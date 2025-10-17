Индивидуальная
до 3 чел.
Неизведанная Беларусь
Откройте для себя скрытые жемчужины Беларуси: замки, монастыри и дворцы. Уникальные истории и архитектурные открытия ждут вас
Начало: В районе м. Фрунзенская
Завтра в 09:00
11 дек в 09:00
20 750 ₽ за всё до 3 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Минска в Витебск - на родину Марка Шагала
Познакомиться с городом, подарившем миру знаменитого художника-авангардиста
Начало: В месте вашего проживания в Минске
14 дек в 08:00
20 дек в 08:00
31 500 ₽
35 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Лида, Гродно, Мурованка и Бункер-77 - из Минска
Путешествие по самым интересным местам западной Беларуси
Завтра в 08:00
11 дек в 08:00
38 500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ИИрина17 октября 2025Очень интересная экскурсия!
Спасибо, Александр, за удивительный день!
- ХХрюка1 октября 2025Экскурсия очень понравилась. Посетили места, куда сами даже не подумали бы поехать. Александр рассказывал в лёгкой и непринуждённой манере. Скучно нам не было!
- ЕЕлена7 сентября 2025Вести экскурсию 12 часов и при этом вести автомобиль - это совсем не просто. Иван справился блестяще с данной задачей,
- ЕЕлена4 сентября 2025Экскурсией остались очень довольны. Понравилось то что Александр не просто осуществлял трансфер между экскурсионными объектами, а вел, как гид, полноценную
- ААлександр8 августа 2025Все отлично. Спасибо
- ООльга30 июля 2025Огромное спасибо Александру!! Экскурсия замечательная, интереснейшая, необычная, спасибо за организацию. Получили море положительных эмоций!! Очень интересно, креативно. Не сложно, очень увлекательно. Рады, что осмелились))))
- ЕЕлена25 июля 2025Незабываемое путешествие по истории Беларуси!
Хочу выразить огромную благодарность Александру за потрясающую экскурсию «Беларусь от Средневековья до наших дней»! Это был
- ЛЛюбовь10 июля 2025В июле 2025 года записались на тур "Неизведанная Беларусь". Нас привлекла возможность увидеть такие уголки, которые большинству туристов не показывают.
- ААлександра24 июня 2025Прекрасная экскурсия по нестандртному маршруту. Масса приятных впечатлений от увиденного, интересный рассказ, обед из блюд народной кухни. Александр - краевед, замечательный рассказчик, и прекрасно управляет автомобилем.
Спасибо за творческий подход, за собранную информацию, за продуманность деталей.
- ЕЕлизавета26 мая 2025Была на экскурсии "Неизведанная Беларусь".
Александр - прекрасный экскурсовод и приятный человек. Узнала много интересного и того, о чем раньше не
- ААлександр23 мая 2025Всячески советуем. Очень интересная и познавательная экскурсия по местам, которые не входят в широко распостраненные стандартные маршруты.
- ЮЮлия6 мая 2025Экскурсия -это фантастика!
Я влюбилась в Витебск! Я обязательно приеду туда еще не один раз и пройду по улочкам Витебска, обязательно
- ИИрина20 апреля 2025Экскурсия замечательная. Александр потрясающий рассказчик и просто «кладезь знаний» не только по данной теме, но и по многим другим. Что важно, очень аккуратный водитель. Однозначно будем рекомендовать и сами не раз еще собираемся воспользоваться услугами Александра.
- ББанников17 марта 2025Большое спасибо Александру за превосходную экскурсию! Необычно, познавательно, но при этом не сложно и неи заумно для восприятия. Хорошее знание культуры и родного края, чувство юмора и чисто человеческое отношение к клиентам на высшем уровне! Рекомендуем!
С уважением,
Банниковы Олег и Светлана
- ППолина24 декабря 2024Добрый день! Ездили с Александром на экскурсию по неизведанной Беларуси. Очень понравилось и было интересно. В стране не первый раз
- SSvetlana19 ноября 2024Профессиональный гид! Разносторонний, кладезь знаний, легкий в общении! рекомендуем все экскурсии!!! Спасибо за общение))
- ЕЕлена6 августа 2024Все прошло хорошо. Александр показал себя знающим, заинтересованным гидом. Много интересуется историей своего края, сам много путешествует. Сделал наше путешествие интересным и комфортным.
- ТТатьяна30 мая 2024Чудесная экскурсия, прекрасный гид. Приятно, насыщенно и интересно провела день. Чувствуется, как Александр любит свою страну и свое дело, к
- ММихаил10 марта 2024Уважаемый мой гид Александр! Каждую Вашу жемчужину я положил в отдельную золотую шкатулочку и храню в своей памяти. Спасибо огромное
- ААлексей27 февраля 2024Отдельное спасибо за организацию обеда в столь длительной экскурсии!
Александр отличный рассказчик!
