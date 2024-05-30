местный житель – экскурсии в Минске

Найдено 6 экскурсий в категории «местный житель» в Минске, цены от 50 Br. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
145 отзывов
Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: По договоренности
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 160Br за всё до 10 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
24 отзыва
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
10 июня в 07:30
11 июня в 07:30
от 370Br за всё до 3 чел.
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
80 отзывов
Групповая пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Площадь Независимости, около памятника Ленину
Расписание: См. расписание
10 июня в 10:30
11 июня в 10:30
50Br за человека
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
Экскурсия в Дудутки. Для детей и не только
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 570Br за всё до 2 чел.
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
🚶 Пешая
🚗 На машине
🚌 На автобусе
Индивидуальная
2 часа
Великое княжество Сула. Экскурсия в средневековую Беларусь
Начало: Любая точка в черте г. Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
от 640Br за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • О
    Ольга
    30 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.
  • С
    Светлана
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,
    читать дальше

    если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек)

  • Н
    Наталия
    29 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍
  • Н
    Наталия
    27 мая 2024
    Групповая пешеходная экскурсия по Минску
    Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻
  • Е
    Елена
    19 мая 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Великолепная обзорная экскурсия, комфортно, очень удобный автомобиль и прекрасный гид Лариса. Основные локации посмотрели, окунулись в историю, узнали куда ещё сходить погулять и где пообедать. Советую от всей души
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.
  • Т
    Татьяна
    16 мая 2024
    Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску
    Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Гид Татьяна - увлекательно и много рассказывала про жизнь Минска, его районы, его историю и современные нравы. Понравилось и мне, и моим взрослым детям (22 года). Спасибо за организацию и чудесное время в красивом городе!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «местный житель»

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  6. Красный костёл
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  9. Несвижский замок
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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "местный житель" можно забронировать 6 экскурсий и билетов от 50 до 640. Туристы уже оставили гидам 585 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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