читать дальше ждал, но и по предварительному запросу связался с экскурсоводами для посещения дворцовых комплексов, согласовал время проведения экскурсий, подсказывал локации для красивых фото, обеда, не торопил. Поделился вкусными кафе в Минске, рассказал о качественной продукции Беларуси и даже подвез к супермаркету Корона, в котором мы приобрели белорусские продукты. Благодарим за поездку и увиденное и услышанное!

Андрей великолепно организовал нам трансфер из Минска во дворцы Коссово и Ружаны (туда-обратно)-пунктуален, вежлив, аккуратен при вождении чистого авто, легок в разговоре, интересный собеседник, в местах локации не только нас