Трансфер из Минска в Витебск и обратно

Комфортно, без пересадок и вокзальной суеты съездить в город Марка Шагала
Едем в Витебск — один из самых живописных и исторически богатых городов Беларуси. На комфортабельном автомобиле с опытным водителем — сама поездка доставит вам удовольствие.

Мы заберём вас в любой точке Минска, доставим по нужному адресу в Витебске, а после насыщенного дня отвезём обратно.
Описание трансфер

Что вас ожидает

Мы встретим вас в Минске у отеля, аэропорта или по любому другому адресу. При необходимости поможем с багажом.
Водитель подскажет, что посмотреть, где вкусно пообедать и как лучше выстроить день в Витебске. А если предпочитаете тишину или дорожный плейлист — так и сделаем.
  • В салоне вас ждут бутилированная вода, чай, Wi-Fi, пледы и влажные салфетки.
  • В Витебске у вас будет 4–5 часов свободного времени.
  • После прогулки по городу мы заберём вас и доставим обратно в Минск.

Организационные детали

Поездка проходит на автомобиле Geely E5, VW Passat, Škoda Octavia или аналогичного класса.
По запросу установим детское кресло или бустер
Трансфер можно организовать для большего количества участников (до 8 чел) на минивэне VW Caddy, Citroën Space.

Tourer, Toyota Pro

Ace Verso или аналогичного класса за 29 000 ₽
  • Дорога в один конец занимает около 4 часов
  • По желанию проведём обзорную экскурсию по Витебску и забронируем столик в ресторане — программу и стоимость согласуем индивидуально

    • Выберите удобную дату из расписания

    Ответы на вопросы

    Когда и сколько длится?
    Когда: Выберите удобную дату из расписания
    Экскурсия длится около 8 часов
    Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и
    . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
    Евгений
    Евгений — Организатор в Минске
    Организатор данного мероприятия
    На сайте с 2025 года
    Откройте для себя Беларусь с комфортом и свободой. Наш трансфер на автомобилях комфорт-класса создан для путешественников, ценящих свое время и впечатления. Мы предлагаем частные поездки на автомобилях комфорт-класса и минивенах для
    компаний до 8 человек. Ваш маршрут к замкам, усадьбам и природным заповедникам будет проложен с учетом ваших пожеланий, а дорога станет частью удовольствия. Профессионализм — это наша основа. Вежливые водители-эксперты, безупречная безопасность и абсолютная пунктуальность. В салоне вас ждет тихий комфорт, Wi-Fi, прохладная вода и горячий чай,пледы и салфетки, а для самых маленьких путешественников — детские кресла и бустеры. Доверьте нам логистику, чтобы полностью погрузиться в красоту путешествия. Это не просто переезд, а ваш личный уголок спокойствия в пути по Беларуси.

