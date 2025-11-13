Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий
Откройте для себя многогранный Минск: от величественного сталинского ампира до уютных улочек предместий. Погрузитесь в историю и архитектуру столицы
Минск раскрывает свои тайны не сразу. Групповая экскурсия проведёт через главные площади и проспекты, заглянет в старинные кварталы.
Путешественники увидят, как менялся облик столицы, и узнают о долгой и разнообразной истории за советскими фасадами. Атмосфера города, полная парадоксов, очарует своей гостеприимностью и спокойствием. Это путешествие подарит новые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Минск
5 причин купить эту экскурсию
🏛️ Уникальная архитектура
📜 Интересная история
🏙️ Разнообразие маршрутов
🌟 Гостеприимная атмосфера
🕊️ Спокойствие и уют
Что можно увидеть
Площадь Независимости
Проспект Независимости
Октябрьская площадь
Верхний город
Троицкое предместье
Описание экскурсии
Площадь Независимости
Вы познакомитесь со строгой архитектурой и непростой историей главной визитной карточки Минска. Увидите Дом правительства, Красный костёл и бывшие доходные дома.
Проспект Независимости
По пути к историческому центру осмотрим шедевры послевоенной архитектуры, в том числе здание, которое стало эталоном для стиля сталинского ампира. Увидим легендарный ГУМ — здесь всё ещё чувствуется флёр Советского Союза.
Октябрьская площадь
Окажемся в центре современного города, где находятся Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов и Дом офицеров. Обсудим особенности архитектурного языка, на котором говорит Минск середины 20 века, и зайдём в Александровский сквер.
Верхний город
Пройдёмся по кварталам, где зародился Минск. Осмотрим Ратушу, Гостиный Двор, православные и католические храмы. Мы расскажем о Магдебургском праве и значении этого статуса для городского самоуправления.
Троицкое предместье
Перекинем мост времени — через Свислочь к району 19 века. Прогуляемся по старинным улицам. Неподалёку увидим «Остров слёз» — мемориал павшим в афганской войне.
Организационные детали
После бронирования на сайте доплата за экскурсию осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты
Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды
Егор — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 162 туристов
Меня зовут Егор. Я аттестованный гид с многолетним опытом работы. Люблю изучать историю и находить неочевидные интересные факты. Часто общаюсь с историками и краеведами, повышая знания и профессиональный уровень.
Экскурсии провожу
так, чтобы у путешественников из многочисленных отдельных фактов сложилась ясная и понятная картинка.
Работаю с командой профессиональных гидов. Для каждого из нас экскурсии — не просто работа, а любимое занятие.
Будем рады открыть для вас неизвестные страницы нашей красивой и удивительной страны.
Отзывы и рейтинг
Фотографии от путешественников
Светлана
13 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Егором прошла на одном дыхании: узнали Беларусь с точки зрения истории, культурных особенностей. Почти 3 ч прогулки по вечернему Минску, прекрасный вариант для путешественников Егору большая благодарность 🤗
Н
Надежда
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, Егор очень интересно рассказывает, слушала не отрываясь, подсказывает интересные места, отвечает на все вопросы. Маршрут несложный, экскурсия длится примерно 2.5 часа. Получилась, что гуляли в мини группе 3 человека, записалась спонтанно и это было лучшее решение в первый день посещения Минска и Республики Беларусь!
Л
Лилия
6 ноя 2025
Буду честна, прочитав отзывы на экскурсию у меня закрались сомнения. Спонтанно появилось свободное время, листая перечень экскурсий вновь на нее наткнулась и решилась посетить (за 2 часа до её начала). читать дальше
При встрече с Егором оказалось, что на экскурсию записалась только я. Приятно удивило, что в таком случае не последовала информация об отмене экскурсии, а экскурсия оказалась индивидуальной 🔝🔝🔝 о самой экскурсии: приятно слушать грамотную речь Егора; настолько интересно слушать, что на посторонние мысли/предметы даже не отвлекаешься. Много интересного и полезного узнала, экскурсия проходила в формате беседы. Создалось ощущение, что с Егором можно совершенно на любые темы беседовать. С радостью буду рекомендовать друзьям экскурсию 🙏🏻
Н
Наталья
2 ноя 2025
Только закончилась экскурсия! Все прошло очень размеренно, спокойно, комфортно, интересно. Маршрут пешеходной экскурсии составлен очень удачно, не должен вызвать трудностей даже у детей, особенно подростков. Егор замечательно рассказывает, с юмором. Мы очень довольны, что в свой первый день в Минске выбрали именно этого экскурсовода. Спасибо!
