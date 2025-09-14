читать дальше

вообще не было, с автобусом такая же ситуация, обратились к туроператору тоже ничего не предложили и к нашему счастью, мы нашли в интернете номер Дмитрия с предложением довезти нас до Бреста, сразу же ему написали, договорились о времени и ждали свой час!!! Было немного волнительно ехать 3-4 часа с незнакомым человеком, в незнакомый город, но когда за нами приехали и мы сели в машину, с первой минуты успокоились и все это время чувствовали себя комфортно, спокойно! Дмитрий уже набрал себе людей и мы ездили с Игорем! Всю дорого очень тактично себя вел, рассказывал про город, включил нам видеоролик про Брестскую крепость, отвечал на интересующие нас вопросы! В машине чисто, уютно, водичка у каждого, мелочь, а приятно! Сначала поехали на главные улицы Бреста, там и Дмитрий с людьми подъехал, очень вежливый тоже человек, все нам показали, куда идти, что посмотреть! После поехали на Брестскую крепость, ну а потом в Беловежскую пущу поехали, Дмитрий и Игорь подсказали нам, где выгодно и вкусно покушать, на что обратить внимание, интересные какие- то моменты!!! Нагулялись от души! Брест шикарный город, сильное место!! Поездкой довольны и хорошо, что билетов не было и не добирались своим ходом, намучились бы! Рекомендуем Дмитрия, Игоря! И можно так же экскурсовода взять, предупредив заранее! Спасибо большое за путешествие!