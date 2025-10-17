Мои заказы

Витебск – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Витебск» в Минске, цены от 20 750 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на декабрь, январь и февраль в 2025 году
Неизведанная Беларусь
На машине
9 часов
25 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
На машине
12 часов
-
10%
2 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Начало: В месте вашего проживания в Минске
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
31 500 ₽35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Лида, Гродно, Мурованка и Бункер-77 - из Минска
На машине
12 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Лида, Гродно, Мурованка и Бункер-77 - из Минска
Путешествие по самым интересным местам западной Беларуси
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
38 500 ₽ за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • И
    Ирина
    17 октября 2025
    Неизведанная Беларусь
    Очень интересная экскурсия!
    Спасибо, Александр, за удивительный день!
  • Х
    Хрюка
    1 октября 2025
    Неизведанная Беларусь
    Экскурсия очень понравилась. Посетили места, куда сами даже не подумали бы поехать. Александр рассказывал в лёгкой и непринуждённой манере. Скучно нам не было!
  • Е
    Елена
    7 сентября 2025
    Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
    Вести экскурсию 12 часов и при этом вести автомобиль - это совсем не просто. Иван справился блестяще с данной задачей,
    читать дальше

    рассказал помимо главной линии экскурсии много полезного и интересного. Подстроился под наши пожелания и добавил к запланированному маршруту пару мест связанных с живописью и искусством М. Шагала. Мы остались очень довольны! Рекомендуем.

  • Е
    Елена
    4 сентября 2025
    Неизведанная Беларусь
    Экскурсией остались очень довольны. Понравилось то что Александр не просто осуществлял трансфер между экскурсионными объектами, а вел, как гид, полноценную
    читать дальше

    экскурсию практически все 9 часов!
    С удовольствием отвечал на возникавшие у нас вопросы. Также отметим, что маршрут необычный, аналогичных предложений просто нет. Особо следует отметить качество вождения - абсолютно безопасное и комфортное. Еще раз благодарим Александра и с удовольствием рекомендуем эту экскурсию!

  • А
    Александр
    8 августа 2025
    Неизведанная Беларусь
    Все отлично. Спасибо
  • О
    Ольга
    30 июля 2025
    Неизведанная Беларусь
    Огромное спасибо Александру!! Экскурсия замечательная, интереснейшая, необычная, спасибо за организацию. Получили море положительных эмоций!! Очень интересно, креативно. Не сложно, очень увлекательно. Рады, что осмелились))))
  • Е
    Елена
    25 июля 2025
    Неизведанная Беларусь
    Незабываемое путешествие по истории Беларуси!
    Хочу выразить огромную благодарность Александру за потрясающую экскурсию «Беларусь от Средневековья до наших дней»! Это был
    читать дальше

    невероятно насыщенный и интересный день, который оставил самые теплые впечатления.
    Александр – настоящий профессионал и замечательный рассказчик. Благодаря ему история оживала на моих глазах. Он не просто делился сухими фактами, а увлекательно повествовал о судьбах людей, тайнах замков и целых эпохах. Его энтузиазм и глубокие знания сделали поездку по-настоящему захватывающей.
    Программа экскурсии превзошла все ожидания. Мы увидели:
    * Величественные руины Гольшанского и Кревского замков, которые до сих пор поражают своим размахом и хранят множество легенд.
    * Изящный дворец Огинских в Залесье — настоящий островок классицизма и утонченности.
    * Уникальную родовую усыпальницу в виде пирамиды — удивительное и совершенно неожиданное архитектурное сооружение!
    Отдельно хочется отметить, как гармонично в маршрут вплетались живописные пейзажи белорусской природы, а аисты в гнездах добавляли путешествию особый колорит.
    Это была прекрасно организованная, познавательная и очень душевная поездка. Очень рекомендую эту экскурсию всем, кто хочет глубже узнать историю Беларуси и увидеть ее сокровища своими глазами. Спасибо Александру за незабываемые эмоции!

  • Л
    Любовь
    10 июля 2025
    Неизведанная Беларусь
    В июле 2025 года записались на тур "Неизведанная Беларусь". Нас привлекла возможность увидеть такие уголки, которые большинству туристов не показывают.
    читать дальше

    Гидом был Александр. Он действительно прекрасно знает Беларусь и готов делиться своими знаниями с заинтересованными людьми. Александр сам постоянно колесит по стране, выискивая любопытные исторические свидетельства и необычные места. Поездка была достаточно познавательной, а также веселой и непринужденной.

