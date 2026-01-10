Я познакомлю вас с любимым Минском! Проведу по уютному Троицкому предместью и вместе с вами полюбуюсь храмами Верхнего города. Провезу по проспекту Независимости с его величественной архитектурой. Расскажу интересные истории о белорусской столице, её прошлом и настоящем. Уверена: после нашей прогулки вы станете с Минском добрыми друзьями!

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

За 2,5 часа вы познакомитесь с Минском, его историей и архитектурой. Мы посетим главные достопримечательности Минска: прогуляемся по Верхнему городу, увидим площадь Независимости и Троицкое предместье. А затем сядем в комфортабельный автомобиль и проедемся по проспектам Независимости (до Национальной библиотеки) и Победителей.

Если вы захотите, мы сможем уделить больше внимания центру города и внимательнее рассмотрим Оперный театр, улицы Коммунистическая и Октябрьская с их историческими зданиями. Обсудить ваши пожелания можно на этапе бронирования или непосредственно при встрече.

Организационные детали