Минск — комфортный и зелёный город с тихими улицами, парками и просторными площадями. Сама атмосфера здесь располагает к неспешной прогулке и размышлениям.
Я расскажу о знаменитых минчанах, интересных зданиях, разнообразном прошлом и сегодняшней жизни столицы.
Описание экскурсии
- Площадь Независимости — центр города, где гармонично сочетаются довоенные, послевоенныи и современные объекты
- Костёл Святых Симеона и Елены — краснокирпичное здание, цвет которого не случайно напоминает о крови и огне
- Дом правительства — монументальный пример конструктивизма
- Фонтан «Аисты» — символичный арт-объект, который наводит на мысли о сохранении традиций и обычаев
- Улицы 19–20 веков — редкие уцелевшие островки Старого Минска
- Площадь Свободы — сердце исторического города и напоминание о его богатом культурном наследии
- Замчище — место, где возник Минск
- Троицкое предместье — улочки с брусчаткой и домики, где до сих пор ощущается атмосфера дореволюционного города
- Остров Мужества и Скорби — мемориал памяти погибших за пределами страны
На экскурсии:
- Вы узнаете о формировании города, его развитии и роли в истории
- Посетите знаковые места, которые отражают культурную жизнь Минска
- Выясните, почему здесь так чисто, спокойно и уютно
- Услышите стихи местных поэтов
Организационные детали
- После бронирования остаток стоимости оплачивается наличными по курсу Национального Банка РБ в белорусских рублях на день оплаты
- По договорённости экскурсию можно провести на вашем автомобиле, где должно быть место для гида
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На пл. Независимости
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 15 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 24% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Татьяна — ваш гид в Минске
Провела экскурсии для 25 туристов
Я гид по городу Минску. Люблю свой город, его узенькие улочки и широкие проспекты, парки и скверы, утопающие в зелени летом и покрытые сверкающим снегом зимой. Прогуливаясь, я будто переношусь
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Е
Екатерина
15 ноя 2025
Большое Вам спасибо Татьяна, очень приятный человек,как она с теплом все рассказывает. Зачитаны даже стихи были.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо, Екатерина, очень приятно. Мне тоже очень понравилось с Вами работать и общаться!
Е
Елена
28 окт 2025
Татьяна - очень располагающий и доброжелательный человек. Показала себя крайне ответственным человеком, экскурсоводом с энциклопедическими знаниями и умением подстроить рассказ под интересы клиента. Спасибо ей большое за познавательно проведенное время.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо большое за добрые слова. Очень приятно было с вами работать и общаться.
Ольга
8 окт 2025
Очень понравилась гид Татьяна. Рассказывала интересно, с душой, доброжелательно, с цитатами и стихами. Не сыпала ненужными датами и деталями. Интересно было всем и взрослым и ребенку.
Татьяна
Ответ организатора:
Спасибо большое! Очень приятно было с Вами работать и общаться!
И
Иван
3 окт 2025
Прекрасная экскурсия. Рассказали много интересных фактов о Минске, было очень интресно!
Входит в следующие категории Минска
