С Сергей

Е Елена Все прошло на высоком уровне. Машина подана заблаговременно. Все наши пожелания учтены. Ни кто не торопил, поэтому получены только положительные эмоции. Спасибо. Буду рекомендовать

О Ольга

Ю Юлия Сервис на высоте - выбор даты, времени, оплаты. Водитель Александр приехал вовремя, забрал, провел небольшую обзорную экскурсию по Минску, включил видеоролик про историю Хатыни во время войны. Дорога лёгкая была, вода у каждого пассажира. Трансфер намного удобнее экскурсии с группой: никто не торопит, никто не привязан ко времени и группе, есть возможность самим осмотреться в своём темпе. Рекомендую!!!