Групповая
В трендеУвлекательная экскурсия в Гродно
Присоединяйтесь к экскурсии по Гродно, где вас ждут древние замки, храмы и органный концерт. Узнайте больше о королевском городе и его истории
Начало: На площади Свободы
Завтра в 08:00
31 авг в 08:00
6250 ₽ за человека
Индивидуальная
до 10 чел.
Привет, Минск
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:00
6200 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
Экскурсия «О Минске с любовью»: погружение в душу города
Откройте для себя Минск через увлекательные рассказы о его истории, архитектуре и живописных уголках
Начало: Ст. метро «Немига»
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
от 6210 ₽ за человека
Индивидуальная
до 3 чел.
Минск XXL - на автомобиле
Всё интересное в одном маршруте: главные и альтернативные достопримечательности столицы
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
10 710 ₽ за всё до 3 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Еврейское наследие Минска
Узнайте о еврейском наследии Минска через исторические здания и увлекательные рассказы. Ощутите атмосферу старой столицы за 2,5 часа
Начало: У Дома с мезузой
Сегодня в 18:00
Завтра в 10:30
8500 ₽ за всё до 10 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Минск изнутри: уникальное путешествие по историческим местам
Погрузитесь в историю и культуру Минска во время индивидуальной экскурсии. Вас ждут увлекательные рассказы и незабываемые впечатления
Начало: Площадь Независимости
Сегодня в 18:00
Завтра в 08:30
6471 ₽ за всё до 10 чел.
