Минск открывается для вас

Индивидуальная экскурсия в Минске

Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города

Я познакомлю вас с любимым Минском! Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города. Провезу по проспекту Независимости с его величественной архитектурой. Расскажу интересные истории о белорусской столице, её прошлом и настоящем. Уверена: после нашей прогулки вы станете с Минском добрыми друзьями!
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Минск открывается для вас
Ближайшие даты:
17
дек
18
дек
19
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Описание

Что вас ожидает

За 3 часа вы познакомитесь с Минском, его историей и архитектурой. Мы посетим главные достопримечательности Минска: прогуляемся по Верхнему городу, увидим площадь Независимости и Троицкое предместье. А затем сядем в комфортабельный автомобиль и проедемся по проспектам Независимости (до Национальной библиотеки) и Победителей.

Если вы захотите, мы сможем уделить больше внимания центру города и внимательнее рассмотрим Оперный театр, улицы Коммунистическая и Октябрьская с их историческими зданиями. Обсудить ваши пожелания можно на этапе бронирования или непосредственно при встрече.

Организационные детали

  • Транспорт и услуги гида включены в стоимость
  • Во время прогулки можем заглянуть в сувенирный магазин или выпить кофе. Эта экскурсия для вас, поэтому если будет потребность в паузе — организуем.
  • Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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