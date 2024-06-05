Ночные прогулки и экскурсии Минска

Найдено 23 экскурсии в категории «Ночные» в Минске, цены от 100 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
Мистический Менск
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
22 отзыва
Мистический Менск: путешествие по тайнам столицы
Минск раскрывает свои тайны на экскурсии «Мистический Менск». Узнайте, кто правит городом и какие призраки ждут вас в центре
Начало: От станции метро Немига
Сегодня в 09:00
Завтра в 10:00
5 750 за всё до 8 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
О Минске с любовью
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
80 отзывов
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
10 июня в 08:30
11 июня в 08:00
5 500 за всё до 6 чел.
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
6 отзывов
На автомобиле по Минску: обзорная экскурсия
Прокатиться по городу и услышать интересные рассказы о главных событиях
Начало: В районе станции метро «Октябрьская»
Завтра в 00:00
11 июня в 00:00
12 900 за всё до 15 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
Минск для всей семьи
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
12 отзывов
Минск для всей семьи
Обзорная прогулка по городу для взрослых и детей
Начало: В центре Минска
19 июня в 08:30
20 июня в 08:00
6 500 за всё до 5 чел.
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
🚶 Пешая
Аудиогид
3 часа
7 отзывов
Минск: аудиоэкскурсия по историческому центру
Магдебургское право, наследие иезуитов, шедевры советской архитектуры и другие яркие пазлы столицы
Начало: Рядом с ж/д вокзалом Минска
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
890 за человека
Трансфер «Аэропорт - Минск»
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
1 час
3 отзыва
Трансфер «Аэропорт - Минск»
Комфортабельные автомобили, профессиональные водители и качественный сервис
Начало: В аэропорту города Минска
Сегодня в 08:00
Завтра в 17:30
28502 565 за всё до 4 чел.
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
Тур-игра по барам Минска
🚶 Пешая
скидка
15%
Квест
4 часа
51 отзыв
Тур-игра по барам Минска: квест, барные трюки и зажигательный финал
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, выполняя задания квеста и зарабатывая баллы за каждый шаг
Начало: Ориентир, Loki бар, ул. Зыбицкая, 6
Расписание: в пятницу и субботу в 21:00
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
30002 550 за человека
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
1 час
4 отзыва
Трансфер «Аэропорт-Минск» на минивэне
Комфортно добраться до отеля с профессиональным водителем
Начало: В аэропорту
Сегодня в 20:00
Завтра в 08:00
5 000 за всё до 8 чел.
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
26 отзывов
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
2 отзыва
Сообразим на троих? Как развивалась культура питания в барах Минска
Прогуляться по самой тусовочной улице, попробовать необычные коктейли и узнать рецепт голубой водки
10 июня в 20:00
15 июня в 20:00
5 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Арт-свидание «Аромат любви»
Индивидуальная
2.5 часа
Арт-свидание «Аромат любви»
Написать картину вином в романтической обстановке со своей второй половинкой
Начало: на улице Толбухина
Сегодня в 20:00
14 июня в 19:00
15 800 за всё до 2 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
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    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
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    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Вечерний Минск
    Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
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    была бы крайне затруднительна. Списались с Кириллом и перенесли время начала на 40 минут, за что отдельное спасибо! Очень насыщенная экскурсия, подано много информации и от основания города и новейшая история. Гид Надежда подстраивалась под наших детей, вовлекала их в процесс подачи информации. Несмотря на усталость дети дошли до конца, хоть и были замучены. Спасибо за экскурсию! Это была вторая экскурсия от Кирилла и опять не прогадали👍

  • Л
    Людмила
    3 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо гиду Дарье! Познавательно, легкая подача информации. На наши вопросы получили исчерпывающие ответы. Интересный маршрут. Экскурсию заказали на 10 часов утра, но в летнее время можно раньше, меньше экскурсионных групп, возможность сделать хорошие фотографии.
  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
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    улицам Минска, познакомились с архитектурой и главными символами города, узнали интересные факты из истории, отметили для себя много локаций в которые обязательно вернемся ещё раз! 👍🏻👌🏻👍🏻

  • О
    Ольга
    31 мая 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Были в Минске проездом по-работе. Хотелось узнать немного о городе. Очень рады, что взяли индивидуальную экскурсию у данного организатора. Все
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    было четко по времени, отличная машина с водителем (веселый и вежливый водитель Дмитрий) и интересный рассказчик Виталий. Время пролетело незаметно. Экскурсией довольны, спасибо!

  • Н
    Надежда
    30 мая 2024
    Минск изнутри
    Экскурсовод Надежда позитивна и энергична. Были на экскурсии с мальчиками подростками, ими было усвоено много информации, что считаю очень хорошим результатом)))
  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Вечерний Минск
    Очень понравилась экскурсия по вечернему Минску. Всем рекомендую именно это время суток, т. к. днём было жарко, а ходить много.
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    Вечером при закате солнца дома выглядят намного интересней и погода располагает на долгое хождение. Ни капли не пожалели, что взяли именно индивидуальную прогулку. Спокойно, нетропливо, отвечая на наши вопросы,только мы и гид. Можно даже сказать, что была дружеская встреча с жителем Минска. Это моё второе посещение Минска, но из этой экскурсии я узнала много нового. Вернувшись домой друзьям порекомендовала именно такой способ проведения экскурсий. Спасибо огромное.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Ночные»

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  1. Минск старинный и современный
  2. История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
  3. Минск изнутри
  4. Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
  5. Вечерний Минск
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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