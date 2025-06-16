Путешествие из Минска в Гродно - это уникальная возможность насладиться красотой белорусских городов. Водитель встретит вас у отеля и обеспечит комфортную поездку. По пути можно сделать остановку в Лиде и

посетить Лидский замок. В Гродно вас ждёт свободное время для прогулок по историческому центру и посещения музеев. Обратная дорога будет столь же комфортной и безопасной. Это отличный способ увидеть Беларусь без суеты и спешки

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Минске — и отправимся в путь. В дороге водитель ответит на ваши организационные вопросы, подскажет, какие достопримечательности посетить, посоветует атмосферное кафе с приятной кухней.

По желанию можем заехать в Лиду, где вы осмотрите Лидский замок.

В Гродно у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать город и полноценно насладиться его архитектурой и историей. Мы подождём вас, а потом отправимся в обратную дорогу.

