Вам стоит это увидеть! Коссовский дворец рода Пусловских построен в неоготическом стиле и стоит на возвышенности, с которой открываются великолепные пейзажи. Ружанский дворец — резиденция князей Сапег — один из крупнейших замковых комплексов на территории Беларуси. В оба дворца мы доставим вас с комфортом и подождём, пока вы всё осмотрите.

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос организатору

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с самостоятельным осмотром достопримечательностей.

Мы заберём вас по удобному адресу и отправимся в Коссовский дворец. Дорога займёт около 2,5 часов. Для посещения дворца и усадьбы Костюшко с прекрасными видами у вас будет 2–2,5 часа.

Переезд в Ружанский дворец займёт 25 минут. Здесь вас ждёт резиденция Сапег и руины старого замка. Для осмотра вам понадобится примерно 1,5 часа.

После отвезём вас обратно в Минск.

Организационные детали