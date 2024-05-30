О Ольга Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Гуляли по Минску с Надеждой. Остались очень довольны подачей информации. Надежда рассказывала не только об исторических объектах, но и дополняла прогулку фактами из современной жизни страны.

С Светлана Групповая пешеходная экскурсия по Минску читать дальше если идти позади экскурсовода - то при громкости проспекта ее совсем было плохо слышно (даже при том что народу было всего 10 человек) Отличный грамотный экскурсовод, все было интересно. Единственное но - это плохая слышимость экскурсовода (отсутствие наушников). Так как экскурсия проходила пешая,

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Прекрасная экскурсия - легко и интересно. Понравился формат - пешеходная экскурсия в мини группе. Экскурсия оставила мамы приятные впечатления. Экскурсовод Марина прекрасный рассказчик. Всё супер 👍

Н Наталия Групповая пешеходная экскурсия по Минску Отличный экскурсовод, комфортный автобус, и конечно же, красивый и гостеприимный Минск 🫶🏻

Е Елена Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску Великолепная обзорная экскурсия, комфортно, очень удобный автомобиль и прекрасный гид Лариса. Основные локации посмотрели, окунулись в историю, узнали куда ещё сходить погулять и где пообедать. Советую от всей души

Н Наталия Вечерняя экскурсия по Минску Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.

Т Татьяна Индивидуальная пешеходная экскурсия по Минску Огромно спасибо за экскурсию! Наталья открыла нам Минск с другой стороны! Время пролетело незаметно и его точно не хватило!