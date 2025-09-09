Трансфер из Минска в парк-музей «Великое княжество Сула» - и обратно

Наш водитель заберёт вас из отеля или апартаментов и доставит в парк на живописном берегу Сульского озера. Вы отдохнёте на природе, погрузитесь в древнюю историю, поучаствуете в интерактивах. И не будете переживать о том, как вернуться в Минск!

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

Парк истории «Великое княжество Сула» находится в 50 км от Минска, дорога в одну сторону занимает около часа. Мы отвезём вас в парк и дождёмся после прогулки (у вас будет около трёх часов свободного времени).

Вы сможете погулять по территории и познакомиться с тематическими зонами: выковать изделие в кузнице, сварить зелье из трав или пострелять из лука.

Организационные детали