Вечерние экскурсии Минска

Найдено 7 экскурсий в категории «Вечерние» в Минске, цены от 60 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
2.5 часа
26 отзывов
Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
Полюбоваться огнями засыпающего города и познакомиться с ключевыми локациями
Начало: На площади Свободы
«Отправная точка вашего знакомства с вечерним городом — здание железнодорожного вокзала и торжественно подсвеченные «Ворота в город»»
Сегодня в 19:00
12 июня в 19:00
1 690 за человека
Автобусная экскурсия по вечернему Минску
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
3 часа
96 отзывов
Популярное предложение
Вечерний Минск в огнях: автобусная экскурсия по главным достопримечательностям
Погрузитесь в атмосферу вечернего Минска на автобусной экскурсии. Узнайте историю города, полюбуйтесь иллюминацией и посетите ключевые достопримечательности
Начало: В центре города на ж/д вокзале Минска
«Вы ощутите вечернюю атмосферу Минска, посетите места, где живёт память разных эпох, и через историю, архитектуру, легенды памятников увидите, как многогранен характер и облик нашего гостеприимного города»
Расписание: во вторник и четверг в 18:00
11 июня в 18:00
13 июня в 18:00
1 450 за человека
Привет, Минск
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
327 отзывов
Привет, Минск: путешествие по историческим и современным местам столицы
Погрузитесь в атмосферу Минска: от исторических памятников до секретных уголков, которые знают только местные
Начало: Площадь Независимости
«Вы получите массу полезных рекомендаций: что еще посмотреть, где побывать, что и где попробовать из еды и алкоголя, какой театр выбрать и куда сходить вечером»
Сегодня в 18:00
10 июня в 08:00
6 200 за всё до 10 чел.
Вечерний Минск
🚶 Пешая
скидка
10%
Индивидуальная
2.5 часа
19 отзывов
Вечерний Минск: путешествие по историческим достопримечательностям
Проведите незабываемый вечер, исследуя красоту и историю Минска. От Площади Независимости до Троицкого предместья - каждый шаг расскажет уникальную историю
Начало: На площади Независимости
«Вечером город наполняется особой магической атмосферой, а здания и достопримечательности видятся с иной стороны»
Завтра в 18:30
13 июня в 21:30
53594 824 за всё до 8 чел.
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
🚶 Пешая
🚉 На поезде
скидка
10%
Индивидуальная
2 часа
10 отзывов
Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала - путешествие в историю
Погрузитесь в историю и архитектуру Минска в увлекательной двухчасовой прогулке от железнодорожного вокзала до Верхнего города
Начало: На ж/д вокзале
«Привокзальная площадь с символами послевоенного Минска: башни-близнецы, которые сказочно подсвечиваются вечером, трофейные башенные часы и сам комплекс современного железнодорожного вокзала»
Завтра в 14:30
10 июня в 08:00
53594 824 за всё до 8 чел.
Вечерняя экскурсия по Минску
🚌 На автобусе
Групповая
3.5 часа
336 отзывов
Вечерняя экскурсия по Минску
Начало: Минск, Привокзальная площадь, 5
«С высоты более чем в 70 метров открываются панорамы всего вечернего города»
Расписание: по четвергам и субботам в 18:00
11 июня в 18:00
12 июня в 18:00
60Br за человека
Тур по 5 барам Минска в формате игры-квеста с шотами
🚶 Пешая
Квест
4 часа
26 отзывов
Групповой квест-тур по 5 барам Минска с шотами и заданиями
Погрузитесь в атмосферу ночного Минска, пройдя уникальный квест по лучшим барам. