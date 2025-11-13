Мои заказы

Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий

Откройте для себя многогранный Минск: от величественного сталинского ампира до уютных улочек предместий. Погрузитесь в историю и архитектуру столицы
Минск раскрывает свои тайны не сразу. Групповая экскурсия проведёт через главные площади и проспекты, заглянет в старинные кварталы.

Путешественники увидят, как менялся облик столицы, и узнают о долгой и разнообразной истории за советскими фасадами. Атмосфера города, полная парадоксов, очарует своей гостеприимностью и спокойствием. Это путешествие подарит новые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Минск
5
22 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛️ Уникальная архитектура
  • 📜 Интересная история
  • 🏙️ Разнообразие маршрутов
  • 🌟 Гостеприимная атмосфера
  • 🕊️ Спокойствие и уют
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий© Егор
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий© Егор
Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий© Егор

Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Проспект Независимости
  • Октябрьская площадь
  • Верхний город
  • Троицкое предместье

Описание экскурсии

Площадь Независимости

Вы познакомитесь со строгой архитектурой и непростой историей главной визитной карточки Минска. Увидите Дом правительства, Красный костёл и бывшие доходные дома.

Проспект Независимости

По пути к историческому центру осмотрим шедевры послевоенной архитектуры, в том числе здание, которое стало эталоном для стиля сталинского ампира. Увидим легендарный ГУМ — здесь всё ещё чувствуется флёр Советского Союза.

Октябрьская площадь

Окажемся в центре современного города, где находятся Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов и Дом офицеров. Обсудим особенности архитектурного языка, на котором говорит Минск середины 20 века, и зайдём в Александровский сквер.

Верхний город

Пройдёмся по кварталам, где зародился Минск. Осмотрим Ратушу, Гостиный Двор, православные и католические храмы. Мы расскажем о Магдебургском праве и значении этого статуса для городского самоуправления.

Троицкое предместье

Перекинем мост времени — через Свислочь к району 19 века. Прогуляемся по старинным улицам. Неподалёку увидим «Остров слёз» — мемориал павшим в афганской войне.

Организационные детали

  • После бронирования на сайте доплата за экскурсию осуществляется в белорусских рублях по курсу Национального банка Беларуси на день оплаты
  • Материал экскурсии будет интересен путешественникам старше 12 лет
  • Экскурсию для вас проведу я или другой гид из нашей команды

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет1500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площадь Независимости
Когда и сколько длится?
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 30 минут до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Егор
Егор — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 162 туристов
Меня зовут Егор. Я аттестованный гид с многолетним опытом работы. Люблю изучать историю и находить неочевидные интересные факты. Часто общаюсь с историками и краеведами, повышая знания и профессиональный уровень. Экскурсии провожу
читать дальше

так, чтобы у путешественников из многочисленных отдельных фактов сложилась ясная и понятная картинка. Работаю с командой профессиональных гидов. Для каждого из нас экскурсии — не просто работа, а любимое занятие. Будем рады открыть для вас неизвестные страницы нашей красивой и удивительной страны.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 22 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
22
4
3
2
1

Фотографии от путешественников

Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Светлана)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Светлана)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Светлана)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Екатерина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Екатерина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Наталья)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Ирина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Ирина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Ирина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Ирина)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Елена)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Елена)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Елена)Минск многогранный: от сталинского ампира до уютных предместий (Вера)
Светлана
Светлана
13 ноя 2025
Прекрасная экскурсия с Егором прошла на одном дыхании: узнали Беларусь с точки зрения истории, культурных особенностей.
Почти 3 ч прогулки по вечернему Минску, прекрасный вариант для путешественников
Егору большая благодарность 🤗
Прекрасная экскурсия с Егором прошла на одном дыхании: узнали Беларусь с точки зрения истории, культурных особенностей.Прекрасная экскурсия с Егором прошла на одном дыхании: узнали Беларусь с точки зрения истории, культурных особенностей.Прекрасная экскурсия с Егором прошла на одном дыхании: узнали Беларусь с точки зрения истории, культурных особенностей.
Н
Надежда
8 ноя 2025
Очень понравилась экскурсия, Егор очень интересно рассказывает, слушала не отрываясь, подсказывает интересные места, отвечает на все вопросы. Маршрут несложный, экскурсия длится примерно 2.5 часа. Получилась, что гуляли в мини группе 3 человека, записалась спонтанно и это было лучшее решение в первый день посещения Минска и Республики Беларусь!
Л
Лилия
6 ноя 2025
Буду честна, прочитав отзывы на экскурсию у меня закрались сомнения. Спонтанно появилось свободное время, листая перечень экскурсий вновь на нее наткнулась и решилась посетить (за 2 часа до её начала).
читать дальше

При встрече с Егором оказалось, что на экскурсию записалась только я. Приятно удивило, что в таком случае не последовала информация об отмене экскурсии, а экскурсия оказалась индивидуальной 🔝🔝🔝 о самой экскурсии: приятно слушать грамотную речь Егора; настолько интересно слушать, что на посторонние мысли/предметы даже не отвлекаешься. Много интересного и полезного узнала, экскурсия проходила в формате беседы. Создалось ощущение, что с Егором можно совершенно на любые темы беседовать. С радостью буду рекомендовать друзьям экскурсию 🙏🏻

