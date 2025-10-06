Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» предлагает удобный способ добраться до одного из самых интересных историко-культурных мест Беларуси.В пути вы проведёте около часа, а по прибытии сможете самостоятельно

исследовать старинный замок, ремесленные мастерские и языческое капище. После прогулки водитель заберёт вас и доставит обратно в Минск. Это идеальный вариант для тех, кто хочет насладиться культурой и историей без лишних забот

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников

Описание трансфер

Доставим вас в исторический парк, чтобы вы провели время с пользой и удовольствием.

За три часа вы можете самостоятельно:

посетить старинный замок с рыцарскими залами и прогуляться по ремесленным мастерским, где работают кузнецы, гончары, ткачи, пекари

осмотреть языческое капище, остров древних культов, дом ведуньи, водяную мельницу и действующий бровар

познакомиться с жизнью варягов, шляхты, казаков и обитателей белорусского местечка

заглянуть в винокурню с дегустацией, еврейскую лавку, музей-усадьбу, экспозиционный театр

Заберём вас после прогулки и довезём в Минск — спокойно, удобно и без спешки.

Организационные детали