  • А
    Александра
    24 июня 2025
    Неизведанная Беларусь
    Прекрасная экскурсия по нестандртному маршруту. Масса приятных впечатлений от увиденного, интересный рассказ, обед из блюд народной кухни. Александр - краевед, замечательный рассказчик, и прекрасно управляет автомобилем.
    Спасибо за творческий подход, за собранную информацию, за продуманность деталей.
  • Е
    Елизавета
    26 мая 2025
    Неизведанная Беларусь
    Была на экскурсии "Неизведанная Беларусь".
    Александр - прекрасный экскурсовод и приятный человек. Узнала много интересного и того, о чем раньше не
    читать дальше

    задумывалась. Маршрут прекрасный - даже когда нет объекта для рассказа (а они были, и очень информативные) - есть чем полюбоваться из окна.
    Спасибо.

  • А
    Александр
    23 мая 2025
    Неизведанная Беларусь
    Всячески советуем. Очень интересная и познавательная экскурсия по местам, которые не входят в широко распостраненные стандартные маршруты.
  • Ю
    Юлия
    6 мая 2025
    Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
    Экскурсия -это фантастика!
    Я влюбилась в Витебск! Я обязательно приеду туда еще не один раз и пройду по улочкам Витебска, обязательно
    читать дальше

    в сопровождении гида Ивана. Он настолько поразил меня своей эрудицией, любовью к своему делу, что я просто в восторге!
    Спасибо большое Ивану! Обязательно расскажу и порекомендую его всем своим друзьям и знакомым.

  • И
    Ирина
    20 апреля 2025
    Неизведанная Беларусь
    Экскурсия замечательная. Александр потрясающий рассказчик и просто «кладезь знаний» не только по данной теме, но и по многим другим. Что важно, очень аккуратный водитель. Однозначно будем рекомендовать и сами не раз еще собираемся воспользоваться услугами Александра.
  • Б
    Банников
    17 марта 2025
    Неизведанная Беларусь
    Большое спасибо Александру за превосходную экскурсию! Необычно, познавательно, но при этом не сложно и неи заумно для восприятия. Хорошее знание культуры и родного края, чувство юмора и чисто человеческое отношение к клиентам на высшем уровне! Рекомендуем!
    С уважением,
    Банниковы Олег и Светлана
  • П
    Полина
    24 декабря 2024
    Неизведанная Беларусь
    Добрый день! Ездили с Александром на экскурсию по неизведанной Беларуси. Очень понравилось и было интересно. В стране не первый раз
    читать дальше

    и более популярные локации уже видели, хотели увидеть больше и это нам удалось:) Александр любезно забрал нас прямо от места проживания. По содержанию экскурсии, атмосфере и таймингу все было отлично! Спасибо!

  • S
    Svetlana
    19 ноября 2024
    Неизведанная Беларусь
    Профессиональный гид! Разносторонний, кладезь знаний, легкий в общении! рекомендуем все экскурсии!!! Спасибо за общение))
  • Е
    Елена
    6 августа 2024
    Неизведанная Беларусь
    Все прошло хорошо. Александр показал себя знающим, заинтересованным гидом. Много интересуется историей своего края, сам много путешествует. Сделал наше путешествие интересным и комфортным.
  • Т
    Татьяна
    30 мая 2024
    Неизведанная Беларусь
    Чудесная экскурсия, прекрасный гид. Приятно, насыщенно и интересно провела день. Чувствуется, как Александр любит свою страну и свое дело, к
    читать дальше

    экскурсии подготовился тщательно, было много информации и интересных фактов. Кроме того он приятный в общении, интеллигентный, спокойный человек, машину вел очень аккуратно), что тоже очень важно. Рекомендую Александра и его экскурсии.

  • М
    Михаил
    10 марта 2024
    Неизведанная Беларусь
    Уважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню в своей памяти. Спасибо огромное
    читать дальше

    за блестящую экскурсию. С огромным уважением к Вам и любовью к Белоруссии. Потенциальным путешественникам очень советую гида и направление. Вкладывайте деньги во впечатления! Это того стоит! Михаил. Экскурсия от 01.03.2024.

  • А
    Алексей
    27 февраля 2024
    Неизведанная Беларусь
    Отдельное спасибо за организацию обеда в столь длительной экскурсии!
    Александр отличный рассказчик!

Сколько стоит экскурсия по Минску в декабре 2025
Сейчас в Минске в категории "Витебск" можно забронировать 3 экскурсии от 20 750 до 38 500 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 30 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.9 из 5
Забронируйте экскурсию в Минске на 2025 год по теме «Витебск», 30 ⭐ отзывов, цены от 20750₽. Сегодня можно забронировать на 📅 декабрь, январь и февраль