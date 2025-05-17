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историей своей семьи, это было очень интересно и очень трогательно! Спасибо большое! По мемориальному комплексу мы ходили самостоятельно, хотя нам предложили присоединиться к группе. Купили буклет в сувенирном отделе и изучали территорию по нему. В музей тоже сходили самостоятельно. Он интерактивный, очень интересный и небольшой, поэтому много информации услышали от экскурсовода группы, которая как раз была там на организованной экскурсии. Хатынь-потрясающее место, которое необходимо посетить всем!