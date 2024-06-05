Площадь Независимости – экскурсии в Минске

Найдено 36 экскурсий в категории «Площадь Независимости» в Минске, цены от 40 ₽, скидки до 30%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
26 отзывов
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690 за человека
Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
310 отзывов
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595 за человека
Минск старинный и современный
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
62 отзыва
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900 за всё до 6 чел.
Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3.5 часа
17 отзывов
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
🚗 На машине
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
14 отзывов
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050 за всё до 3 чел.
Добро пожаловать в Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
222 отзыва
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471 за человека
Минск изнутри
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
371 отзыв
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986 за всё до 8 чел.
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
327 отзывов
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200 за всё до 10 чел.
Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
162 отзыва
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824 за всё до 3 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
🚶 Пешая
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2 часа
53 отзыва
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500 за всё до 4 чел.
По старым улочкам Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
25 отзывов
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500 за всё до 8 чел.
По Минску - с комфортом
🚗 На машине
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
38 отзывов
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999 за всё до 7 чел.
«Про это»: интимная история города М
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
20 отзывов
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500 за всё до 8 чел.
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
🚗 На машине
Индивидуальная
2.5 часа
18 отзывов
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500 за всё до 8 чел.
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
25 отзывов
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445 за человека
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Экспресс-прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
4 отзыва
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500 за всё до 10 чел.
От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
16 отзывов
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500 за всё до 20 чел.
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
8 отзывов
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000 за всё до 4 чел.
Знакомство с городом Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
5 отзывов
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500 за всё до 5 чел.
Минск открывается для вас
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000 за всё до 7 чел.
По ключевым местам Минска на автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
5 отзывов
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900 за всё до 3 чел.
Минск - город Солнца
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
10 июня в 09:30
11 июня в 13:30
6 000 за всё до 10 чел.
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500 за всё до 4 чел.
Минск на авто
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
2 отзыва
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000 за всё до 6 чел.
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000 за всё до 6 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
🚗 На машине
Индивидуальная
3 часа
33 отзыва
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Обзорная экскурсия по Минску в ретро-атмосфере автобуса 30х годов
🚌 На автобусе
Групповая
1 час 15 минут
122 отзыва
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
🚌 На автобусе
Групповая
14 часов
1 отзыв
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
🚗 На машине
🚐 На микроавтобусе
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700 за всё до 3 чел.
Два лица одного Минска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410 за всё до 8 чел.
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
🚗 На машине
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Минску с архитектурным акцентом
    Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
    читать дальше

    человек. Нашу экскурсию пыталась испортить погода, но Иван профессионально вышел из ситуации и все равно закончил экскурсию. Буду рекомендовать друзьям, если соберутся в Минск.

  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • А
    Алла
    5 июня 2024
    Добро пожаловать в Минск
    Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
  • Н
    Настя
    5 июня 2024
    Здравствуй, Минск! Обзорная экскурсия по городу на автомобиле
    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
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    рассказами. Она смогла передать атмосферу города, его историю и культуру так, что мы были полностью погружены в это удивительное путешествие. Наталия обладает невероятной харизмой и знанием материала, что сделало экскурсию не только информативной, но и очень интересной. Мы узнали много нового и получили массу положительных эмоций. Водителю выражаем отдельную благодарность. Благодарим от всей души за этот незабываемый опыт! Рекомендуем всем посетить экскурсию с Наталией – вы не пожалеете!

    Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца
  • В
    Виктория
    4 июня 2024
    Минск изнутри
    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
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    что купить, куда сходить и дала много полезной и нужной информации, ответила на все вопросы - вообщем, мы в полном восторге! Удачи и всего самого наилучшего! Минск прекрасен!

    Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, сСпасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с
  • Е
    Елена
    4 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
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    экскурсии с гидом Анатолием - очень познавательно, эмоционально, чувствуется не только знание истории, биографии значимых деятелей политики и искусства, но и любовь и гордость за свою страну.

  • И
    Ирина
    4 июня 2024
    От Менска до Минска: прогулка по историческому центру
    Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
  • О
    Ольга
    3 июня 2024
    Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
    Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
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    формат экскурсии - часть пути мы проехали на автобусе, поэтому получилось посмотреть много интересных мест, которые расположены далеко друг от друга.

  • А
    Андрей
    3 июня 2024
    Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
    Интересно и удобный автобус)
    Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)Интересно и удобный автобус)
  • Г
    Галина
    3 июня 2024
    Знакомство с городом Солнца
    Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
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    общепите Минска. Материал подается в доступной форме, не загружается лишней информацией, которая забывается через 5 минут) Зато то, что нам рассказали запомнится надолго. Полюбили город. Дзякуй

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Независимости»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 36
  1. Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
  2. Знакомство с Минском: обзорная групповая экскурсия
  3. Минск старинный и современный
  4. Самое важное о Минске - групповая обзорная экскурсия
  5. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Площадь Независимости" можно забронировать 36 экскурсий и билетов от 40 до 15 700 со скидкой до 30%. Туристы уже оставили гидам 2355 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 36 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Площадь Независимости», 2355 ⭐ отзывов, цены от 40₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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