Я познакомлю вас с любимым Минском! Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города. Провезу по проспекту Независимости с его величественной архитектурой. Расскажу интересные истории о белорусской столице, её прошлом и настоящем. Уверена: после нашей прогулки вы станете с Минском добрыми друзьями!
Описание экскурсии
За 2,5 часа вы познакомитесь с Минском, его историей и архитектурой. Мы посетим главные достопримечательности Минска: прогуляемся по Верхнему городу, увидим площадь Независимости и Троицкое предместье. А затем сядем в комфортабельный автомобиль и проедемся по проспектам Независимости (до Национальной библиотеки) и Победителей.
Если вы захотите, мы сможем уделить больше внимания центру города и внимательнее рассмотрим Оперный театр, улицы Коммунистическая и Октябрьская с их историческими зданиями. Обсудить ваши пожелания можно на этапе бронирования или непосредственно при встрече.
Организационные детали
- Транспорт и услуги гида и водителя включены в стоимость
- Если вы хотите поехать на своём автомобиле, стоимость будет пересчитана. Детали уточняйте, пожалуйста, в переписке с гидом
- Возможно проведение экскурсии для большего числа участников
- Во время прогулки можем заглянуть в сувенирный магазин или выпить кофе. Эта экскурсия для вас, поэтому если будет потребность в паузе — организуем
- Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 18 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 26% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2023 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провела экскурсии для 1348 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 14 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотели бы поблагодарить Марину за знакомство с Минском! Экскурсия была отлично организована, идеально выверена по времени. Без спешки и суеты успели посмотреть основные достопримечательности и узнали много интересного об истории
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А
Спасибо большое экскурсоводу Марине. Нас было 9 чел+ по согласованию с организатором заранее нам разрешили с собой взять 2х наших верных друзей -2 таксочки. Экскурсия была пеше-автомобильная и даже дождь
+2
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К
Я в восторге от экскурсии!!! Всей нашей небольшой компании экскурсия понравилась!
Марина очень интересно рассказала нам про главные достопримечательности, все слушали рассказ. За 3 ч успели очень много; интересных фактов, впечатлений
Марина очень интересно рассказала нам про главные достопримечательности, все слушали рассказ. За 3 ч успели очень много; интересных фактов, впечатлений
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Т
Большая благодарность от выпускников школы 233 г. Баку выпуска 1987 - го года. Мы встретились для того, чтобы именно вы, Марина, провели нас по дорогам славного города Минска и истории Беларуси.
Огромное вам Спасибо!
Огромное вам Спасибо!
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В
Отличная экскурсия с прекрасной девушкой гидом Мариной!
Марина подобрала нам комфортабельный автомобиль на нашу компанию из 12 человек, встретила нас с поезда. Очень интересно рассказывает. Не просто заученный текст, а от души! У нас остались самые приятные и позитивные впечатления от экскурсии по Минску. Всем рекомендуем!
Марина подобрала нам комфортабельный автомобиль на нашу компанию из 12 человек, встретила нас с поезда. Очень интересно рассказывает. Не просто заученный текст, а от души! У нас остались самые приятные и позитивные впечатления от экскурсии по Минску. Всем рекомендуем!
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Д
Мы в восторге от экскурсии! На мой взгляд, это самый удобный формат, чтобы познакомиться с большим городом! Марина чудесно рассказывает, вовлекает, заинтересовывает. С нами был супер водитель, который всю экскурсию был "нянем" нашего спящего ребенка в машине))) искренне рекомендую для тех, кто любит комфорт)
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