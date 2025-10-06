Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» предлагает удобный способ добраться до одного из самых интересных историко-культурных мест Беларуси.
В пути вы проведёте около часа, а по прибытии сможете самостоятельно
6 причин купить этот трансфер
- 🚗 Комфортная поездка на автомобиле
- 🏰 Посещение исторического парка
- ⏳ 3 часа свободного времени
- 🛠 Ремесленные мастерские
- 🌿 Природные красоты
- 🎭 Экспозиционный театр
Что можно увидеть
- Старинный замок
- Ремесленные мастерские
- Языческое капище
- Остров древних культов
- Дом ведуньи
- Водяная мельница
- Действующий бровар
- Винокурня
- Еврейская лавка
- Музей-усадьба
- Экспозиционный театр
Описание трансфер
Доставим вас в исторический парк, чтобы вы провели время с пользой и удовольствием.
За три часа вы можете самостоятельно:
- посетить старинный замок с рыцарскими залами и прогуляться по ремесленным мастерским, где работают кузнецы, гончары, ткачи, пекари
- осмотреть языческое капище, остров древних культов, дом ведуньи, водяную мельницу и действующий бровар
- познакомиться с жизнью варягов, шляхты, казаков и обитателей белорусского местечка
- заглянуть в винокурню с дегустацией, еврейскую лавку, музей-усадьбу, экспозиционный театр
Заберём вас после прогулки и довезём в Минск — спокойно, удобно и без спешки.
Организационные детали
- Заберём вас из любой удобной точки в Минске (отель, вокзал, аэропорт, адрес)
- Поездка проходит на автомобиле Geely Emgrand или Volkswagen T-Roc с исправным кондиционером. По предварительному запросу предоставим бустер
- Мы организуем только трансфер с ожиданием. Экскурсионное обслуживание не проводим. Входные билеты в парк вы оплачиваете самостоятельно: взрослые — 40 бел. руб., дети школьного возраста — 15 бел. руб.
- В поездке с вами буду я или другой водитель из нашей команды
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Владимир — ваша команда гидов в Минске
Провели экскурсии для 35 туристов
Я представляю команду гидов-водителей. С нами вы можете быть уверены: вас встретят вовремя, помогут сориентироваться и позаботятся о каждой детали вашего маршрута. В нашей работе главное — комфорт, безопасность и
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывах
С
Сухопяткина
6 окт 2025
Это необычное место путешествие в историю человечества. В парке можно увидеть дольмены, избы, Ратушу. Почуствовать движение времени. Красивое место. Сотрудники парка добрые, отзывчивые и хорошо рассказывают о истории, традициях народа. Спасибо.
В
Виктория
24 сен 2025
Благодарим Владимира за пунктуальность, комфортное вхождение, приятную беседу и прекрасно проведение время в парке Сула. Рекомендую 👍
Д
Дина
12 авг 2025
Поездка очень понравилась, ожидания отражались.
Марина
30 июл 2025
Поездка понравилась! Спасибо!
А
Анатолий
13 июл 2025
Очень понравилось путешествие, особенно водитель Владимир. Внимательный, эрудированный, хорошо рассказывает, тонко чувствует пассажира, когда надо рассказывает историю мест где же проезжаем, если чувствует, что пассажир не расположен к диалогу помолчит. Вовремя может пошутить. Была поездка как с родным человеком. Большое ему спасибо.
Входит в следующие категории Минска
