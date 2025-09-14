Брест – один из древнейших городов Беларуси, основанный в 1019 году.
Здесь находится одно из самых посещаемых мест в Беларуси – Брестская крепость, памятник Второй Мировой войны. Также Вы побываете в Национальном парке Беловежская пуща, одним из четырех памятников ЮНЕСКО
Время начала: 06:00, 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00, 23:00
Что вас ожидает - Дорога от Минска до Бреста займет 3,5-4 часа. - Брестская крепость. Вы узнаете историю Брестской крепости, увидите уцелевшие оборонительные линии. Заброшенные казармы и казиматы поведают о тяжелых моментах обороны крепости и героизме ее защитников - в Бресте прогуляетесь по пешеходной улице Советской, увидите памятник Тысячилетия Бреста, а также знаменитого брестского фонарщика - В Беловежской пуще познакомитесь с многообразием природы и увидите знаменитых зубров Важная информация: Организационные детали - В стоимость включен трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу - За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Бресте и Брестской крепости - Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E- класс или анологичных авто. - В салоне есть вода - Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Дорога от Минска до Бреста займет 3,5-4 часа
- Брестская крепость. Вы узнаете историю Брестской крепости, увидите уцелевшие оборонительные линии. Заброшенные казармы и казиматы поведают о тяжелых моментах обороны крепости и героизме ее защитников
- В Бресте прогуляетесь по пешеходной улице Советской, увидите памятник Тысячилетия Бреста, а также знаменитого брестского фонарщика
- В Беловежской пуще познакомитесь с многообразием природы и увидите знаменитых зубров
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Услуги гидов
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 14 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
- Организационные детали
- В стоимость включен трансфер из Минска в Брест и Беловежскую пущу
- За дополнительную плату можно организовать экскурсию с гидом в Бресте и Брестской крепости
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Mercedes E - класс или анологичных авто
- В салоне есть вода
- Оплата оставшейся суммы в белорусских рублях по курсу НБ РБ
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 18 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
П
Павел
14 сен 2025
А
Анна
4 сен 2025
Комфортная поездка, увидели все достопримечательности. Спасибо водителю. Очень понравилось!!!
Р
Рита
17 авг 2025
Трансфер купили, так как купить билет на какой-либо другой транспорт из Минска до Бреста оказалось проблемой. Услуга, конечно, не дешёвая, но комфорт себя оправдал. В крепости загулялись, и получился трансфер почти на полтора часа длинее, и даже без доплаты, что порадовало. Машина хорошая, удобная, комфортная, по дороге смотрели кино. Спасибо🙏💕
К
Кристина
13 авг 2025
Все прошло идеально, комфортно. Водитель Даниил очень интересный собеседник и хороший водитель! Остались довольны. Посмотрели все, что хотели, в своем темпе
И
Игорь
7 авг 2025
Спасибо за оказанную услугу. Все прошло отлично!!!
И
Илья
1 авг 2025
Поездка прошла на отлично. Хорошая машина в отличном состоянии. Водитель Дмитрий - профессионал. Возвращались в адский ливень, но всё прекрасно прошло. Нигде не подгонял, сам предлагал остановиться, размяться, сходить в туалет. Договорился для нас на экскурсии в Брестской крепости и Бресте. Отличные экскурсии, история этих мест очень впечатляет.
О
Ольга
22 июл 2025
Все, что планировали все увидели. Спасибо большое водителю Александру.
О
Оксана
18 июл 2025
И
Ирина
13 июл 2025
Экскурсия с инд трансфером от 12.07.2025 г. Все прошло отлично 👍, вежливый и предусмотрительный водитель Дмитрий, в салоне машины очень чисто,комфортно, по времени без задержек. Договорился Дмитрий про гида за
К
Константин
4 июл 2025
Поездка оставила неописуемые впечатления. В хорошем смысле этого слова. Вначале поездки в назначенное время в назначенное место подъехал комфортабельный автомобиль. Водитель Даниил, спокойный, адекватный, общительный молодой человек. Хоть и до
Н
Надежда
26 июн 2025
О
Охрименко
23 мая 2025
Поездка была отличная 🥰
К
Карина
22 мая 2025
отличный комфортный автомобиль, водитель аккуратный, поддерживал беседу и рассказывал о том, что мы проезжали) делали остановки как для фото, так и для физ паузы. Экскурсовод в Бресте рассказал о городе и Брестской крепости, тк город несколько раз восстанавливали особых исторических зданий и в целом истории нет, но очень красиво и уютно. Большое спасибо за проведенный с пользой день!
В
Владимир
7 мая 2025
Хороший водитель
И
Ирина
2 мая 2025
Приехали мы с подругой и дочками в Минск впервые и сразу же стали думать, как нам добраться до Бреста! С билетами на ж/ д в это направление было туго, билетов
