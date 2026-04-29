8:00–12:00 — переезд в Брест. По пути можем остановиться на завтрак (по согласованию)
12:00–14:30 — Брест и Брестская крепость
Обзорная прогулка по Бресту: старый центр, улица Советская, ратуша, набережная, православные и католические храмы.
Вы узнаете, как Брест неоднократно менял государственную принадлежность и почему его называют «воротами страны». Рассмотрите контраст между старой застройкой и современным пограничным городом.
В мемориальном комплексе «Брестская крепость-герой» вас будет сопровождать местный гид.
Вы пройдёте через монументальную «Звезду» и увидите пороховые склады и военную технику, руины довоенных казарм, скульптуру «Жажда», Белый дворец, площадь Церемониалов, Вечный огонь, Главный монумент, Холмские и Тереспольские ворота. По желанию можете посетить музей обороны Брестской крепости с шестью тематическими залами.
14:30–15:30 — обед (по желанию)
15:30–16:30 — переезд в Беловежскую пущу
16:30–18:00 — Беловежская пуща. Знакомство с историей заповедника и правилами посещения
музей природы с экспозицией флоры и фауны
вольеры с зубрами и другими животными
Резиденция Деда Мороза
Прогулка по поместью в глубине леса: резные деревянные домики, сказочные скульптуры, герои белорусских преданий. Здесь бывают игровые интерактивы и анимация для детей, вручение сувениров от Деда Мороза и Снегурочки, а зимой возможны специальные шоу‑программы.
18:00–22:00 — возвращение в Минск
Организационные детали
Поездка проходит на Mercedes-Benz Vitо, BMW GT 5 или Mercedes-Benz Sprinter. По запросу предоставим детские кресла (сообщите об этом при бронировании)
Дополнительные расходы (по желанию): комплексный обед — 700–800 ₽ за чел., билет в музей — в пределах 1000 ₽ за чел.
Тайминг поездки и маршрут можно изменить по вашему желанию. Детали обсудим в переписке
С вами будет гид-водитель из нашей команды. Экскурсию по Брестской крепости проводит местный гид
Встреча
Если вас нужно встретить в аэропорту или на вокзале, обязательно укажите номер рейса, точное время прибытия, ваши контактные данные, количество пассажиров, наличие детей, тип багажа. Мы встретим вас в указанной зоне аэропорта или на вокзале, можем взять табличку с вашим именем
Ожидание: 60 минут после прилёта/прибытия бесплатно, далее возможна дополнительная плата. В случае задержки рейса: водитель отслеживает время прибытия по номеру рейса и может скорректировать время встречи
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юрий — ваша команда гидов в Минске
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 97 туристов
Живу в Минске с 2020 года и влюбляюсь в этот город всё больше. Моя команда предоставляет трансфер, а наши партнёры — профессиональные гиды — с удовольствием погрузят вас в историю города Минска и всей страны. Расскажут о достопримечательностях, таких как Брестская крепость, Мирский и Несвижский замки и многие другие.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Olga
Максим, спасибо вам из Санкт-Петербурга! Изначально мы планировали Брест из Минска по приезду, но поняли, что лучше поспать в поезде подольше. За сутки написали сообщение и нас встретили в Бресте! читать дальшеуменьшить
Максим ждал нас на перроне, помог с чемоданами, далее провели интересную экскурсию в Брестской Крепости (гид пришел, которого он заранее заказал), поехали в Беловежскую Пущу (там все просто по билету, нам гид не нужен был), нам не хватило времени на Деда Мороза, но надо было успеть в Минск не поздно, по пути делали остановки, где нам нравилось, много интересного узнали о Беларуси! Марк, Саша и Даша запомнили вас и передают привет и до скорой встречи! Теперь хотят в Гродно и зажигать фонари в Бресте! Микроавтобус, как новый, за ним точно следят. Есть еще и другие экскурсии. Рекомендуем
Юрий
Ответ организатора:
Марк, Саша, Даша и взрослые, огромное спасибо за такой душевный отзыв! Мне было очень приятно провести этот день с вашей читать дальшеуменьшить
компанией. Рад, что решение «поспать подольше» и встретиться сразу в Бресте пошло на пользу отдыху. Передаю ребятам ответный большой привет! Обязательно жду вас снова: и фонари в Бресте зажжем, и Гродно изучим во всей красе. До новых встреч!»
