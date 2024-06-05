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Вечером при закате солнца дома выглядят намного интересней и погода располагает на долгое хождение. Ни капли не пожалели, что взяли именно индивидуальную прогулку. Спокойно, нетропливо, отвечая на наши вопросы,только мы и гид. Можно даже сказать, что была дружеская встреча с жителем Минска. Это моё второе посещение Минска, но из этой экскурсии я узнала много нового. Вернувшись домой друзьям порекомендовала именно такой способ проведения экскурсий. Спасибо огромное.