За один день вы пройдёте по улицам старого Бреста и по территории Брестской крепости, а затем окажетесь в заповеднике, где обитают зубры и построил свою усадьбу Дед Мороз. Погрузитесь в военную историю пограничного города, а в финале путешествия отдохнёте в нетронутом уголке природы.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Можно с детьми

Цена за 1-8 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

от 39 500 ₽ за экскурсию

Описание экскурсии

8:00–12:00 — переезд в Брест. По пути можем остановиться на завтрак (по согласованию)

12:00–14:30 — Брест и Брестская крепость

Обзорная прогулка по Бресту: старый центр, улица Советская, ратуша, набережная, православные и католические храмы.

Вы узнаете, как Брест неоднократно менял государственную принадлежность и почему его называют «воротами страны». Рассмотрите контраст между старой застройкой и современным пограничным городом.

В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» вас будет сопровождать местный гид.

Вы пройдёте через монументальную «Звезду» и увидите пороховые склады и военную технику, руины довоенных казарм, скульптуру «Жажда», Белый дворец, площадь Церемониалов, Вечный огонь, Главный монумент, Холмские и Тереспольские ворота. По желанию можете посетить музей обороны Брестской крепости с шестью тематическими залами.

14:30–15:30 — обед (по желанию)

15:30–16:30 — переезд в Беловежскую пущу

16:30–18:00 — Беловежская пуща. Знакомство с историей заповедника и правилами посещения

музей природы с экспозицией флоры и фауны

вольеры с зубрами и другими животными

Резиденция Деда Мороза

Прогулка по поместью в глубине леса: резные деревянные домики, сказочные скульптуры, герои белорусских преданий. Здесь бывают игровые интерактивы и анимация для детей, вручение сувениров от Деда Мороза и Снегурочки, а зимой возможны специальные шоу‑программы.

18:00–22:00 — возвращение в Минск

Организационные детали

Поездка проходит на Mercedes-Benz Vitо, BMW GT 5 или Mercedes-Benz Sprinter. По запросу предоставим детские кресла (сообщите об этом при бронировании)

Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 700–800 ₽ за чел., билет в музей — в пределах 1000 ₽ за чел.

Тайминг поездки и маршрут можно изменить по вашему желанию. Детали обсудим в переписке

С вами будет гид-водитель из нашей команды. Экскурсию по Брестской крепости проводит местный гид

Встреча