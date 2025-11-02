Мы быстро и с комфортом домчим вас до Гродно, где будет ждать профессиональный гид.
Вы увидите главные символы, почувствуете атмосферу старинных улиц и площадей, узнаете о людях и событиях, которые определяли облик города на протяжении веков. А затем — наполненные впечатлениями — вернётесь в Минск.
Описание экскурсии
В Гродно вы увидите ключевые достопримечательности
- Старый и Новый замки — исторический центр княжеской и королевской власти
- Коложскую церковь 11 века — один из древнейших храмов Беларуси с уникальной архитектурой
- Кафедральный костёл Святого Франциска Ксаверия — арочную жемчужину города с богатым интерьером
- Улицу Советскую — главную пешеходную артерию, где царит атмосфера Старого города
- Центральные площади и архитектуру 19–20 веков — торговые ряды, ратушу, жилые дома с историческим обликом
А ещё
- У вас будет время пообедать
- По желанию — прогуляетесь самостоятельно, отдохнёте, заглянете в сувенирные лавки
Во время экскурсии
- Вы познакомитесь с историей Гродно
- Узнаете, как менялся город на протяжении веков
- Увидите его архитектурные особенности
- Почувствуете атмосферу старинного города
Речь пойдёт о значимых событиях, людях и роли Гродно в истории региона — всё, чтобы вы не только увидели город глазами путешественника, но и прочувствовали его характер.
Организационные детали
- В стоимость входит трансфер Минск — Гродно — Минск на комфортабельном автомобиле с кондиционером и услуги профессионального гида в Гродно
- Время в пути в одну сторону — около 3 часов
- Дополнительные расходы (по желанию): входные билеты в достопримечательности, обед
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 8 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Андрей — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 214 туристов
Мои преимущества — обширный опыт и знания, накопленные за годы жизни в городе. Это позволяет предоставлять высококачественные и информативные экскурсии, которые отражают глубокое понимание местной культуры, истории и достопримечательностей.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Анна
2 ноя 2025
Огромная благодарность Андрею за нашу поездку в Гродно! Андрей прекрасный водитель, было оперативно и спокойно) готов поддержать беседу на любую тему, по времени идеально спланировано. В Гродно проводила экскурсию Елена: информативно, с юмором, увлекательно, даже ребенок был вовлечён!
