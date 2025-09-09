Трансфер из Минска в парк-музей «Великое княжество Сула» - и обратно

Наш водитель заберёт вас из отеля или апартаментов и доставит в парк на живописном берегу Сульского озера. Вы отдохнёте на природе, погрузитесь в древнюю историю, поучаствуете в интерактивах. И не будете переживать о том, как вернуться в Минск!
Время начала: 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30
Описание трансфер
Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.
Что вас ожидает
Парк истории «Великое княжество Сула» находится в 50 км от Минска, дорога в одну сторону занимает около часа. Мы отвезём вас в парк и дождёмся после прогулки (у вас будет около трёх часов свободного времени).
Вы сможете погулять по территории и познакомиться с тематическими зонами: выковать изделие в кузнице, сварить зелье из трав или пострелять из лука.
Организационные детали
- Входные билеты в комплекс вы оплачиваете самостоятельно: взрослые — 40 бел. руб., школьники — 15 бел. руб.
- Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером Peugeot 308 T9 2020, Volkswagen Passat B8, Toyota Camry, Ford Mondeo или аналогичном
- Оплата оставшейся суммы — в белорусских рублях по курсу НБ РБ
- Для групп до 8 человек можем организовать трансфер на минивэнах Mercedes-Benz Vito W 447, Volkswagen Caravelle T6 или аналогичном. Доплата составит 130 бел. руб.
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 1285 туристов
Здравствуйте! Меня зовут Андрей. Я с 2011 года организую трансферы по Беларуси с командой профессиональных водителей. Мы работаем ответственно и с душой. Приглашаю вас в этом убедиться.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Яна
9 сен 2025
Огромное спасибо Артему за пунктуальность и отзывчивость! На обратном пути завез в банк и довез до нужной точки в Минске.
В Суле также понравилось, рекомендую к посещению
