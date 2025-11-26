Мои заказы

Трансфер в музей старинных ремесел «Дудутки» и обратно

С нами вы отправитесь в удивительное путешествие в музейный комплекс «Дудутки» — настоящий островок живой белорусской истории под открытым небом.

Здесь вас ждут старинные ремесла: от кузнечного дела до сыроварения, а также уникальные объекты — от ветряной мельницы до единственного в Беларуси легального самогонного аппарата.

Готовьтесь окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы, где каждый уголок расскажет вам о традиционном быте наших предков.
Трансфер в музей старинных ремесел «Дудутки» и обратно
Трансфер в музей старинных ремесел «Дудутки» и обратно
Трансфер в музей старинных ремесел «Дудутки» и обратно

Описание трансфер

Дудутки: путешествие в мир белорусских традиций С нами вы отправитесь в увлекательное историческое путешествие по белорусской народной культуре. Музейный комплекс «Дудутки» — это музей под открытым небом, где воссоздана атмосфера белорусской шляхты. Здесь можно увидеть работу кузнецов, гончаров, посетить пекарню, сыроварню, а также принять участие в мастер-классах. Дорога до комплекса старинных ремесел займет около 1 часа. Вы сами прогуляетесь по территории и познакомитесь с традиционными народными ремеслами, бытом наших предков. Увидите действующую ветряную мельницу, построенную в 20 веке. В Дудутках есть зоосад с животными, музей ретро автомобилей. Также здесь находится единственный в Беларуси самогонный аппарат с официальным разрешением. Важная информация: Организационные детали:
  • Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Passat или аналогичных моделях.
  • Машины оборудованы кондиционером. Также в салоне есть вода и Wi-Fi.
  • В стоимость не входят входные билеты.
  • За дополнительную оплату можно организовать трансфер для группы до 7-8 человек.
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер
Что не входит в цену
  • Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
  • Организационные детали:
  • Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Passat или аналогичных моделях
  • Машины оборудованы кондиционером. Также в салоне есть вода и Wi-Fi
  • В стоимость не входят входные билеты
  • За дополнительную оплату можно организовать трансфер для группы до 7-8 человек
  • В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер из Минска в комплекс Дудутки и обратно
На машине
5 часов
22 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Музей Дудутки с профессиональным гидом
На машине
4.5 часа
-
5%
7 отзывов
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Дудутки с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинных ремёсел Беларуси. Вас ждут уникальные мастер-классы и дегустации местных угощений в музее Дудутки
Начало: Красный костел
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
18 525 ₽19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Трансфер из Минска - в «Дудутки» и обратно
На машине
5 часов
1 отзыв
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в «Дудутки» и обратно
С комфортом доехать до комплекса семьёй или большой компанией до 8 человек
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске