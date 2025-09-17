Наш профессиональный водитель встретит вас на комфортабельном автомобиле, и вы отправитесь в Брест. Самостоятельно исследуете старинные улицы города, посетите Музей поездов и Брестскую крепость. После вас отвезут в Беловежскую пущу и подождут, пока вы гуляете, чтобы доставить обратно в Минск.
Описание трансфер
- Мы встретимся у ваших апартаментов и отправимся в прекрасный город Брест.
- В дороге водитель ответит на организационные вопросы, подскажет, какие достопримечательности посетить и где вкусно пообедать.
- Далее мы направимся в нацпарк «Беловежская пуща», где у вас будет около 2 часов на самостоятельную прогулку по парку и посещение вольеров с животными.
- Мы подождём вас, а потом поедем обратно в Минск.
Организационные детали
- Транспорт — Peugeot 308 T9 2020, Ford Mondeo или Volkswagen Passat B8.
- По запросу можем организовать трансфер на минивэне Mercedes-Benz Vito W 447 или Volkswagen Caravelle T6. Доплата составит 250 бел. руб.
- С вами буду я или другой профессиональный водитель из нашей команды.
- Оставшуюся сумму вы оплачиваете в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь.
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 13 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Алёна
17 сен 2025
Получилась отличная поездка!
Случилось все: отличный собеседник водитель-гид Александр, Брестская крепость «со слезами на глазах», Беловежская пуща с зубрами и другими обитателями. Все прошло великолепно!
I
Inna
17 авг 2025
Экскурсия замечательная. С погодой нам повезло. Место,которое посетили,очень значимое для нас. Виталий вовремя приехал,обо всём рассказал,рассчитал время так,что успели и пообедать и всё посмотреть. Очень ему благодарны. Экскурсию рекомендую.
А
Андрей
12 авг 2025
Спасибо за организованную поездку, все прошло по плану. Водителю Александру огромный привет, до встречи!!! Рекомендую!
О
Ольга
7 авг 2025
Спасибо за прекрасную поездку, учли все наши пожелания в дороге, организация на пять плюс! Будем советовать друзьям! Отдельное спасибо водителю Максиму, очень приятный и хороший человек, профессионал!
