Посетите мемориальный комплекс Хатынь, одно из самых значимых мест памяти для белорусов, где вы сможете увидеть кладбище белорусских деревень и памятник Непокоренному. Этот мемориал, символизирующий трагедию Великой Отечественной войны, хранит историю и память народа. Откройте для себя важное наследие, которое не оставит вас равнодушным!
Время начала: 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00
Описание трансферХатынь: символ памяти и трагедии белорусского народа Вы посетите одно из самых значимых мест памяти для каждого белоруса — мемориальный комплекс Хатынь. Дорога до комплекса занимает около часа. На территории мемориала вы увидите кладбище белорусских деревень, памятник Непокоренному и дом последнего жителя деревни. Хатынь является символом страшной трагедии, которую пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны, и такие мемориалы служат неоценимым хранилищем исторической памяти народа. Важная информация:
- В стоимость включен трансфер из Минска в Хатынь.
- Поездку можно организовать для большего количества человек — до 8. Доплата за более вместительный транспорт — 120 белорусских рублей.
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E-класс или аналогичные авто.
- В салоне есть вода и Wi-Fi.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Мемориальный комплекс Хатынь
- Кладбище белорусских деревень
- Памятник Непокоренному
- Дом последнего жителя деревни
Что включено
- Транспорт
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
13 окт 2025
Е
Елена
23 авг 2025
Все прошло на высоком уровне. Машина подана заблаговременно. Все наши пожелания учтены. Ни кто не торопил, поэтому получены только положительные эмоции. Спасибо. Буду рекомендовать
О
Ольга
22 июл 2025
Ю
Юлия
5 июл 2025
Сервис на высоте - выбор даты, времени, оплаты. Водитель Александр приехал вовремя, забрал, провел небольшую обзорную экскурсию по Минску, включил видеоролик про историю Хатыни во время войны. Дорога лёгкая была, вода у каждого пассажира. Трансфер намного удобнее экскурсии с группой: никто не торопит, никто не привязан ко времени и группе, есть возможность самим осмотреться в своём темпе. Рекомендую!!!
А
Анна
18 июн 2025
Все прошло на высшем уровне.
Машина бизнес-класса приехала вовремя. Очень вежливый водитель. Очень рекомендую.
Сама Хатынь- это разрыв сердца
