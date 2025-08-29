Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы

Профессиональный водитель доставит вас в Залесье, где вы узнаете историю Михаила Огинского. В усадьбе князя не только создавалась музыка, здесь собирались известные люди прошлого. Поэты и политики, композиторы и учёные.



А произведения Огинского исполняются до сих пор, подтверждая его влияние на музыкальную традицию Белоруссии.