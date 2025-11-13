Вам стоит это увидеть! Коссовский дворец рода Пусловских построен в неоготическом стиле и стоит на возвышенности, с которой открываются великолепные пейзажи.
Ружанский дворец — резиденция князей Сапег — один из крупнейших замковых комплексов на территории Беларуси. В оба дворца мы доставим вас с комфортом и подождём, пока вы всё осмотрите.
Ружанский дворец — резиденция князей Сапег — один из крупнейших замковых комплексов на территории Беларуси. В оба дворца мы доставим вас с комфортом и подождём, пока вы всё осмотрите.
Описание трансфер
Обратите внимание: это не экскурсия с гидом, а трансфер с самостоятельным осмотром достопримечательностей.
Мы заберём вас по удобному адресу и отправимся в Коссовский дворец. Дорога займёт около 2,5 часов. Для посещения дворца и усадьбы Костюшко с прекрасными видами у вас будет 2–2,5 часа.
Переезд в Ружанский дворец займёт 25 минут. Здесь вас ждёт резиденция Сапег и руины старого замка. Для осмотра вам понадобится примерно 1,5 часа.
После отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Трансфер проходит на комфортабельном автомобиле Volkswagen Caravelle, Mercedes Vito или Citroen Space Tour. По запросу предоставим детское кресло или бустер
- При необходимости можем организовать трансфер из аэропорта — детали в переписке
- Входные билеты на все локации и питание вы оплачиваете самостоятельно
- Оставшаяся сумма за трансфер оплачивается в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день оплаты
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Денис — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 39 туристов
Я занимаюсь организацией индивидуальных трансферов к туристическим достопримечательностям Беларуси. Я и моя команда профессиональных водителей будем рады показать вам нашу красивую страну.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
-
10%
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер Минск - Несвиж и Мир
Увлекательное путешествие к замкам Несвиж и Мир с профессиональным водителем. Откройте для себя исторические места и насладитесь комфортом поездки
Начало: У вашего отеля
Сегодня в 13:00
Завтра в 08:30
16 000 ₽
17 777 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 14:30
Завтра в 09:00
2700 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в Дудутки
Комфортное путешествие в забытый мир кузнецов и ремесленников
Сегодня в 13:00
Завтра в 00:00
12 000 ₽ за всё до 7 чел.