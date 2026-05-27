Едем в Витебск — один из самых живописных и исторически богатых городов Беларуси. На комфортабельном автомобиле с опытным водителем — сама поездка доставит вам удовольствие.
Мы заберём вас в любой точке Минска, доставим по нужному адресу в Витебске, а после насыщенного дня отвезём обратно.
Мы заберём вас в любой точке Минска, доставим по нужному адресу в Витебске, а после насыщенного дня отвезём обратно.
Описание трансфер
Что вас ожидает
Мы встретим вас в Минске у отеля, аэропорта или по любому другому адресу. При необходимости поможем с багажом.
Водитель подскажет, что посмотреть, где вкусно пообедать и как лучше выстроить день в Витебске. А если предпочитаете тишину или дорожный плейлист — так и сделаем.
- В салоне вас ждут бутилированная вода, чай, Wi-Fi, пледы и влажные салфетки.
- В Витебске у вас будет 4–5 часов свободного времени.
- После прогулки по городу мы заберём вас и доставим обратно в Минск.
Организационные детали
Поездка проходит на автомобиле Geely E5, VW Passat, Škoda Octavia или аналогичного класса.
По запросу установим детское кресло или бустер
Трансфер можно организовать для большего количества участников (до 8 чел) на минивэне VW Caddy, Citroën Space.
Tourer, Toyota Pro
Ace Verso или аналогичного класса за 29 000 ₽
Дорога в один конец занимает около 4 часов По желанию проведём обзорную экскурсию по Витебску и забронируем столик в ресторане — программу и стоимость согласуем индивидуально
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Откройте для себя Беларусь с комфортом и свободой. Наш трансфер на автомобилях комфорт-класса создан для путешественников, ценящих свое время и впечатления. Мы предлагаем частные поездки на автомобилях комфорт-класса и минивенах для
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии на «Трансфер из Минска в Витебск и обратно»
Индивидуальная
до 7 чел.
Трансфер из Минска в исторический парк «Сула» - и обратно
Индивидуальный трансфер в парк «Сула» без суеты и сложной логистики. Насладитесь атмосферой средневековья и вернитесь в Минск с комфортом
Сегодня в 06:30
Завтра в 00:30
12 000 ₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
Комфортно и безопасно добраться до музея ремёсел и вернуться обратно в город
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в колоритный Гродно (и обратно)
Погулять по Гродно в собственном темпе и не думать о дороге
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
30 000 ₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска в «Станьково»: туда и обратно
Посетить зоопарк, пройти по партизанским тропам и по желанию покататься на лошадях
Начало: У ваших апартаментов
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
11 000 ₽ за всё до 8 чел.
от 22 000 ₽ за экскурсию