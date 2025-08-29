Профессиональный водитель доставит вас в Залесье, где вы узнаете историю Михаила Огинского. В усадьбе князя не только создавалась музыка, здесь собирались известные люди прошлого. Поэты и политики, композиторы и учёные.
А произведения Огинского исполняются до сих пор, подтверждая его влияние на музыкальную традицию Белоруссии.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00
Описание трансфер
Вы прогуляетесь по территории усадьбы и рассмотрите её внутреннее убранство. Познакомитесь с бытом и музыкальными инструментами 19 века, погрузитесь в атмосферу, которая царила в этом имении при жизни князя Михаила Огинского.
Организационные детали
- Трансфер проходит на автомобилях Volkswagen Caravelle, Renault Trafic, Volkswagen Caddy Long, Mercedes Vito или аналогичных моделях. При необходимости предоставим детское кресло
- Экскурсионное обслуживание и билеты в музей-усадьбу не входят в стоимость трансфера
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
В
Валерий
29 авг 2025
Экскурсия для тех, кто хочет погулять по очень красивому парку и усадьбе.
Входит в следующие категории Минска
