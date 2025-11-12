Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы

Из столицы — в Брестскую область, к Ружанскому дворцу и готическому замку Пусловских.



Вы прогуляетесь по усадьбе Костюшко, заглянете в замок с драгоценными гобеленами и изысканной мебелью и оцените величественные колоннады, которые устояли после разрушений. А мы позаботимся о комфортном пути.