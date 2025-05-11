Это не просто экскурсия на Ельню, это уникальная возможность походить по самому крупному верховому болоту на болотоступах! Вместе с нашим опытным местным гидом-проводником вы погрузитесь в историю и мифы, сплетенные веками вокруг этой загадочной земли. В нашем путешествии на Ельню насладитесь не только пейзажами: вы отправитесь в настоящее приключение, смешанное с долей экстрима.

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Описание экскурсии

Атмосферный город

Начнем наше путешествие с города Глубокое, где нас ждет знакомство с уникальной архитектурной особенностью: православный собор Рождества Пресвятой Богородицы и католический Троицкий костел, расположенные рядом друг с другом. Это редкое явление для Беларуси, которое стоит увидеть.

Не забудьте приобрести лучший сувенир из Глубокого – сгущенку, которая станет отличным напоминанием о вашем визите.

Прогулка по нетуристической экотропе

Далее мы отправимся в ландшафтный заказник «Ельня» – крупнейшее в стране верховое болото, занимающее площадь 200 квадратных километров и имеющее возраст не менее 9 тысяч лет. Это место наполнено дикой природой и удивительными пейзажами.

Мы предлагаем вам прогулку по нетуристической тропе и возможность пройти по болотам на болотоступах. Это будет увлекательное путешествие к озеру Курганистое, где вы сможете:

Становиться «исследователем» нетронутой флоры;

Попробовать ягодки клюквы;

Пройти по местам, где редко ступает нога человека.

Нас ждут потрясающие болотные пейзажи, красивейшее озеро Курганистое и, возможно, встречи с представителями животного мира!

«Заповедный остров» – настоящий белорусский хутор

Это место стоит увидеть своими глазами. Атмосфера здесь настолько аутентичная и разнообразная, что кажется, будто время замедлилось. Усадьба яркая и интересная, а умиротворение, царящее вокруг, создает идеальные условия для отдыха.

На «Заповедном острове» каждый найдет занятие по душе. Но больше всего туристов привлекают блюда национальной белорусской кухни, которые подаются на ужин. Особенность в том, что большинство ингредиентов для этих блюд хозяева выращивают своими руками, что придает им особый вкус и позволяет погрузиться в «настоящий вкус Беларуси».

Заключение

Наше путешествие, полное открытий и впечатлений, подходит к концу. Но эмоции, которые мы испытали, останутся с нами навсегда, напоминая о красоте и разнообразии мира, который мы исследовали с открытым сердцем и любопытством!