Н
Наталья
2 ноя 2025
Только закончилась экскурсия!
Все прошло очень размеренно, спокойно, комфортно, интересно. Маршрут пешеходной экскурсии составлен очень удачно, не должен вызвать трудностей даже у детей, особенно подростков. Егор замечательно рассказывает, с юмором. Мы очень довольны, что в свой первый день в Минске выбрали именно этого экскурсовода. Спасибо!
Только закончилась экскурсия!Только закончилась экскурсия!Только закончилась экскурсия!
Е
Екатерина
31 окт 2025
Остались в полном восторге от экскурсии по Минску с Егором! Целых три часа пролетели на одном дыхании, мы с мамой даже не заметили, как время подошло к концу — настолько
читать дальше

было интересно.

Особое впечатление произвела искренняя увлеченность Егора. Видно, что он сам горит историей города и умеет увлекательно донести ее до других. Это не просто заученный текст, а живой и интересный рассказ.

Однозначно советуем эту экскурсию всем! Мы получили море удовольствия и прекрасное настроение. Большое вам спасибо и успехов в вашем деле!

Остались в полном восторге от экскурсии по Минску с Егором! Целых три часа пролетели на одномОстались в полном восторге от экскурсии по Минску с Егором! Целых три часа пролетели на одном
Ю
Юлия
22 авг 2025
Спасибо большое Егору за интереснейшую экскурсию!
Было ну ооооочень интересно, узнали много про Минск и историю Белорусии, о чем не слышали ранее. После экскурсии Минск заиграл другими яркими красками.
Егор очень приятный
читать дальше

с общении и грамотный человек. Экскурсия была без спешки, все спокойно, размеренно
Два с лишним часа пролетели очень быстро, а после экскурсии осталось невероятно приятное послевкусие!!!
Егор, спасибо Вам большое! Удачи и много хороших клиентов!

С
Степан
20 авг 2025
Интеллектуальный приятный. Однозначно 5 звезд
Н
Наталья
14 авг 2025
Экскурсия замечательная, очень познавательная и совсем не утомительная. Время пролетело незаметно. Узнали очень много нового. Благодаря Егору взглянули на Минск совершенно другими глазами. Очень высокий рейтинг этой экскурсии действительно заслуженный. Обязательно будем советовать друзьям и знакомым!
Г
Галина
12 авг 2025
Большое спасибо за экскурсию и советы, всё понравилось, будем рекомендовать всем друзьям.
А
Алина
12 авг 2025
Замечательная экскурсия! Экскурсовод Егор - отличный рассказчик, который прекрасно знает город и готов ответить на все возникающие вопросы. Экскурсия мне показалась весьма информативной, нисколько не утомительной и чрезвычайно увлекательной.
Наталья
Наталья
9 авг 2025
Огромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказывая увлекательные истории из прошлого. Прогулка проходила легко и непринужденно, погружая нас в историю города.
читать дальше

А прекрасное чувство юмора Егора сделало наше путешествие по-настоящему приятным и запоминающимся! Особенно порадовало, что гид не просто вёл экскурсию по маршруту, а делился личными рекомендациями. Отдельное спасибо за то, что помог нам спрятаться от дождя, так неожиданно начавшегося в самый разгар прогулки, и с пониманием отнёсся к небольшой задержке (получились очень атмосферные фотографии).
Егор не только отлично знает историю, но и искренне любит Минск, умеет показать его с самых разных сторон! После экскурсии ощущается, что город стал намного ближе.
Однозначно рекомендуем Егора, как отличного гида, который умеет создать настроение и погрузить за 2,5 часа в атмосферу такого многогранного города! Если хотите увидеть Минск глазами человека, который знает и любит его, то экскурсия в компании Егора - отличный выбор!!!

Огромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказываяОгромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказываяОгромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказываяОгромное спасибо Егору за отличную экскурсию по Минску! Он провел нас по самым интересным местам, рассказывая
А
Анна
9 авг 2025
Интересная и познавательная экскурсия. Рассказано понятным и доступным языком. Гид Егор владеет информацией не только о городе Минске, но и о других городах Беларуси.
На экскурсию записалась одна, несмотря на это, экскурсия состоялась.
И
Ирина
6 авг 2025
Хочу выразить огромную благодарность нашему экскурсоводу за прекрасно проведенное время и за интересный рассказ о достопримечательностях. Мы получили массу полезной информации и увидели много интересного благодаря ему. Рекомендую его как профессионала и отличного специалиста в своем деле!
Виктория
Виктория
31 июл 2025
Огромное спасибо Егору за содержательную, интересную и неспешную экскурсию. Прогулялись по центру, познакомились с основными достопримечательностями,узнали много любопытных фактов об истории Минска, его повседневности, застали красивейший закат. Егор
Ответил на все наши вопросы, даже не совсем по теме экскурсии)) благодарим и рекомендуем
И
Ирина
25 июл 2025
Отличная экскурсия, всё понравилось
Отличная экскурсия, всё понравилосьОтличная экскурсия, всё понравилосьОтличная экскурсия, всё понравилосьОтличная экскурсия, всё понравилось

