С нами вы отправитесь в удивительное путешествие в музейный комплекс «Дудутки» — настоящий островок живой белорусской истории под открытым небом.
Здесь вас ждут старинные ремесла: от кузнечного дела до сыроварения, а также уникальные объекты — от ветряной мельницы до единственного в Беларуси легального самогонного аппарата.
Готовьтесь окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы, где каждый уголок расскажет вам о традиционном быте наших предков.
Здесь вас ждут старинные ремесла: от кузнечного дела до сыроварения, а также уникальные объекты — от ветряной мельницы до единственного в Беларуси легального самогонного аппарата.
Готовьтесь окунуться в атмосферу шляхетской усадьбы, где каждый уголок расскажет вам о традиционном быте наших предков.
Описание трансферДудутки: путешествие в мир белорусских традиций С нами вы отправитесь в увлекательное историческое путешествие по белорусской народной культуре. Музейный комплекс «Дудутки» — это музей под открытым небом, где воссоздана атмосфера белорусской шляхты. Здесь можно увидеть работу кузнецов, гончаров, посетить пекарню, сыроварню, а также принять участие в мастер-классах. Дорога до комплекса старинных ремесел займет около 1 часа. Вы сами прогуляетесь по территории и познакомитесь с традиционными народными ремеслами, бытом наших предков. Увидите действующую ветряную мельницу, построенную в 20 веке. В Дудутках есть зоосад с животными, музей ретро автомобилей. Также здесь находится единственный в Беларуси самогонный аппарат с официальным разрешением. Важная информация: Организационные детали:
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Passat или аналогичных моделях.
- Машины оборудованы кондиционером. Также в салоне есть вода и Wi-Fi.
- В стоимость не входят входные билеты.
- За дополнительную оплату можно организовать трансфер для группы до 7-8 человек.
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
Место начала и завершения?
Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это трансфер для группы, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Важная информация
- Организационные детали:
- Поездка пройдет на комфортабельном автомобиле Lincoln MKZ, Ford Mondeo, Volkswagen Passat или аналогичных моделях
- Машины оборудованы кондиционером. Также в салоне есть вода и Wi-Fi
- В стоимость не входят входные билеты
- За дополнительную оплату можно организовать трансфер для группы до 7-8 человек
- В поездке вас буду сопровождать я или другой водитель из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
Похожие экскурсии из Минска
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в музей «Дудутки» с комфортом из Минска
Индивидуальный трансфер из Минска в музейный комплекс Дудутки и обратно. Путешествуйте с комфортом и узнайте больше о старинных ремёслах и технологиях
Начало: В удобном для вас месте в Минске
Завтра в 09:00
27 ноя в 09:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
-
5%
Индивидуальная
до 3 чел.
Музей Дудутки с гидом
Погрузитесь в атмосферу старинных ремёсел Беларуси. Вас ждут уникальные мастер-классы и дегустации местных угощений в музее Дудутки
Начало: Красный костел
Завтра в 10:00
27 ноя в 10:00
18 525 ₽
19 500 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Трансфер из Минска - в «Дудутки» и обратно
С комфортом доехать до комплекса семьёй или большой компанией до 8 человек
27 ноя в 09:00
28 ноя в 09:00
12 000 ₽ за всё до 8 чел.