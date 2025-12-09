Мы позаботимся о том, чтобы ваша поездка в усадьбу прошла спокойно и без забот. Вам не придётся думать о дороге — мы организуем комфортный трансфер туда и обратно. А вы будете отдыхать, гулять и наполняться впечатлениями от атмосферного места. Обратите внимание: это не экскурсия, а индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Описание трансфер
- Водитель встретит вас в Минске по указанному вами адресу.
- Дорога до усадьбы занимает около 2 часов.
- По пути по вашему желанию можно сделать остановку у Мирского замка.
- На территории «Литовки» у вас будет 3 часа свободного времени.
- Вас ждёт фэнтези-пространство под открытым небом. Вы осмотрите десятки уникальных скульптур и построек: вечный двигатель, фонтан свободы воли, адскую спальню, бар-гараж, домик гномиков, драконов, инопланетян, Вавилонскую башню и прочее.
Организационные детали
- Трансфер пройдёт на автомобиле Ford Mondeo, Mercedes-Benz E-class или аналогичной модели.
- В салоне есть питьевая вода и Wi-Fi.
- Дополнительно оплачиваются билеты в усадьбу — 10 бел. рублей за взрослого, 5 бел. рублей за ребёнка, услуги гида на территории усадьбы — 80 бел. рублей за 1 час.
- За доплату можем организовать трансфер для группы до 7–8 человек. Детали — в переписке.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — Организатор в Минске
Провёл экскурсии для 27 туристов
Я занимаюсь организацией экскурсий и трансферов к самым интересным достопримечательностям Беларуси с 2020 года. Наша команда предлагает и вам насладиться красотой нашей страны.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Несвиж и Мир
Увлекательное путешествие к замкам Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя исторические места и насладитесь комфортом поездки
Начало: У вашего отеля
9 дек в 08:30
10 дек в 08:30
17 777 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Минск-Несвиж-Мир
Удобный трансфер из Минска в Несвиж и Мир для ценителей архитектуры. Без спешки, с комфортом и в приятной компании
Завтра в 08:00
9 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Хатынь
Путешествие в «Хатынь» - это возможность прикоснуться к истории. Наш водитель доставит вас с комфортом, а затем вернёт обратно в Минск
9 дек в 08:00
10 дек в 08:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.