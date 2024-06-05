1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Знакомство с Минском: путешествие по историческим местам
Погрузитесь в атмосферу Минска: от сталинской архитектуры до современных символов города за 3 часа
Начало: На площади Свободы
Сегодня в 12:00
Завтра в 09:00
1 595₽ за человека
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Минск старинный и современный: индивидуальная экскурсия
Прогуляйтесь по узким улочкам Старого Минска, узнайте легенды древних храмов и ощутите простор современных проспектов. Откройте для себя Минск
Начало: В районе метро Немиги
Завтра в 08:00
11 июня в 08:00
6 900₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия по Минску: ключевые достопримечательности
Погрузитесь в атмосферу Минска с обзорной экскурсией. Увидите главные достопримечательности города и услышите увлекательные истории от профессионального гида
Начало: Проспект Победителей, 21
Расписание: ежедневно в 10:00, 14:00 и 15:00
10 июня в 10:00
11 июня в 10:00
1 700₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
скидка
30%
Индивидуальная
3 часа
Популярное предложение
История и современность: автопешеходная экскурсия по Минску
Погрузитесь в атмосферу Минска, где прошлое встречается с настоящим. Узнайте о древних храмах, советской архитектуре и современных сооружениях
Начало: У Вашего отеля
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
115008 050₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Популярное предложение
Групповая экскурсия «Добро пожаловать в Минск»: путешествие по времени
Откройте для себя богатую историю и культурное наследие Минска в увлекательной пешеходной экскурсии
Начало: На площади Независимости
Завтра в 13:30
10 июня в 10:30
16341 471₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
10 июня в 08:30
11 июня в 08:30
55394 986₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Здравствуй, Минск! Индивидуальная авто-пешеходная экскурсия
Откройте для себя Минск с новой стороны: исторические районы, памятники архитектуры и уникальные истории
Начало: По согласованию
Завтра в 14:00
10 июня в 08:00
98048 824₽ за всё до 3 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
13 июня в 21:30
14 июня в 18:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2 часа
Обзорная экскурсия по Минску: архитектура и история в одном маршруте
Погрузитесь в историю Минска через его архитектуру. Необычный маршрут, знаковые места и уникальные советы от местных жителей
Начало: В районе метро Немига
Сегодня в 08:30
Завтра в 21:00
5 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Путешествие по историческому сердцу Минска: от площади Независимости до улицы Зыбицкой
Загляните в прошлое Минска через его старые улочки и дворики. Уникальный маршрут для тех, кто хочет узнать город подлинно
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 08:00
10 июня в 08:00
6 500₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
По Минску - с комфортом
Побывать в историческом сердце города, а также открыть архитектуру 20 века
Начало: В удобном вам месте
10 июня в 08:00
11 июня в 08:00
111109 999₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
«Про это»: интимная история города М
Отыскать публичный дом и узнать, как менялись сексуальные предпочтения минчан в контексте истории
Начало: Около Французского посольства
Сегодня в 17:30
Завтра в 09:30
5 500₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Минск на авто: история 9 веков за 2,5 часа
Увидеть и узнать о столице Беларуси всё! И ещё чуть больше
Сегодня в 14:00
Завтра в 14:00
10 500₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3 часа
Главное в Минске за 3 часа: групповая экскурсия
Отправляйтесь в увлекательное путешествие по Минску! За 3 часа вы увидите главные достопримечательности города и узнаете его историю
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 10:00
10 июня в 10:00
12 июня в 10:00
1 445₽ за человека
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Индивидуальная
1.5 часа
Экспресс-прогулка по Минску
Самое главное за 90 минут
Начало: В районе метро «Немига»
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
5 500₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
От Менска до Минска: историческая прогулка по центру города
Присоединяйтесь к захватывающей прогулке по Минску, где история оживает на каждом шагу. Вас ждут удивительные открытия
Начало: У Красного костёла на площади Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 10:30
5 500₽ за всё до 20 чел.
Индивидуальная
4 часа
Мемориал «Яма»: расширенная обзорная экскурсия по Минску
Посетить главные достопримечательности города и территорию бывшего Минского гетто
Начало: От вашего отеля
Сегодня в 15:30
10 июня в 08:30
14 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Популярное предложение
Знакомство с городом Солнца
Прогуляться по страницам истории Минска и открыть его тайны
Начало: У ж/д вокзала
Завтра в 12:30
10 июня в 19:00
5 500₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск открывается для вас
Автопешеходная экскурсия по главным достопримечательностям города
Начало: По договоренности (от вашей гостиницы, вокзала)
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
от 14 000₽ за всё до 7 чел.
