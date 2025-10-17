читать дальше

невероятно насыщенный и интересный день, который оставил самые теплые впечатления.

Александр – настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Благодаря ему история оживала на моих глазах. Он не просто делился сухими фактами, а увлекательно повествовал о судьбах людей, тайнах замков и целых эпохах. Его энтузиазм и глубокие знания сделали поездку по-настоящему захватывающей.

Программа экскурсии превзошла все ожидания. Мы увидели:

* Величественные руины Гольшанского и Кревского замков, которые до сих пор поражают своим размахом и хранят множество легенд.

* Изящный дворец Огинских в Залесье — настоящий островок классицизма и утонченности.

* Уникальную родовую усыпальницу в виде пирамиды — удивительное и совершенно неожиданное архитектурное сооружение!

Отдельно хочется отметить, как гармонично в маршрут вплетались живописные пейзажи белорусской природы, а аисты в гнездах добавляли путешествию особый колорит.

Это была прекрасно организованная, познавательная и очень душевная поездка. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать историю Беларуси и увидеть ее сокровища своими глазами. Спасибо Александру за незабываемые эмоции!