1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900₽ за всё до 3 чел.
Групповая
2 часа
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000₽ за всё до 14 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440₽ за человека
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725₽ за всё до 10 чел.
Квест
1.5 часа
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500₽ за всё до 6 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Квест
2 часа
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200₽ за всё до 10 чел.
Групповая
2.5 часа
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800₽ за человека
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ВВалерия5 июня 2024Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ЕЕлена4 июня 2024Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
- ЕЕлена4 июня 2024Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
- ААндрей3 июня 2024Интересно и удобный автобус)
- ННаталия3 июня 2024Отличная экскурсия, без лишнего, все по делу, с поставленной задачей гид справился. Спасибо
- ДДмитрий3 июня 2024Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Верхний город»
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