Великая отечественная война – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Великая отечественная война» в Минске, цены от 260 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2025 году
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
На машине
4 часа
6 отзывов
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
С комфортом добраться до комплекса на месте деревни, стёртой с лица земли в годы ВОВ
«Гид расскажет о событиях 22 марта 1943 года и их значении в контексте ВОВ»
Сегодня в 17:30
3 июн в 01:30
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
На машине
На микроавтобусе
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
«Музей истории Великой Отечественной войны»
4 июн в 08:30
8 июн в 08:00
12 000 ₽ за всё до 6 чел.
Путешествие в Хатынь: наследие Великой Отечественной войны
4 часа
Индивидуальная
до 1 чел.
Путешествие в Хатынь: наследие Великой Отечественной войны
Начало: Минск
«Хатынь является символом страшной трагедии, которую пережил белорусский народ в годы Великой Отечественной войны, и такие мемориалы служат неоценимым хранилищем исторической памяти народа»
3 июн в 09:00
4 июн в 09:00
260 Br за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • М
    Маргарита
    17 мая 2025
    Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
    Все четко, по времени. Поездкой довольны.
  • М
    Мария
    15 мая 2025
    Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
    У нас получилась прекрасная поездка в Хатынь. Сопровождал нас водитель Владимир. По дороге рассказал нам про Хатынь и дополнил рассказ
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    историей своей семьи, это было очень интересно и очень трогательно! Спасибо большое! По мемориальному комплексу мы ходили самостоятельно, хотя нам предложили присоединиться к группе. Купили буклет в сувенирном отделе и изучали территорию по нему. В музей тоже сходили самостоятельно. Он интерактивный, очень интересный и небольшой, поэтому много информации услышали от экскурсовода группы, которая как раз была там на организованной экскурсии. Хатынь-потрясающее место, которое необходимо посетить всем!

    У нас получилась прекрасная поездка в Хатынь. Сопровождал нас водитель Владимир. По дороге рассказал нам про
  • Т
    Татьяна
    14 мая 2025
    Трансфер из Минска «Хатынь: память, которую мы храним»
    Спасибо большое за организацию экскурсии. Все прошло на 5. Дмитрий хороший рассказчик, по дорого рассказал много интересного про Минск и другие достопримечательности Белоруссии.
  • И
    Илья
    20 февраля 2025
    Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
    Анатолий отличный профессионал своего дела. Было увлекательно, узнали для себя много интересного. Спасибо! Будем рекомендовать Вас!
  • В
    Венера
    18 февраля 2025
    Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
    Экскурсия, с таким гидом как Анатолий,прошла очень насыщенно и на одном дыхании. сразу понимаешь человек любит свое дело и ответственно
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    и профессионально относится к нему. Очень внимательный и мог ответить на любой вопрос. Не смотрел на время, отведенное для нас,а даже наоборот потрачено больше времени,чем полагалось,не могли оторваться от интереса и услышать о великолепном городе Минск. В общем если на экскурсию,то только с Анатолием! Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    4 ноября 2024
    Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
    Хотим выразить благодарность Анатолию от всей нашей мини группы! Спасибо большое за увлекательный Минск, я несколько раз была в Минске,
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    в этот раз приехали на каникулы с детьми подростками. Анатолий так интересно представил нам Минск, что даже мы взрослые что-то видели впервые:) Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Великая отечественная война»

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  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2025
Сейчас в Минске в категории "Великая отечественная война" можно забронировать 3 экскурсии от 260 до 12 000. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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