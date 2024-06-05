1 чел.
По популярности
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
2 часа
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
3 часа
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900₽ за всё до 15 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 5 чел.
Аудиогид
3 часа
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565₽ за всё до 4 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310₽ за человека
скидка
15%
Квест
4 часа
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550₽ за человека
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
1 час
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000₽ за всё до 8 чел.
Квест
4 часа
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800₽ за всё до 2 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ДДмитрий3 июня 2024Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
- ЛЛюдмила3 июня 2024Спасибо гиду Дарье! Познавательно, легкая подача информации. На наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересный маршрут. Экскурсию заказали на 10 часов утра, но в летнее время можно раньше, меньше экскурсионных групп, возможность сделать хорошие фотографии.
- ААнгелина1 июня 2024Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
- ООльга31 мая 2024Были в Минске проездом по-работе. Хотелось узнать немного о городе. Очень рады, что взяли индивидуальную экскурсию у данного организатора. Все
- ННадежда30 мая 2024Экскурсовод Надежда позитивна и энергична. Были на экскурсии с мальчиками подростками, ими было усвоено много информации, что считаю очень хорошим результатом)))
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась экскурсия по вечернему Минску. Всем рекомендую именно это время суток, т. к. днём было жарко, а ходить много.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Ночные»
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