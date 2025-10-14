Путешествие из Минска к историческим замкам Несвиж и Мир предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Великого княжества Литовского.
Водитель доставит вас к замкам, где вы сможете исследовать величественные залы и насладиться атмосферой прошлого. Прогулка по парку и посещение усыпальницы Радзивиллов оставят незабываемые впечатления. После экскурсии вас ждет комфортное возвращение в Минск
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка с профессиональным водителем
- 🏰 Посещение исторических замков Несвиж и Мир
- 🎨 Возможность увидеть произведения искусства
- 🌳 Прогулка по живописным паркам
- 🕰 Погружение в атмосферу 18 века
Время начала: 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 20:00, 20:30, 21:00, 21:30, 22:00, 22:30
Что можно увидеть
- Несвижский замок
- Мирский замок
- Костёл с усыпальницей
Описание трансфер
Дорога из Минска
Из окна автомобиля вы полюбуетесь природой Беларуси. Гид-водитель, если вы захотите, расскажет много интересного про республику и любопытные места в ней.
Несвижский замок
Вы пройдёте по залам родового гнезда Радзивиллов, где хранятся ценные произведения искусства. Особенно интересен Золотой зал — у него 6-метровые потолки и мраморные камины, а обстановка полностью воссоздаёт интерьер 18 века.
Также вы заглянете в костёл с усыпальницей знатной семьи и рассмотрите строения 16–18 столетий.
Мирский замок
Здесь царит дух рыцарства. Вы подниметесь на высокие башни и спуститесь в средневековую тюрьму, погуляете по парку и внутреннему дворику замка.
Организационные детали
- Дополнительные расходы — билеты в замки: в Мирский — 18 белорусских рублей, в Несвижский — 17 белорусских рублей (есть льготы). На территории замков вы можете воспользоваться услугами гида (при наличии свободного) или аудиогидом
- Поездка проходит на автомобиле Volkswagen Caravelle, Skoda Superb или аналогичном по комфортабельности. Есть детские кресла, люльки, бустеры
- По запросу забронируем для вас столик в ресторане
- На Трипстере вы оплачиваете 22% стоимости, а остальное — в день нашей встречи в белорусских рублях
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У вашего отеля
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Вадим — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 56 туристов
Занимаемся организацией отдыха в Республике Беларусь. Поможем открыть всё многообразие культурных, исторических и архитектурных ценностей страны, познакомиться с её традициями, заглянуть в уникальные музеи и туристические комплексы. Индивидуальный подход — всегда учитываем ваши пожелания. Стремимся к тому, чтобы вы увозили с собой яркие впечатления и желание вернуться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Инна
14 окт 2025
Все прошло просто идеально. Вовремя, без задержек, хорошее авто. Воспользуюсь обязательно в следующий раз.
С
Светлана
17 июн 2025
Поездка прошла на 5+.
Машина подана во время, чистота салона автомобиля выше всех похвал. Водитель внимательный, вежливый. Все прошло на высшем уровне. Самые лучшие рекомендации.
В
Виктория
16 июн 2025
Пользовались услугами трансфера в июне. Все прошло отлично. Поездка комфортная. Времени на осмотр всего было достаточно. Для маленького ребенка подготовили кресло. Учень удобный и гибкий формат для небольшой компании.
О
Ольга
11 мая 2025
Все отлично. Машина пришла вовремя. Отвезли по всем заявленным местам. Подождали пока мы всё обойдем. Останавливались по нашей просьбе, если нам вдруг хотелось на рапсовом поле пофоткаться. Отличный вариант по трансферу.
