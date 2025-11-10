Приглашаем посетить два малоизвестных ансамбля — неоготический Коссовский дворец и комплекс в Ружанах, известный как «белорусский Версаль». Мы организуем индивидуальный трансфер на комфортабельном авто из Минска.
По прибытии вы самостоятельно или с местным гидом погрузитесь в атмосферу прошлого, а наш водитель обеспечит комфортную поездку.
Описание трансфер
- По дороге из Минска вы насладитесь пейзажами в комфортной и непринуждённой обстановке. Наш водитель ответит на все организационные вопросы и подскажет, где вкусно пообедать.
- По прибытии водитель сопроводит вас до информационно-кассового центра, где у вас будет возможность приобрести входные билеты, а также, по желанию, заказать экскурсии с местными гидами.
- После осмотра дворцовых комплексов мы отвезём вас обратно в Минск.
Организационные детали
- Мы организуем трансфер на автомобилях Volkswagen Caravelle, Volkswagen Passat или Toyota Camry. За доплату можно заменить авто на Mercedes-Benz V-Класс — подробности уточняйте в переписке.
- Все автомобили оборудованы исправными кондиционерами, по предварительному запросу предоставляем детское кресло или бустер. Есть доступ к Wi-Fi и питьевая вода.
- Вы сможете выбрать удобное время старта и подкорректировать продолжительность экскурсии. Детали обсудим в переписке.
- При необходимости можем организовать поездку для большего количества человек (до 20).
- Мы предоставляем только услугу трансфера из Минска и обратно. Входные билеты вы приобретаете самостоятельно:
— Коссовский замок: взрослые — 17 бел. руб., школьники — 9 бел. руб., дошкольники бесплатно
— Ружанский дворец: взрослые — 7 бел. руб., школьники — 5 бел. руб., дошкольники бесплатно.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дмитрий — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 817 туристов
С 2015 года я оказываю услуги в сфере туризма. Я и моя команда всегда рады организовать увлекательное путешествие в любую точку Беларуси. У нас собственный широкий автопарк с профессиональным штатом водителей. Нам можно доверять, потому что мы всегда ставим интересы клиентов на первое место и гарантируем безопасность и комфорт в каждой поездке! Желаю вам ярких впечатлений!)Задать вопрос
