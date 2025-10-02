Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны.
После захода солнца вы прогуляетесь по центральным улицам, побываете в маленькой местной Европе и посидите в карете мэра.
Прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом и узнаете, почему на гербе столицы Беларуси изображена Богоматерь.
Описание экскурсии
В этом вечернем великолепии мы увидим: Площадь Независимости, а именно:
- костёл Святых Симеона и Елены;
- Дом правительства;
- памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты;
- прогуляетесь по Монастырскому кварталу;
- прикоснётесь к денежному мешку с Магдебургским правом;
- слышите бой часов на ратуше;
- услышите о богатой истории этого центрального городского пространства. Верхний город Это исторический центр Минска. Вы узнаете происхождение его названия и поймёте, почему на его гербе изображена Богоматерь. Так же:.
- и даже посидите в карете мэра. Троицкое предместье Маленькая Европа в Минске. Застройка не превышает трёх этажей. Район сочетает в себе атмосферу древнего европейского городка и современное благоустройство. Важная информация:.
- Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии.
- Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды.
Ежедневно в 16:45
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Площадь Независимости
- Верхний город
- Троицкое предместье
- Костёл Святых Симеона и Елены
- Дом правительства
- Памятник Ленину, доходные дома, мэрию, университеты
- Монастырский квартал
- Денежный мешок с Магдебургским правом
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
- Чай/кофе
- Зонты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ул. Советской 18
Завершение: Центр города
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 16:45
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Важная информация
- Часть оплаты гиду можно произвести в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь на день экскурсии
- Экскурсию проведу я или один гидов из нашей команды
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
4.7
Основано на 30 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Сергей
2 окт 2025
Были на экскурсии 27 сентября.
Наш гид - Марина. Огромное ей спасибо!
Рассказывала интересно, с юмором, ненавязчиво, не перегружая деталями. Собрала самый "смак".
Самостоятельно так не узнать город, как из рассказов местных жителей, влюбленных в свой город.
С
Сергей
24 сен 2025
Экскурсию проводил Сергей. Очень познавательно. Повезло с погодой, создалось очень хорошее впечатление о городе, много узнали о истории строительства центра города.
А
Алексей
20 сен 2025
Отличная экскурсия! Отличный гид! Очень рекомендую экскурсию особенно тем, кто впервые приехал в Минск.
Ю
Юлия
18 сен 2025
Очень познавательно и нескучно,Марина Вениаминовна большой молодец
V
Vpaveld
13 сен 2025
Интересная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Кириллу, за рассказ и советы!
А
Алиса
3 сен 2025
Хорошая экскурсия по центру Минска. Экскурсовод интересно рассказала про главные достопримечательности. Несмотря на непогоду гулять было очень приятно. Спасибо!
Е
Елена
30 авг 2025
Все понравилось
О
Ольга
28 авг 2025
На одном дыхании прошла экскурсия. Екатерина замечательная! Минск прекрасен!
Ш
Ширяева
28 авг 2025
Н
Наталья
21 авг 2025
Отлично, интересная экскурсия по центру Минска. Очень познавательно об истории города, об архитектуре, о памятниках, людях и о том, что было раньше в тех или иных зданиях и местах. Гид Ольга водила нашу мини-группу из 7 человек почти 3 часа, но время пролетело незаметно. Спасибо!
Е
Екатерина
1 авг 2025
И
Ирина
31 июл 2025
М
Мария
22 июл 2025
А
Александр
20 июл 2025
Исторический центр Минска.
В
Вера
14 июл 2025
За 2 с небольшим часа мы очень ёмко и с интересом узнали о достопримечательностях центра города Минска, получали ответы на вопросы. Усталости не было, детям тоже понравилось. Экскурсию проводила Ольга, приветливая,любящая свой город- благодарим!
