С Сергей Были на экскурсии 27 сентября.

Наш гид - Марина. Огромное ей спасибо!

Рассказывала интересно, с юмором, ненавязчиво, не перегружая деталями. Собрала самый "смак".

Самостоятельно так не узнать город, как из рассказов местных жителей, влюбленных в свой город.

С Сергей Экскурсию проводил Сергей. Очень познавательно. Повезло с погодой, создалось очень хорошее впечатление о городе, много узнали о истории строительства центра города.

А Алексей Отличная экскурсия! Отличный гид! Очень рекомендую экскурсию особенно тем, кто впервые приехал в Минск.

Ю Юлия Очень познавательно и нескучно,Марина Вениаминовна большой молодец

V Vpaveld Интересная экскурсия! Спасибо экскурсоводу Кириллу, за рассказ и советы!

А Алиса Хорошая экскурсия по центру Минска. Экскурсовод интересно рассказала про главные достопримечательности. Несмотря на непогоду гулять было очень приятно. Спасибо!

Е Елена Все понравилось

О Ольга На одном дыхании прошла экскурсия. Екатерина замечательная! Минск прекрасен!

Ш Ширяева На одном дыхании прошла экскурсия. Екатерина замечательная! Минск прекрасен!

Н Наталья Отлично, интересная экскурсия по центру Минска. Очень познавательно об истории города, об архитектуре, о памятниках, людях и о том, что было раньше в тех или иных зданиях и местах. Гид Ольга водила нашу мини-группу из 7 человек почти 3 часа, но время пролетело незаметно. Спасибо!