Е
Екатерина
31 окт 2025
Остались в полном восторге от экскурсии по Минску с Егором! Целых три часа пролетели на одном дыхании, мы с мамой даже не заметили, как время подошло к концу — настолько читать дальше
было интересно.
Особое впечатление произвела искренняя увлеченность Егора. Видно, что он сам горит историей города и умеет увлекательно донести ее до других. Это не просто заученный текст, а живой и интересный рассказ.
Однозначно советуем эту экскурсию всем! Мы получили море удовольствия и прекрасное настроение. Большое вам спасибо и успехов в вашем деле!
Ю
Юлия
22 авг 2025
Спасибо большое Егору за интереснейшую экскурсию! Было ну ооооочень интересно, узнали много про Минск и историю Белорусии, о чем не слышали ранее. После экскурсии Минск заиграл другими яркими красками. Егор очень приятный читать дальше
с общении и грамотный человек. Экскурсия была без спешки, все спокойно, размеренно Два с лишним часа пролетели очень быстро, а после экскурсии осталось невероятно приятное послевкусие!!! Егор, спасибо Вам большое! Удачи и много хороших клиентов!
С
Степан
20 авг 2025
Интеллектуальный приятный. Однозначно 5 звезд
Н
Наталья
14 авг 2025
Экскурсия замечательная, очень познавательная и совсем не утомительная. Время пролетело незаметно. Узнали очень много нового. Благодаря Егору взглянули на Минск совершенно другими глазами. Очень высокий рейтинг этой экскурсии действительно заслуженный. Обязательно будем советовать друзьям и знакомым!
Г
Галина
12 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию и советы, всё понравилось, будем рекомендовать всем друзьям.
А
Алина
12 авг 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Егор - отличный рассказчик, который прекрасно знает город и готов ответить на все возникающие вопросы. Экскурсия мне показалась весьма информативной, нисколько не утомительной и чрезвычайно увлекательной.
Наталья
9 авг 2025
Огромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказывая увлекательные истории из прошлого. Прогулка проходила легко и непринужденно, погружая нас в историю города. читать дальше
А прекрасное чувство юмора Егора сделало наше путешествие по-настоящему приятным и запоминающимся! Особенно порадовало, что гид не просто вёл экскурсию по маршруту, а делился личными рекомендациями. Отдельное спасибо за то, что помог нам спрятаться от дождя, так неожиданно начавшегося в самый разгар прогулки, и с пониманием отнёсся к небольшой задержке (получились очень атмосферные фотографии). Егор не только отлично знает историю, но и искренне любит Минск, умеет показать его с самых разных сторон! После экскурсии ощущается, что город стал намного ближе. Однозначно рекомендуем Егора, как отличного гида, который умеет создать настроение и погрузить за 2,5 часа в атмосферу такого многогранного города! Если хотите увидеть Минск глазами человека, который знает и любит его, то экскурсия в компании Егора - отличный выбор!!!
А
Анна
9 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Рассказано понятным и доступным языком. Гид Егор владеет информацией не только о городе Минске, но и о других городах Беларуси. На экскурсию записалась одна, несмотря на это, экскурсия состоялась.
И
Ирина
6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за прекрасно проведенное время и за интересный рассказ о достопримечательностях. Мы получили массу полезной информации и увидели много интересного благодаря ему. Рекомендую его как профессионала и отличного специалиста в своем деле!
Виктория
31 июл 2025
Огромное спасибо Егору за содержательную, интересную и неспешную экскурсию. Прогулялись по центру, познакомились с основными достопримечательностями,узнали много любопытных фактов об истории Минска, его повседневности, застали красивейший закат. Егор Ответил на все наши вопросы, даже не совсем по теме экскурсии)) благодарим и рекомендуем