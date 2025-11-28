Мои заказы

Трансфер Минск - Сула - Минск: навстречу истории

Познакомиться с языческими обрядами и эпохой викингов - и не думать о дороге
Наш водитель заберёт вас из Минска, доставит в комплекс «Сула» и дождётся завершения программы.

На территории парка вы самостоятельно пройдёте путь от каменного века до шляхетской усадьбы, услышите старинные легенды и попробуете древние ремёсла. А после мы отвезём вас в город.
Описание трансфер

Обратите внимание: программа не является экскурсией. Это индивидуальная услуга по перевозке путешественников.

Что вас ожидает

  • Выезд из Минска: организованный трансфер на комфортабельном автомобиле. Дорога занимает час
  • Самостоятельное посещение культурно‑исторического комплекса «Сула»: знакомство с аллеей времени, археологическими реконструкциями, языческим капищем, поселением викингов, усадьбой рода Ленских и музейными экспозициями. Наши водитель подождёт вас на стоянке, у вас будет 3 часа свободного времени
  • Возвращение в Минск: водитель доставит вас в город по указанному адресу

Организационные детали

  • Поездка проходит на комфортабельном автомобиле с кондиционером. По запросу предоставим детское кресло и бустер
  • Мы организуем только трансфер из Минска в культурно‑исторический комплекс «Сула» и обратно, с ожиданием водителя на месте. Экскурсионное обслуживание не предусмотрено
  • Входные билеты в комплекс, участие в мастер‑классах и дополнительные активности вы оплачиваете самостоятельно по действующим тарифам комплекса
  • С вами будет один из водителей нашей команды

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мои преимущества — обширный опыт и знания, накопленные за годы жизни в городе. Это позволяет предоставлять высококачественные и информативные экскурсии, которые отражают глубокое понимание местной культуры, истории и достопримечательностей.

