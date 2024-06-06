1 чел.
По популярности
Групповая
2.5 часа
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
«Отправная точка вашего знакомства с вечерним городом — здание железнодорожного вокзала и торжественно подсвеченные «Ворота в город»»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690₽ за человека
Групповая
3 часа
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Вы ощутите вечернюю атмосферу Минска, посетите места, где живёт память разных эпох, и через историю, архитектуру, легенды памятников увидите, как многогранен характер и облик нашего гостеприимного города»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450₽ за человека
Индивидуальная
2.5 часа
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
«Вы получите массу полезных рекомендаций: что еще посмотреть, где побывать, что и где попробовать из еды и алкоголя, какой театр выбрать и куда сходить вечером»
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200₽ за всё до 10 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
«Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны»
Завтра в 18:30
13 июня в 21:30
53594 824₽ за всё до 8 чел.
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
«Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска: башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером, трофейные башенные часы и сам комплекс современного железнодорожного вокзала»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824₽ за всё до 8 чел.
Групповая
3.5 часа
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«С высоты более чем в 70 метров открываются панорамы всего вечернего города»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Квест
4 часа
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«За один вечер участники вместе с гидами проходят 5 баров, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕкатерина6 июня 2024Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
- ННаталья5 июня 2024Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
- ДДмитрий3 июня 2024Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
- ААнгелина1 июня 2024Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
- ССветлана31 мая 2024Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
- ККлавдия31 мая 2024Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
- ННаталья28 мая 2024Очень понравилась экскурсия по вечернему Минску. Всем рекомендую именно это время суток, т. к. днём было жарко, а ходить много.
- ССветлана24 мая 2024Экскурсию по Минску для нас проводила Татьяна. Очень позитивный и приятный в общении гид. Помимо основной программы дала множество советов
- ЮЮлия21 мая 2024Экскурсию проводила Ирина, всё прошло замечательно! Легко, комфортно, с юмором - нас было четверо, всем очень понравилось. Плюсом получили несколько ценных рекомендаций о том, что ещё посмотреть, где поесть, где необычный кофе попробовать
- ННаталия17 мая 2024Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Вечерние»
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