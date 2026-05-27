Витебск — город с уникальной атмосферой, где средневековая архитектура соседствует с наследием авангарда. Мы организуем для вас индивидуальную поездку от двери до двери.
Вам не нужно подстраиваться под общественный транспорт — водитель встретит вас у апартаментов, с комфортом доставит в Витебск и подождёт, пока вы исследуете город.
Вам не нужно подстраиваться под общественный транспорт — водитель встретит вас у апартаментов, с комфортом доставит в Витебск и подождёт, пока вы исследуете город.
Описание трансфер
В пути водитель ответит на организационные вопросы и подскажет, где лучше пообедать. В самом городе у вас будет 5 часов свободного времени.
Тайминг программы
8:00 — выезд из Минска
11:30 — прибытие в Витебск
11:30–16:30 — свободное время для прогулок, музеев и обеда
16:30 — выезд обратно
20:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
- Поездка проходит на комфортабельном минивэне (Mercedes-Benz Vito, VW Caravelle) или легковом авто (VW Passat B8, Mercedes E-class, Ford Mondeo). В салоне всегда есть питьевая вода
- Бесплатно предоставим детское автокресло или бустер
- По запросу пригласим местного гида для обзорной прогулки по Витебску (при наличии свободных специалистов). Стоимость и детали программы уточняйте в переписке
- Возможна организация трансфера для групп до 20 человек — детали уточняйте в переписке
- Остаток суммы оплачивается водителю в бел. руб. по курсу Нацбанка РБ
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 5 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2024 года
Провели экскурсии для 1970 туристов
С 2011 года я организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться! Также проводим экскурсии.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Трансфер «Минск ⇄ Витебск»»
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Гродно и обратно
Доехать до самого западного города Беларуси и вернуться назад на комфортабельном авто
Начало: От Вашего места проживания
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
19 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 09:30
Завтра в 19:30
3080 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Витебск на весь день
Без спешки изучить город Шагала, уютных двориков и старинной архитектуры
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Витебск и обратно
Комфортно, без пересадок и вокзальной суеты съездить в город Марка Шагала
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
22 000 ₽ за всё до 4 чел.
от 30 000 ₽ за экскурсию