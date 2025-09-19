Трансфер из Минска во дворцы Коссово и Ружаны (туда-обратно)

Ружанский дворец — резиденция рода Сапег, масштабная и атмосферная.
А Коссовский дворец — неоготический шедевр, известный как родовое гнездо Тадеуша Костюшко и один из самых живописных дворцов Беларуси.
Мы доставим вас к обоим дворцам с комфортом, подождём, пока вы самостоятельно исследуете архитектурные комплексы, а затем привезём обратно в город.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00
Описание трансфер
- Мы встретимся у ваших апартаментов и отправимся в Коссовский и Ружанский дворцы.
- По дороге мы ответим на всё организационные вопросы и подскажем, где вкусно пообедать.
- После самостоятельной прогулки доставим вас обратно в Минск, по удобному для вас адресу.
Организационные детали
- Транспорт (в зависимости от количества человек): Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle T6, Peugeot 308 T9 2020, Ford Mondeo 2019, Volkswagen Passat или аналогичный.
- За рулём буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды.
- Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу НБ РБ на день экскурсии.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Г
Галина
19 сен 2025
Все прошло прекрасно! Коссовский дворец великолепен, Ружаны- в основном руины, но тоже очень колоритные! На обратном пути Андрей предложил заехать еще в одно место - парк, где свободно гуляют животные, которых можно погладить и покормить! Спасибо за прекрасный отдых!
О
Ольга
11 сен 2025
Андрей великолепно организовал нам трансфер из Минска во дворцы Коссово и Ружаны (туда-обратно)-пунктуален, вежлив, аккуратен при вождении чистого авто, легок в разговоре, интересный собеседник, в местах локации не только нас
