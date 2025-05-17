Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
«Гид расскажет о событиях 22 марта 1943 года и их значении в контексте ВОВ»
Сегодня в 17:30
3 июн в 01:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
«Музей истории Великой Отечественной войны»
4 июн в 08:30
8 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Хатынь: наследие Великой Отечественной войны
Начало: Минск
«Хатынь является символом страшной трагедии, которую пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны, и такие мемориалы служат неоценимым хранилищем исторической памяти народа»
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
260 Br за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ММаргарита17 мая 2025Все четко, по времени. Поездкой довольны.
- ММария15 мая 2025У нас получилась прекрасная поездка в Хатынь. Сопровождал нас водитель Владимир. По дороге рассказал нам про Хатынь и дополнил рассказ
- ТТатьяна14 мая 2025Спасибо большое за организацию экскурсии. Все прошло на 5. Дмитрий хороший рассказчик, по дорого рассказал много интересного про Минск и другие достопримечательности Белоруссии.
- ИИлья20 февраля 2025Анатолий отличный профессионал своего дела. Было увлекательно, узнали для себя много интересного. Спасибо! Будем рекомендовать Вас!
- ВВенера18 февраля 2025Экскурсия, с таким гидом как Анатолий,прошла очень насыщенно и на одном дыхании. сразу понимаешь человек любит свое дело и ответственно
- ЕЕлена4 ноября 2024Хотим выразить благодарность Анатолию от всей нашей мини группы! Спасибо большое за увлекательный Минск, я несколько раз была в Минске,
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Великая отечественная война»
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