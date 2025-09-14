Мои заказы

Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу

Брест – один из древнейших городов Беларуси, основанный в 1019 году.

Здесь находится одно из самых посещаемых мест в Беларуси – Брестская крепость, памятник Второй Мировой войны. Также Вы побываете в Национальном парке Беловежская пуща, одним из четырех памятников ЮНЕСКО
5
18 отзывов
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
Трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
Ближайшие даты:
10
ноя11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00

Описание трансфер

Брест – один из древнейших городов Беларуси, основанный в 1019 году. Здесь находится одно из самых посещаемых мест в Беларуси – Брестская крепость, памятник Второй Мировой войны. Также Вы побываете в Национальном парке Беловежская пуща, одним из четырех памятников ЮНЕСКО Что вас ожидает - Дорога от Минска до Бреста займет 3,5-4 часа. - Брестская крепость. Вы узнаете историю Брестской крепости, увидите уцелевшие оборонительные линии. Заброшенные казармы и казиматы поведают о тяжелых моментах обороны крепости и героизме ее защитников - в Бресте прогуляетесь по пешеходной улице Советской, увидите памятник Тысячилетия Бреста, а также знаменитого брестского фонарщика - В Беловежской пуще познакомитесь с многообразием природы и увидите знаменитых зубров Важная информация: Организационные детали - В стоимость включен трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Бресте и Брестской крепости - Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E- класс или анологичных авто. - В салоне есть вода - Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Дорога от Минска до Бреста займет 3,5-4 часа
  • Брестская крепость. Вы узнаете историю Брестской крепости, увидите уцелевшие оборонительные линии. Заброшенные казармы и казиматы поведают о тяжелых моментах обороны крепости и героизме ее защитников
  • В Бресте прогуляетесь по пешеходной улице Советской, увидите памятник Тысячилетия Бреста, а также знаменитого брестского фонарщика
  • В Беловежской пуще познакомитесь с многообразием природы и увидите знаменитых зубров
Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Личные расходы
  • Услуги гидов
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
  • Организационные детали
  • В стоимость включен трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
  • За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Бресте и Брестской крепости
  • Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E - класс или анологичных авто
  • В салоне есть вода
  • Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 18 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
17
4
1
3
2
1
П
Павел
14 сен 2025
А
Анна
4 сен 2025
Комфортная поездка, увидели все достопримечательности. Спасибо водителю. Очень понравилось!!!
Р
Рита
17 авг 2025
Трансфер купили, так как купить билет на какой-либо другой транспорт из Минска до Бреста оказалось проблемой. Услуга, конечно, не дешёвая, но комфорт себя оправдал. В крепости загулялись, и получился трансфер почти на полтора часа длинее, и даже без доплаты, что порадовало. Машина хорошая, удобная, комфортная, по дороге смотрели кино. Спасибо🙏💕
К
Кристина
13 авг 2025
Все прошло идеально, комфортно. Водитель Даниил очень интересный собеседник и хороший водитель! Остались довольны. Посмотрели все, что хотели, в своем темпе
И
Игорь
7 авг 2025
Спасибо за оказанную услугу. Все прошло отлично!!!
И
Илья
1 авг 2025
Поездка прошла на отлично. Хорошая машина в отличном состоянии. Водитель Дмитрий - профессионал. Возвращались в адский ливень, но всё прекрасно прошло. Нигде не подгонял, сам предлагал остановиться, размяться, сходить в туалет. Договорился для нас на экскурсии в Брестской крепости и Бресте. Отличные экскурсии, история этих мест очень впечатляет.
О
Ольга
22 июл 2025
Все, что планировали все увидели. Спасибо большое водителю Александру.
О
Оксана
18 июл 2025
И
Ирина
13 июл 2025
Экскурсия с инд трансфером от 12.07.2025 г. Все прошло отлично 👍, вежливый и предусмотрительный водитель Дмитрий, в салоне машины очень чисто,комфортно, по времени без задержек. Договорился Дмитрий про гида за
читать дальше

доп. плату в Бресте. Экскурсия очень понравилась. Мы не устали, хотя ехать 275 км. но опытный и надёжный водитель Дмитрий залог успеха! Если есть возможность, конечно индивидуальный трансфер это супер! Рекомендую!

