Из столицы — в Брестскую область, к Ружанскому дворцу и готическому замку Пусловских.
Вы прогуляетесь по усадьбе Костюшко, заглянете в замок с драгоценными гобеленами и изысканной мебелью и оцените величественные колоннады, которые устояли после разрушений. А мы позаботимся о комфортном пути.
Вы прогуляетесь по усадьбе Костюшко, заглянете в замок с драгоценными гобеленами и изысканной мебелью и оцените величественные колоннады, которые устояли после разрушений. А мы позаботимся о комфортном пути.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание трансфер
Организационные детали
- Дорога Минска до Коссовского дворца — около 230 км.
- Едем на минивэне Renault Trafic, Volkswagen Caravelle, Volkswagen Crafter, Volkswagen Caddy Long, Mercedes-Benz Sprinter, Hyundai H1 или аналогичном по комфортабельности.
- Во всех автомобилях есть кондиционеры и Wi-Fi. По запросу предоставляем детское кресло, бустер.
- Можем встретить вас в аэропорту или отвезти туда после путешествия, изменить маршрут по вашему желанию и организовать поездку для большего количества человек. Детали уточняйте в переписке.
- Дополнительные расходы: входные билеты, обед и личные покупки — по желанию.
- Остаток суммы вы оплачиваете гиду в белорусских рублях в день встречи по текущему курсу.
- С вами буду я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виталий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 905 туристов
Вместе с профессиональной командой я организую трансферы по Беларуси. Мы работаем чётко, оперативно и с душой.Задать вопрос
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска по замкам Беларуси и обратно
За один день увидеть Коссово, Ружаны, Несвиж и Мир
Завтра в 07:30
13 ноя в 07:30
20 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Лидский замок и Гродно
Путешествие в западную Беларусь с трансфером из Минска в Лидский замок и Гродно - это возможность увидеть древние замки и насладиться природой
Завтра в 08:00
13 ноя в 08:00
29 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер Минск-Гродно и Лидский замок
Увлекательное путешествие из Минска в Гродно с остановкой в Лидском замке. Профессиональные водители обеспечат комфорт и безопасность на всём пути
Начало: Из любой точки Минска
Завтра в 08:30
13 ноя в 08:30
18 500 ₽ за всё до 4 чел.