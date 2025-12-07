Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Откройте для себя древние крепости Великого княжества Литовского с комфортным трансфером и личным водителем, который поможет вам без спешки насладиться красотой Несвижского и Мирского замков.



Погрузитесь в историю Беларуси в парке-музее «Великое княжество Сула», где вы узнаете о древних традициях и сможете поучаствовать в увлекательных исторических реконструкциях.

Александр Ваш гид в Минске

🇷🇺 русский

🇬🇧 английский Длитель­ность 9 часов Размер группы 1-4 человека На чём проводится На автобусе

Описание трансфер Путешествие по историческим местам Беларуси: Несвижский и Мирский замки Исследуйте древние крепости Великого княжества Литовского в комфортной обстановке и в своем темпе. Мы предлагаем трансфер с водителем на целый день, чтобы вы могли без спешки осмотреть два главных архитектурных шедевра Беларуси — Несвижский и Мирский замки. Кроме того, посетите парк-музей «Великое княжество Сула», где сможете узнать о быте и укладе жизни от каменного века до эпохи шляхетских имений, познакомиться с языческими верованиями и торговыми путями, а также поучаствовать в исторической реконструкции. Мы позаботимся о вашем комфорте и маршруте, чтобы вы могли сосредоточиться на впечатлениях.