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Ольга
Экскурсия заняла 12 часов, но поскольку тур был индивидуальный, машина была комфортной, а водитель был суперский, все прошло очень комфортно. очень рекомендую взять эксуурсию именно здесь, так как здесь сошлось все: уровень сервиса, клиентоориентированность и соотношение цены и качества прелоставляемой услуги. К нам прислушивались, корректировали под нас программу, вобщем самая высокая оценка!
Юрий
Ответ организатора:
Благодарим за рекомендацию! Для нас очень ценно, что вы отметили соотношение цены и качества, а также нашу клиентоориентированность. Мы всегда читать дальшеуменьшить
стремимся к тому, чтобы каждая деталь тура — от комфорта в салоне до корректировки маршрута — работала на ваш отдых. Спасибо, что выбрали нас!
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Елена
От души рекомендую поездку и иные путешествия с Максимом. интересно, комфортно, позитивно с большой любовью к своему делу и уважением к гостям. Много рассказывал и отвечал на вопросы в долгой дороге, помог читать дальшеуменьшить
рассмотреть и насладиться Беловежское пущей💛 передал нас в руки милейшего гида в Бресткой крепости, подобрал место обеда, на всем маршруте максимально комфортно подвозил к локациям и забирал. А фонарщик в Бресте - нечаянный великолепный бонус 🤝🤝🤝 решили еще раз вернуться в Беларусь! Максим убедил, что нужно еще интересные места посмотреть. 🌟💛✨
Юрий
Ответ организатора:
Благодарю за рекомендацию и высокую оценку! Для меня важно не просто показать локации, но и окружить гостей вниманием и комфортом читать дальшеуменьшить
на каждом этапе — будь то выбор гида в крепости или удобная подача машины. Очень рад, что долгая дорога пролетела незаметно за интересными разговорами. Приезжайте снова, программу для вашего следующего визита я уже начал продумывать! 🤝🌟»
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Е
Екатерина
Были гостями Беларуси с 13 по 17 мая, две семьи, ни разу не пожалели, что выбрали Юрия в качестве гида! Его позитивный настрой, харизма, тотальная клиентоориентированность, такт сделали наше знакомство со страной максимально комфортной. Премиальный автомобиль, отличное знание истории и традиций, советы, вовлеченность в беседы - то, что выделяет на фоне экскурсоводов, работающих для галочки. Однозначно, рекомендую! Не пожалеете.
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Н
Наталия
Посетили Минск и конечно же не упустили возможности побывать в Бресте, Беловежской пуще и Брестской крепости. Экскурсия выше всех похвал. Начну с того, что маршрут был построен по нашим пожеланиям. читать дальшеуменьшить
Начало путешествия было в удобное для нас время. Комфортный транспорт, вода в бутылочках(мелочь а как приятно). И конечно отдельная благодарность Максиму который сопровождал нас на всем пути. И водитель, и экскурсовод и просто замечательный человек. Увлекательно рассказывал,знал интересные факты,раскрывал секреты истории, посоветовал где лучше пообедать. Создал дружелюбную обстановку. Огромное спасибо за чудесную экскурсию!!!
Юрий
Ответ организатора:
Огромное спасибо за такой теплый и подробный отзыв! Мне очень приятно, что вы отметили даже такие мелочи, как водичка в читать дальшеуменьшить
салоне — из таких деталей и складывается комфорт. Рад, что наши исторические беседы и обед оставили приятные впечатления. Для меня важно, чтобы гости чувствовали себя как в компании доброго друга. Буду искренне рад новой встрече, в Беларуси еще много секретов, которыми я с удовольствием поделюсь!»
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Татьяна
Поездка - супер. Большое спасибо нашему гиду Максиму, его труд достоин 10 звезд. Посмотрели максимум за один день!!! Впечатлений - огромное количество.
Юрий
Ответ организатора:
Большое спасибо за высокую оценку моего труда! Самая лучшая награда — это когда у гостей остается огромное количество ярких впечатлений. Приезжайте еще, у нас в запасе осталось еще много интересного!
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