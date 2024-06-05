Верхний город – экскурсии в Минске

Найдено 27 экскурсий в категории «Верхний город» в Минске, цены от 50 ₽, скидки до 25%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
26 отзывов
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690 за человека
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
310 отзывов
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Минск XXL - на автомобиле
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
3 часа
190 отзывов
Минск XXL: путешествие на автомобиле по историческим и новым местам
Погрузитесь в атмосферу Минска с экскурсией, объединяющей исторические символы и современные уголки города. Откройте Минск с новой стороны
10 июня в 07:30
11 июня в 07:00
110009 900 за всё до 3 чел.
Ежедневная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
324 отзыва
Ежедневная прогулка по Минску: история, культура и традиции
Откройте для себя Минск с экспертом: знаковые места, исторические факты и уникальные советы для путешественников
Начало: В районе Железнодорожного вокзала
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
1 700 за человека
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
Душевная прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
56 отзывов
Душевная прогулка по Минску
Послушать мелодичную беларускую мову в стихах, посетить самые яркие места города и ощутить его дух
Начало: На Привокзальной площади
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
6 100 за всё до 4 чел.
Минск: из глубины веков до наших дней
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
19 отзывов
Минск: из глубины веков до наших дней
Минск - светлый и чистый город с богатой историей. Прогуляйтесь по его проспектам и площадям, узнайте о становлении и развитии города
Начало: На площади Свободы
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
7 000 за всё до 14 чел.
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
7 отзывов
Утро в городе М: экскурсии в мини-группе
На ранней прогулке по Минску раскрыть тайну драмтеатра и узнать, чем драники отличаются от колдунов
Начало: У ж/д вокзала
Расписание: ежедневно в 11:00 и 15:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
16001 440 за человека
Минск от А до Я
🚶 Пешая
скидка
25%
Индивидуальная
2 часа
60 отзывов
Индивидуальная экскурсия по Минску: от древности до наших дней
Загляните в сердце Беларуси с уникальной пешеходной экскурсией, которая раскроет Минск с неожиданных сторон
Начало: Здание ратуши, площадь Свободы 2а
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 63004 725 за всё до 10 чел.
Семейная квест-экскурсия по историческому центру Минска
🚶 Пешая
Квест
1.5 часа
14 отзывов
Семейный квест в историческом центре Минска: путешествие и развлечение
Превратиться в детективов и археологов, изучить город и найти клад
Начало: На площади Свободы
Завтра в 09:00
10 июня в 10:00
8 500 за всё до 6 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
🚶 Пешая
Квест
2 часа
10 отзывов
Экскурсия с элементами квеста «Загадки Минска»
Познакомиться с историей города в увлекательном формате, порисовать и даже поиграть в шпионов
Начало: Проспект Победителей 2, встреча около таблички с н...
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
7 000 за всё до 10 чел.
Предместья старого Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
4 отзыва
Предместья старого Минска: путешествие в прошлое города
Погрузитесь в уникальную атмосферу старинного Минска, прогуливаясь по историческим предместьям Раковского и Троицкого
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 08:30
10 июня в 08:30
7 200 за всё до 10 чел.
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
🚶 Пешая
Групповая
2.5 часа
1 отзыв
Уютный Минск: групповая экскурсия по Верхнему городу
Изучить старинные памятники столицы и почувствовать особую атмосферу исторического центра
Начало: Верхний город
16 июня в 12:00
23 июня в 12:00
1 155 за человека
Минск открывается для вас
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
Тактично о неприличном. 18+
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
1 отзыв
Тактично о неприличном. 18+
Познакомиться с другим Минском, слушая пикантные истории из его прошлого и гуляя по Старому городу
Начало: на обзорной площадке «Верхний город»
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7 000 за всё до 8 чел.
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800 за человека
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
Лабиринты верхнего города: пешеходная экскурсия по Минску
Пройти по самой тусовочной улице, раскрыть тайны масонов и узнать, что такое лава и рада (в группе)
Начало: На улице Кирилла и Мефодия
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
1 150 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
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    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • В
    Валерия
    5 июня 2024
    Ежедневная прогулка по Минску
    Очень уютная прогулка по достопримечательностям, интересный рассказчик Дарья ответила на все вопросы, подготовила презентацию и памятку, куда ещё можно сходить
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    в Минске. Рекомендую погулять с гидом в первый день в Минске, чтобы не просто посмотреть на здания и виды, а узнать историю этого города.

  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
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    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Душевная прогулка по Минску
    Добрый день. Мы были на экскурсии 27 мая 2024 г. Нам всё очень понравилось. Энциклопедические знания Олега поражают. А стихами,
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    прочитанными на белорусском языке, невозможно было наслушаться! Великолепно! Это был наш первый день в Минске, да и вообще в Беларуси, и Олег задал нам нужное настроение для всего путешествия. Огромная благодарность!

  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
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    экскурсии с гидом Анатолием - очень познавательно, эмоционально, чувствуется не только знание истории, биографии значимых деятелей политики и искусства, но и любовь и гордость за свою страну.

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Интересно и удобный автобус)
    Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)
  • Н
    Наталия
    3 июня 2024
    Минск XXL - на автомобиле
    Отличная экскурсия, без лишнего, все по делу, с поставленной задачей гид справился. Спасибо
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Вечерний Минск
    Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
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    была бы крайне затруднительна. Списались с Кириллом и перенесли время начала на 40 минут, за что отдельное спасибо! Очень насыщенная экскурсия, подано много информации и от основания города и новейшая история. Гид Надежда подстраивалась под наших детей, вовлекала их в процесс подачи информации. Несмотря на усталость дети дошли до конца, хоть и были замучены. Спасибо за экскурсию! Это была вторая экскурсия от Кирилла и опять не прогадали👍

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Верхний город»

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В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 27
  1. Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
  2. Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
  3. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
  4. Минск изнутри
  5. Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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