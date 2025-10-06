Поедем и пойдём по улицам, проспектам и площадям! Вы узнаете, как и где возник летописный Минск, откуда взялось его название и как он жил во время Великой Отечественной войны и после неё. Увидите архитектурное наследие белорусской столицы и оцените современные проекты. Погрузитесь в интригующую атмосферу старых и советских городских легенд.

Площадь Независимости — самая большая в Минске. Вы узнаете, как проектировали и строили Дом правительства — архитектурную доминанту площади. Мы расскажем, как связаны Красный костёл и трагедия аристократической семьи Войниловичей.

Железнодорожный вокзал, который ежедневно принимает и провожает тысячи путешественников. Вы узнаете, как железная дорога повлияла на минский демографический бум 19 века и какую роль она играет в современной Беларуси. Напротив вокзала находятся две практически одинаковые башни в стиле сталинского неоклассицизма — одни из символов белорусской столицы.

Проспект Независимости — главная магистраль. За свою 200-летнюю историю улица переименовывалась 14 раз. Первые здания выполнены в помпезном сталинском ампире, а более поздние постройки — жемчужины послевоенной застройки. Мы расскажем, какими шедеврами античной и ренессансной архитектуры вдохновлялись советские зодчие.

Верхний город — исторический центр. Вы рассмотрите застройку 17–19 веков, узнаете о Магдебургском праве, познакомитесь с историей минских храмов и монастырей.

Троицкое предместье — атмосферный уголок старого Минска. Мы расскажем, как менялся облик этого квартала на протяжении столетий. А ещё здесь находится знаменитый памятник воинам-афганцам — «Остров слёз».

Проспект Победителей, который ведёт в современную часть города. Перед вами — место старого Замчища, торговый центр «Галерея», одно из самых высоких зданий города, резиденция президента и другие важные объекты Минска.

Организационные детали