К
Константин
4 июл 2025
Поездка оставила неописуемые впечатления. В хорошем смысле этого слова. Вначале поездки в назначенное время в назначенное место подъехал комфортабельный автомобиль. Водитель Даниил, спокойный, адекватный, общительный молодой человек. Хоть и до
читать дальше

Бреста далекая дорога - время пролетело незаметно. По дороге останавливался в очень интересных местах, в которых нет в программе тура. Хоть и ехать через полстраны но за такую цену я не считаю что это дорого. Рекомендую обращаться в эту фирму, а особенно этот тур. Останетесь ОЧЕНЬ довольны.

Н
Надежда
26 июн 2025
О
Охрименко
23 мая 2025
Поездка была отличная 🥰
Дмитрий просто супер, рекомендовал, что посмотреть, на что обратить внимание 🥰очень комфортное вождение 🥰
Машина отличная 🥰
Рекомендую 🥰🥰🥰
К
Карина
22 мая 2025
отличный комфортный автомобиль, водитель аккуратный, поддерживал беседу и рассказывал о том, что мы проезжали) делали остановки как для фото, так и для физ паузы. Экскурсовод в Бресте рассказал о городе и Брестской крепости, тк город несколько раз восстанавливали особых исторических зданий и в целом истории нет, но очень красиво и уютно. Большое спасибо за проведенный с пользой день!
В
Владимир
7 мая 2025
Хороший водитель
И
Ирина
2 мая 2025
Приехали мы с подругой и дочками в Минск впервые и сразу же стали думать, как нам добраться до Бреста! С билетами на ж/ д в это направление было туго, билетов
читать дальше

вообще не было, с автобусом такая же ситуация, обратились к туроператору тоже ничего не предложили и к нашему счастью, мы нашли в интернете номер Дмитрия с предложением довезти нас до Бреста, сразу же ему написали, договорились о времени и ждали свой час!!! Было немного волнительно ехать 3-4 часа с незнакомым человеком, в незнакомый город, но когда за нами приехали и мы сели в машину, с первой минуты успокоились и все это время чувствовали себя комфортно, спокойно! Дмитрий уже набрал себе людей и мы ездили с Игорем! Всю дорого очень тактично себя вел, рассказывал про город, включил нам видеоролик про Брестскую крепость, отвечал на интересующие нас вопросы! В машине чисто, уютно, водичка у каждого, мелочь, а приятно! Сначала поехали на главные улицы Бреста, там и Дмитрий с людьми подъехал, очень вежливый тоже человек, все нам показали, куда идти, что посмотреть! После поехали на Брестскую крепость, ну а потом в Беловежскую пущу поехали, Дмитрий и Игорь подсказали нам, где выгодно и вкусно покушать, на что обратить внимание, интересные какие- то моменты!!! Нагулялись от души! Брест шикарный город, сильное место!! Поездкой довольны и хорошо, что билетов не было и не добирались своим ходом, намучились бы! Рекомендуем Дмитрия, Игоря! И можно так же экскурсовода взять, предупредив заранее! Спасибо большое за путешествие!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
13 часов
143 отзыва
Групповая
Лучший выбор
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Прогуляться по тысячелетним улицам белорусского города и побывать в самом древнем заповеднике Европы
Начало: На площади Независимости
Завтра в 06:30
18 ноя в 06:30
6190 ₽ за человека
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
На машине
13 часов
4 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща
Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
Завтра в 07:00
12 ноя в 07:00
27 000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
Изучить главное в городе в своём темпе
Завтра в 05:00
12 ноя в 05:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске