Откройте для себя древние крепости Великого княжества Литовского с комфортным трансфером и личным водителем, который поможет вам без спешки насладиться красотой Несвижского и Мирского замков.
Погрузитесь в историю Беларуси в парке-музее «Великое княжество Сула», где вы узнаете о древних традициях и сможете поучаствовать в увлекательных исторических реконструкциях.
Описание трансферПутешествие по историческим местам Беларуси: Несвижский и Мирский замки Исследуйте древние крепости Великого княжества Литовского в комфортной обстановке и в своем темпе. Мы предлагаем трансфер с водителем на целый день, чтобы вы могли без спешки осмотреть два главных архитектурных шедевра Беларуси — Несвижский и Мирский замки. Кроме того, посетите парк-музей «Великое княжество Сула», где сможете узнать о быте и укладе жизни от каменного века до эпохи шляхетских имений, познакомиться с языческими верованиями и торговыми путями, а также поучаствовать в исторической реконструкции. Мы позаботимся о вашем комфорте и маршруте, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях.
Со среды по воскресенье с 8:00
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Парк истории «Сула»
- Мирский замок
- Несвижский замок
Что включено
- Трансфер
Что не входит в цену
- Входные билеты
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Г. Минск
Когда и сколько длится?
Когда: Со среды по воскресенье с 8:00
Экскурсия длится около 9 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Минска
