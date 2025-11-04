Трансфер из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу - и обратно

Откройте для себя символы Беларуси с комфортом благодаря индивидуальному трансферу из Минска в Брестскую крепость и Беловежскую пущу.
Насладитесь увлекательной поездкой с остановками, прогулками по историческим местам и обедом на уютной Советской улице, а также встречей с удивительными животными в пуще.
Описание трансферИндивидуальный трансфер в Брестскую крепость и Беловежскую пущу Увидите два символа Беларуси — Брестскую крепость и Беловежскую пущу — с комфортом и без спешки благодаря индивидуальному трансферу из Минска. Мы организовали всё для вашего удобства: водитель заберет вас в удобное время по адресу в Минске или из аэропорта, а дорога до Бреста займет около 4 часов с остановками по желанию и водой в салоне. В программе — прогулка по Брестской крепости с достаточным временем для осмотра, обед на пешеходной Советской улице с уютными кафе и уличными музыкантами, а также экскурсия по Беловежской пуще с посещением музея природы и вольеров с оленями, медведями и зубрами. Важная информация:
- Трансфер проходит на комфортабельных автомобилях с кондиционером Skoda Octavia, Mercedes Vito или Mercedes Sprinter. Возможно увеличение количества участников до 20 за доплату.
- По запросу предоставим детское кресло.
- Дополнительно оплачиваются билеты в Беловежскую пущу — примерно 500 ₽ за чел., а также обед — 800–1000 ₽ на чел.
- За рулём будет опытный водитель из нашей команды.
Каждый день с 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Брестская крепость
- Советская улица
- Беловежская пуща
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Обед
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Каждый день с 8:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ю
Юлия
4 ноя 2025
Потрясающая поездка, насыщенная историями и природой! Брестская крепость произвела огромное впечатление своим масштабом и атмосферой мужества. А Беловежская пуща – это сказка: древний лес, свежий воздух и возможность увидеть мощных зубров. Два этих места идеально дополняют друг друга, погружая то в героическое прошлое, то в первозданную природу. Однозначно рекомендую к посещению!
Входит в следующие категории Минска
