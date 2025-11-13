Минск раскрывает свои тайны не сразу. Групповая экскурсия проведёт через главные площади и проспекты, заглянет в старинные кварталы. Путешественники увидят, как менялся облик столицы, и узнают о долгой и разнообразной истории за советскими фасадами. Атмосфера города, полная парадоксов, очарует своей гостеприимностью и спокойствием. Это путешествие подарит новые впечатления и позволит по-новому взглянуть на Минск

Описание экскурсии

Площадь Независимости

Вы познакомитесь со строгой архитектурой и непростой историей главной визитной карточки Минска. Увидите Дом правительства, Красный костёл и бывшие доходные дома.

Проспект Независимости

По пути к историческому центру осмотрим шедевры послевоенной архитектуры, в том числе здание, которое стало эталоном для стиля сталинского ампира. Увидим легендарный ГУМ — здесь всё ещё чувствуется флёр Советского Союза.

Октябрьская площадь

Окажемся в центре современного города, где находятся Дворец Республики, Дворец культуры профсоюзов и Дом офицеров. Обсудим особенности архитектурного языка, на котором говорит Минск середины 20 века, и зайдём в Александровский сквер.

Верхний город

Пройдёмся по кварталам, где зародился Минск. Осмотрим Ратушу, Гостиный Двор, православные и католические храмы. Мы расскажем о Магдебургском праве и значении этого статуса для городского самоуправления.

Троицкое предместье

Перекинем мост времени — через Свислочь к району 19 века. Прогуляемся по старинным улицам. Неподалёку увидим «Остров слёз» — мемориал павшим в афганской войне.

