилось. Рассказывает много про архитектуру города, историю зданий, площадей, рассказ плавный и интересный, если появляются вопросы может отвечать на любые от «кто собирался в этом
месте?» до «как по-белоруски будет какое-то слово?». В общем, человек не ограничивается только заготовленной программой, а готова к живому общению! Ну и плюс показала очень много молодежных локаций, а не только культурные места.

Е
Елена
28 окт 2025
Очень содержательная и хорошо спланированная экскурсия. Было интересно всем, включая 16-летнего подростка. Много забавных фактов и интересных трактовок истории. Рекомендуем однозначно
A
Alla
27 окт 2025
Экскурсия очень интересная, гид - хороший рассказчик, которого приятно слушать!
А
Антонина
25 окт 2025
Добрый день!
Экскурсия прошла на оочень приятной и дружественной волне! Обошли весь центральный и исторический район города. Интересный рассказ, наполненный деталями, отсылками, юмором и легендами города.
В прогулке предусмотрены остановки на чай/кофе/туалет/погреться. Продолжительность 3,5 часа.
Анна
Анна
21 окт 2025
Очень понравилась экскурсия. Профессионально, понятно, интересные факты и события истории и не только. Рекомендую всем!

