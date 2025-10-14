Путешествие из Минска к историческим замкам Несвиж и Мир предлагает уникальную возможность познакомиться с культурным наследием Великого княжества Литовского. Водитель доставит вас к замкам, где вы сможете исследовать величественные залы и насладиться атмосферой прошлого. Прогулка по парку и посещение усыпальницы Радзивиллов оставят незабываемые впечатления. После экскурсии вас ждет комфортное возвращение в Минск

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Дорога из Минска

Из окна автомобиля вы полюбуетесь природой Беларуси. Гид-водитель, если вы захотите, расскажет много интересного про республику и любопытные места в ней.

Несвижский замок

Вы пройдёте по залам родового гнезда Радзивиллов, где хранятся ценные произведения искусства. Особенно интересен Золотой зал — у него 6-метровые потолки и мраморные камины, а обстановка полностью воссоздаёт интерьер 18 века.

Также вы заглянете в костёл с усыпальницей знатной семьи и рассмотрите строения 16–18 столетий.

Мирский замок

Здесь царит дух рыцарства. Вы подниметесь на высокие башни и спуститесь в средневековую тюрьму, погуляете по парку и внутреннему дворику замка.

Организационные детали