Индивидуальная
3 часа
Индивидуальная авто-экскурсия по Минску: ключевые места и истории
Откройте для себя Минск с комфортом: исторические памятники, уникальная архитектура и богатая культура в индивидуальной поездке
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 12:00
21 июня в 09:00
10 900₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Минск - город Солнца
Поговорить об идеальном, а также архитектуре и легендах города
10 июня в 09:30
11 июня в 13:30
6 000₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
2 часа
Как построить город-мечту: прогулка по Минску
Пройти дорогой, которая претендует на включение в список ЮНЕСКО, и раскрыть своеобразие столицы
Начало: На Привокзальной площади
Завтра в 09:00
10 июня в 09:00
6 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
3 часа
Минск на авто
Познакомиться с главными достопримечательностями города в комфортном формате
Начало: У вашего отеля
11 июня в 09:00
12 июня в 09:30
12 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
4 часа
Обзорная автомобильная экскурсия «Минск - город-герой»
Увидеть знаковые места и узнать о подвиге города в годы ВОВ
Сегодня в 08:30
10 июня в 15:00
14 000₽ за всё до 6 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Индивидуальная
3 часа
«Минский калейдоскоп» - экскурсия-знакомство
Начало: Любое место в центре Минска
10 июня в 09:00
11 июня в 09:00
от 360Br за всё до 3 чел.
Групповая
1 час 15 минут
Путешествие по Минску на ретро-автобусе 30-х: история и культура
Погрузитесь в атмосферу прошлого вместе с экскурсией на ретро-автобусе. Ощутите дух Минска 30-х годов, познакомьтесь с его историей и культурой
Начало: Площадь Свободы 2А, Минск, Беларусь
Расписание: Пн, Вт, Ср, Чт, Пт, Сб, Вс в 12:00, 14:00, 16:00, 18:00
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
40Br за человека
Групповая
14 часов
Гродно - волшебство истории и культуры (включены билеты + обед)
Начало: Городская Ратуша (пл. Свободы 2), г. Минск
Расписание: по определенным датам
30 июня в 08:00
21 июля в 08:00
180Br за человека
Индивидуальная
3 часа
Авто-пешеходная прогулка по значимым местам Минска
Начало: Пл. Свободы, 2, Минск
Расписание: ежедневно
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
от 445Br за всё до 2 чел.
Индивидуальная
2.5 часа
Экскурсия по Минску с трансфером от/до аэропорта
Познакомиться с белорусской столицей в комфортном авто-пешеходном путешествии
Сегодня в 12:30
21 июня в 08:30
15 700₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
2 часа
Два лица одного Минска
Увидеть город с разных сторон и понять, почему в нём всё не то, чем кажется
Начало: На площади Независимости
Сегодня в 09:30
Завтра в 09:30
6 410₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Мини-группа
2.5 часа
Автопешеходная экскурсия по Минску (мини-группа)
Увидеть главные локации города и узнать, почему раньше на письмах вместо номера дома указывали цвет
Начало: На площади Ленина
Расписание: в пятницу, субботу и воскресенье в 10:30
14 июня в 10:30
15 июня в 10:30
20001 800₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина5 июня 2024Спасибо большое Ивану за экскурсию! Очень интересно, познавательно, он отлично владеет информацией об истории своего города. Очень дружелюбный, интеллигентный молодой
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ААлла5 июня 2024Очень понравилась экскурсия. Ни на минуту не пожалели, что взяли её.
- ННастя5 июня 2024Недавно мы посетили экскурсию по городу Минск, и это было потрясающе! Экскурсовод Наталия покорила наши сердца своим профессионализмом и увлекательными
- ВВиктория4 июня 2024Спасибо Кириллу за организацию и Надежде, нашему экскурсоводу, спасибо огромное за проведенную экскурсию! Безумно интересно, с юмором, позитивными эмоциями, подсказала
- ЕЕлена4 июня 2024Приезжаем в Минск не первый раз с друзьями, с родственниками. И всегда рекомендуем начать знакомство с городом с вашей обзорной
- ИИрина4 июня 2024Познавательно экскурсия по городу с интересными историческими фактами и легендами. Елена очень внимательный гид, даёт апреля и отдохнуть, и пофотографироваться. Ответила на все интересующие нас вопросы.
- ООльга3 июня 2024Большое спасибо экскурсоводу Ирине, она рассказала много интересных фактов про свой родной город, показала нам Минск во всей красе. Очень понравился
- ААндрей3 июня 2024Интересно и удобный автобус)
- ГГалина3 июня 2024Большое спасибо Виктории. Объединили две темы "город солнца" и экскурсию по барам. Получили полную картину и о городе и об
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Площадь Независимости»
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