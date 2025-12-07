Минск удивляет и восхищает — чистотой, историей, современностью.
На этой обзорной экскурсии вы не просто увидите столицу Беларуси, а почувствуете её атмосферу, ритм и характер. Мы покажем ключевые локации и расскажем об истории Минска — от Средневековья до наших дней.
На этой обзорной экскурсии вы не просто увидите столицу Беларуси, а почувствуете её атмосферу, ритм и характер. Мы покажем ключевые локации и расскажем об истории Минска — от Средневековья до наших дней.
Описание трансфер
Сердце Минска: главные символы города Вы увидите:
Красный костёл, • Дом Правительства, • Национальную библиотеку, • набережную Свислочи, • Троицкое предместье, • здание КГБ и другие знаковые локации Минска. Будем делать остановки, прогуливаться и по желанию заходить внутрь. Мы расскажем:.
Красный костёл, • Дом Правительства, • Национальную библиотеку, • набережную Свислочи, • Троицкое предместье, • здание КГБ и другие знаковые локации Минска. Будем делать остановки, прогуливаться и по желанию заходить внутрь. Мы расскажем:.
• Красный костёл, • Дом Правительства, • Национальную библиотеку, • набережную Свислочи, • Троицкое предместье, • здание КГБ и другие знаковые локации Минска. Будем делать остановки, прогуливаться и по желанию заходить внутрь. Мы расскажем:
- почему Минск называют самым европейским городом СНГ, • чем отличается архитектура довоенного и послевоенного Минска, • как устроен город, почему он такой чистый и удобный, • где найти самые атмосферные улочки и дворики. А ещё поговорим:.
- о советской архитектуре и сталинском ампире, • культуре, быте и транспорте города сегодня, • памятниках, символах и легендах Минска.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Привокзальная площадь, 5
Завершение: Минск, Привокзальная площадь, 5
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Групповая
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 11:00
Завтра в 12:00
1690 ₽ за человека
Индивидуальная
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Приезжая в Минск впервые, многие задаются вопросом: как успеть посмотреть все достопримечательности? Решение есть - обзорная автомобильная экскурсия
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Сегодня в 06:00
Завтра в 00:00
14 107 ₽ за всё до 40 чел.
Индивидуальная
до 12 чел.
Обзорная пешеходная экскурсия по Минску
Осмотреть парадные площади, заглянуть во дворики и загадать желания у городских скульптур
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
6200 ₽ за всё до 12 чел.