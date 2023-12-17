Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Я познакомлю вас с любимым Минском! Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города. Провезу по проспекту Независимости с его величественной архитектурой. Расскажу интересные истории о белорусской столице, её прошлом и настоящем. Уверена: после нашей прогулки вы станете с Минском добрыми друзьями!
Ближайшие даты:
17
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Описание
Что вас ожидает
За 3 часа вы познакомитесь с Минском, его историей и архитектурой. Мы посетим главные достопримечательности Минска: прогуляемся по Верхнему городу, увидим площадь Независимости и Троицкое предместье. А затем сядем в комфортабельный автомобиль и проедемся по проспектам Независимости (до Национальной библиотеки) и Победителей.
Если вы захотите, мы сможем уделить больше внимания центру города и внимательнее рассмотрим Оперный театр, улицы Коммунистическая и Октябрьская с их историческими зданиями. Обсудить ваши пожелания можно на этапе бронирования или непосредственно при встрече.
Организационные детали
- Транспорт и услуги гида включены в стоимость
- Во время прогулки можем заглянуть в сувенирный магазин или выпить кофе. Эта экскурсия для вас, поэтому если будет потребность в паузе — организуем.
- Оплата принимается в белорусских рублях по курсу Национального банка РБ на день оплаты
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 часовБронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 83 туристов
Вы хотите открыть для себя Беларусь? А я хочу вам её показать! Нам по пути! Буду вам рада! Я не стану выгружать на вас поток дат, имён и фактов. Вас ждет только интересная информация. Ведь путешествие — это в первую очередь отдых и впечатления. У меня большой опыт проведения экскурсий и общения с разными людьми. И спустя 10 лет работы я поняла, что семьи и небольшие группы друзей — это моя любимая категория путешественников. Я люблю детей, обладаю невероятным терпением. Путешествия с детьми имеют свою специфику, и моя задача — сделать ваш семейный отдых интересным и комфортным.
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