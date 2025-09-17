Мои заказы

Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща

Забыть о заботах с логистикой и увидеть всё то, что хотелось увидеть
Наш профессиональный водитель встретит вас на комфортабельном автомобиле, и вы отправитесь в Брест. Самостоятельно исследуете старинные улицы города, посетите Музей поездов и Брестскую крепость. После вас отвезут в Беловежскую пущу и подождут, пока вы гуляете, чтобы доставить обратно в Минск.
5
4 отзыва
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща© Андрей
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща© Андрей
Трансфер «Минск ⇄ Брест» + Беловежская пуща© Андрей
Ближайшие даты:
12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя18
ноя
Время начала: 07:00, 07:30, 08:00

Описание трансфер

  • Мы встретимся у ваших апартаментов и отправимся в прекрасный город Брест.
  • В дороге водитель ответит на организационные вопросы, подскажет, какие достопримечательности посетить и где вкусно пообедать.
  • Далее мы направимся в нацпарк «Беловежская пуща», где у вас будет около 2 часов на самостоятельную прогулку по парку и посещение вольеров с животными.
  • Мы подождём вас, а потом поедем обратно в Минск.

Организационные детали

  • Транспорт — Peugeot 308 T9 2020, Ford Mondeo или Volkswagen Passat B8.
  • По запросу можем организовать трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito W 447 или Volkswagen Caravelle T6. Доплата составит 250 бел. руб.
  • С вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды.
  • Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Задать вопрос

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
А
Алёна
17 сен 2025
Получилась отличная поездка!
Случилось все: отличный собеседник водитель-гид Александр, Брестская крепость «со слезами на глазах», Беловежская пуща с зубрами и другими обитателями. Все прошло великолепно!
Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!Получилась отличная поездка!
I
Inna
17 авг 2025
Экскурсия замечательная. С погодой нам повезло. Место,которое посетили,очень значимое для нас. Виталий вовремя приехал,обо всём рассказал,рассчитал время так,что успели и пообедать и всё посмотреть. Очень ему благодарны. Экскурсию рекомендую.
А
Андрей
12 авг 2025
Спасибо за организованную поездку, все прошло по плану. Водителю Александру огромный привет, до встречи!!! Рекомендую!
О
Ольга
7 авг 2025
Спасибо за прекрасную поездку, учли все наши пожелания в дороге, организация на пять плюс! Будем советовать друзьям! Отдельное спасибо водителю Максиму, очень приятный и хороший человек, профессионал!

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
13 часов
-
5%
143 отзыва
Групповая
В тренде
Из Минска - в Брест и Беловежскую пущу
Прогуляться по тысячелетним улицам белорусского города и побывать в самом древнем заповеднике Европы
Начало: На площади Независимости
18 ноя в 06:30
20 ноя в 06:30
5881 ₽6190 ₽ за человека
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
На автобусе
На микроавтобусе
13 часов
457 отзывов
Групповая
Лучший выбор
Групповая экскурсия в Брест и Беловежскую пущу
Погрузитесь в историю Бреста и очарование Беловежской пущи. Узнайте о героической крепости и насладитесь природой заповедного леса
Начало: У входа в Красный Костёл
Расписание: в среду и субботу в 06:30
Завтра в 06:30
15 ноя в 06:30
6200 ₽ за человека
Трансфер из Минска в Брест и обратно
На машине
13 часов
11 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска в Брест и обратно
Изучить главное в городе в своём темпе
Завтра в 05:00
13 ноя в 05:00
25 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске