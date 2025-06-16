Путешествие из Минска в Гродно - это уникальная возможность насладиться красотой белорусских городов. Водитель встретит вас у отеля и обеспечит комфортную поездку. По пути можно сделать остановку в Лиде и
5 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортный транспорт
- 👨✈️ Опытные водители
- 🏰 Остановка в Лиде
- 🏙 Свободное время в Гродно
- 🔄 Обратный трансфер
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Лидский замок
- Центр Гродно
- Музеи Гродно
- Соборы Гродно
Описание трансфер
Мы встретимся у ваших апартаментов или отеля в Минске — и отправимся в путь. В дороге водитель ответит на ваши организационные вопросы, подскажет, какие достопримечательности посетить, посоветует атмосферное кафе с приятной кухней.
По желанию можем заехать в Лиду, где вы осмотрите Лидский замок.
В Гродно у вас будет достаточно времени, чтобы исследовать город и полноценно насладиться его архитектурой и историей. Мы подождём вас, а потом отправимся в обратную дорогу.
Организационные детали
- Транспорт: Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle T6, Peugeot 308 T9 2020, Ford Mondeo, Volkswagen Passat B8 или Toyota Camry
- За рулём буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды
- По запросу можем организовать обзорную экскурсию с местным гидом по г. Гродно. Доплата составит 200 бел. руб.
- Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Андрей
16 июн 2025
Все понравилось, спасибо!
А
Андрей
8 июн 2025
Только максимально положительные впечатления.
Е
Елена
24 апр 2025
Уже не первый раз отправлялись в путешествие с Андреем! Все было отлично, без каких-либо проблем и недопониманий. Все четко по времени. Отдельное спасибо за рекомендацию, где можно вкусно покушать)
