Узнать, как пограничная крепость Полоцкого княжества превратилась в столицу Беларуси
Поедем и пойдём по улицам, проспектам и площадям! Вы узнаете, как и где возник летописный Минск, откуда взялось его название и как он жил во время Великой Отечественной войны и после неё. Увидите архитектурное наследие белорусской столицы и оцените современные проекты. Погрузитесь в интригующую атмосферу старых и советских городских легенд.
Площадь Независимости — самая большая в Минске. Вы узнаете, как проектировали и строили Дом правительства — архитектурную доминанту площади. Мы расскажем, как связаны Красный костёл и трагедия аристократической семьи Войниловичей.
Железнодорожный вокзал, который ежедневно принимает и провожает тысячи путешественников. Вы узнаете, как железная дорога повлияла на минский демографический бум 19 века и какую роль она играет в современной Беларуси. Напротив вокзала находятся две практически одинаковые башни в стиле сталинского неоклассицизма — одни из символов белорусской столицы.
Проспект Независимости — главная магистраль. За свою 200-летнюю историю улица переименовывалась 14 раз. Первые здания выполнены в помпезном сталинском ампире, а более поздние постройки — жемчужины послевоенной застройки. Мы расскажем, какими шедеврами античной и ренессансной архитектуры вдохновлялись советские зодчие.
Верхний город — исторический центр. Вы рассмотрите застройку 17–19 веков, узнаете о Магдебургском праве, познакомитесь с историей минских храмов и монастырей.
Троицкое предместье — атмосферный уголок старого Минска. Мы расскажем, как менялся облик этого квартала на протяжении столетий. А ещё здесь находится знаменитый памятник воинам-афганцам — «Остров слёз».
Проспект Победителей, который ведёт в современную часть города. Перед вами — место старого Замчища, торговый центр «Галерея», одно из самых высоких зданий города, резиденция президента и другие важные объекты Минска.
Организационные детали
Поездка проходит на комфортабельном автомобиле Mercedes-Benz Sprinter, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Multivan, Mercedes Vito, Renault Trafic или аналогичном
Все достопримечательности мы осматриваем снаружи
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На улице Советская, 18
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 10:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Кирилл — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56778 туристов
Миссия нашей команды — оживить историю и культуру Беларуси, делая каждую прогулку не просто набором фактов, а увлекательным путешествием, полным открытий. Мы стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой читать дальше
яркие впечатления, чувство причастности и желание вернуться.
Наши гиды — профессионалы, любящие Беларусь. Мы предлагаем как классические обзорные экскурсии, так и эксклюзивные путешествия. Глубокие знания и уникальный подход позволяют нам создавать авторские маршруты, которые открывают Беларусь с новой стороны. Мы сочетаем академические знания с лёгкостью и доступностью и превращаем сложную историю в захватывающий рассказ.
Надеемся на скорую встречу!
Евгения
6 окт 2025
Все понравилось!
Л
Людмила
12 сен 2025
Очень понравилась экскурсия. Марина замечательный экскурсовод, очень профессиональный, интеллигентный, с чувством юмора. Спасибо!
И
Ирина
1 сен 2025
Прекрасные впечатления от города благодаря экскурсии. Рекомендую!!!
Мария
26 авг 2025
Екатерина прекрасный рассказчик, экскурсия в основном по современным точкам Минска и чуть Старого города. Но информации много дают и немного в игровой форме. Детям 7 и 8 лет тоже понравилось. Отличный водитель Дмитрий. Автобус человек на 15-20
А
Аделя
20 авг 2025
Очень отзывчивый гид Инга, доступно все рассказала, дала рекомендации
А
Алина
19 авг 2025
Очень понравилась экскурсия. Интересно, с фактами и легендами, пешком и на микроавтобусе, с микрофоном, небольшая группа. Получили представление о городе и старинном и современном, поняли куда хочется еще сходить. Чувствуется, что экскурсовод любит свой город и страну и передает эту любовь гостям, очень было приятно. У нас вела экскурсию Елена. Благодарим! Хочется вернуться и досмотреть то, что не успели.
С
Серенкова
18 авг 2025
Интересная экскурсия, гид рассказал обо всех знаковых местах Минска за 3 часа. Всегда берем обзорную экскурсию сразу, как приезжаем, чтобы уже знать что делать в городе и куда идти)
Е
Екатерина
12 авг 2025
Экскурсовод Елена, не разобралась какая страна была при СССР🤦♀️, странно что взрослый человек не понимает что это была одна страна! Материал подавался тезисно, не ждала когда все участники экскурсии подойдут, чуть задержался где то на минутку и уже прослушал половину информации. Организация экскурсии так себе за немалые деньги.
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый. Экскурсия охватывает историю Минска от момента основания, до текущего года. Да, тур групповой и время ограничено, поэтому приходится в темпе преподнести информацию. В любом случае извините, если не оправдали ожидания.
Светлана
11 авг 2025
Рассказчик хороший. Не очень понравилось, что все время спешили, не было времени посмотреть и пофотографироваться, все время догоняли и поэтому не всю информацию прослушали. На мой взгляд, можно было не выходить к мемориалу афганцев так надолго, тем более,что он закрыт, а посвятить это время другому историческому месту
Кирилл
Ответ организатора:
Доброе Извините информацию много и чтобы не растягивать, приходится чем-то жертвовать (
И
Игорь
3 авг 2025
Хорошая экскурсия!
Ф
Федотов
3 авг 2025
Уже вторая экскурсия от этой команды и нам также понравилось. Экскурсовод рассказала обо всем, начиная с климата в Минске и архитектуры зданий советского периода. Нам не хватало знаний по истории читать дальше
Беларуси и здесь наконец то сложилась целостная картина. Между точками нас возили на микроавтобусе. Все было прекрасно видно и слышно.
В этот же день посетили Исторический музей, взяли там экскурсовода. Это просто небо и земля. Рекомендую именно эту экскурсию
М
Марина
29 июл 2025
Очень интересная экскурсия. Экскурсовод Кристина - замечательный профессионал. Познакомились с Минском, узнали много нового. Водитель тоже достоин всех похвал.
Лягушка
27 июл 2025
Авто пешеходная экскурсия. Именно так можно ознакомиться не только с центром Минска, но и с новыми кварталами, с административным центром жизни. Пешком эти расстояния пройти довольно сложно. Экскурсовод Виктория - эмоциональная, читать дальше
энергичная, шустрая, очень много фактов, историй, но к сожалению даже она не успевала за передвижением автобуса. Водитель просто гнал, куда он торопился, не совсем понятно, но только пока Виктория начинала предложение, автобус уже оказывался в следующем квартале, объект рассказа мы осмотреть не успевали. В остальном экскурсия хорошая. Рекомендую всем, особенно тем кто не очень любит много ходить на дальние расстояния.
Анна
23 июл 2025
Добрый день, спасибо за экскурсию. Все были очень милы и доброжелательны. Не совсем понравилось как составлен маршрут. Возможно, на всех не угодишь, но Истрии и Предместью, основанию Минска было уделено читать дальше
очень мало времени. Зато вместо этого мы катались к национальной библиотеке и теряли на это время, все равно там нельзя было остаться: она закрывалась. Экскурсовод, мне показалось, поверхностно знала материал. Особое спасибо водителю, довез обратно, хотя это и не было предусмотрено.
Кирилл
Ответ организатора:
Добрый. Да, каждый из этих объектов входит в экскурсионную программу, о каждом есть что рассказать, но на все время не возможно отыскать, приходится чем-то жертвовать, но в любом случае, надеюсь Вам город понравился