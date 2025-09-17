А Алёна Получилась отличная поездка!

Случилось все: отличный собеседник водитель-гид Александр, Брестская крепость «со слезами на глазах», Беловежская пуща с зубрами и другими обитателями. Все прошло великолепно!

I Inna Экскурсия замечательная. С погодой нам повезло. Место,которое посетили,очень значимое для нас. Виталий вовремя приехал,обо всём рассказал,рассчитал время так,что успели и пообедать и всё посмотреть. Очень ему благодарны. Экскурсию рекомендую.

А Андрей Спасибо за организованную поездку, все прошло по плану. Водителю Александру огромный привет, до встречи!!! Рекомендую!