По выходным минчане любят гулять в Троицком и Раковском предместьях. Эти районы сохранили дух старого Минска. На экскурсии можно увидеть старинные домики, узнать историю необычных кварталов и их жителей. Прогулка
6 причин купить эту экскурсию
- 🌟 Атмосфера старого Минска
- 🏛️ Уникальные исторические здания
- 🎭 Оперный театр и культурные объекты
- 🕍 Еврейское наследие города
- 🎨 Магазин-музей авторской керамики
- 🍺 Лучшая пивоварня Минска
Что можно увидеть
- Оперный театр
- Старая аптека
- Китаевская синагога
- Хлусов мост
Описание экскурсии
Вы увидите:
- модерновое чудо оперного театра
- самую старую действующую аптеку города
- бывшую Китаевскую синагогу
- стилизованные улочки с яркими, будто кукольными домиками 18–19 веков
- старейшие храм и здание Минска
- сердце еврейского Минска с сохранившимися зданиями синагоги, Дома с мезузой и иешивы (школы раввинов)
Вы узнаете:
- какое отношение «китайки» имеют к синагоге
- как легендарная обойная фабрика стала хлебозаводом
- о непростой истории самого старого храма города
- про проклятие непокорной речки
Потаённые улочки, по которым я вас проведу, знают даже не все минчане. Мы найдём спрятанную от любопытных глаз музыкальную скамью. Заглянем в магазин-музей авторской керамики с потрясающими интерьерами и кофе. Я покажу лучшую пивоварню в городе. А также прогуляемся по старинному Хлусовому мосту, и вы увидите улицы, которых… нет.
Организационные детали
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 15 лет.
во вторник и среду в 15:00, в четверг в 11:00, в субботу в 09:45
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|3000 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в сквер Большого театра оперы и балета
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник и среду в 15:00, в четверг в 11:00, в субботу в 09:45
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Оксана — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 46 туристов
Здравствуйте, друзья! Я аттестованный гид и коренная минчанка, влюблённая в свой город. С радостью проведу вас нетипичными маршрутами и покажу неочевидные грани Минска. А также расскажу то, о чём не пишут в путеводителях. Город обязательно откроет вам свои тайны!Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Татьяна
17 янв 2025
Отличная экскурсия для более детального знакомства с городом. Благодаря фотографиям, можно понять, что и на сколько изменилось, а что осталось прежним. Рекомендую!
А
Алла
27 дек 2024
Спасибо Оксане за замечательную экскурсию-прогулку, ставшую для нас одним из наиболее ярких и приятных впечатлений от поездки в Минск. Когда интересный человек рассказывает о родном городе с любовью и вдохновением, это всегда увлекательно и запоминается надолго. Экскурсию рекомендую, вам точно понравится.
Надежда
4 дек 2024
Замечательно прогулялись с Оксаной по нетривиальным местам в самом центре столицы. Я узнала, где в Минске обитает кот Бегемот и как с этим городом связан Чебурашка; увидела улицу, которой нет; поняла, почему нужно заглядывать в каждый дворик; получила немало гастрономических рекомендаций и побывала в восхитительном кафе, наполненном авторской керамикой. Спасибо за комфортную экскурсию и чудесный сувенир на память 😍
Н
Наталья
6 ноя 2024
Спасибо Оксане. Уютный гид, любящий свой город!
О
Ольга
29 окт 2024
Спасибо гиду Оксане за очень интересную, душевную и познавательную экскурсию!
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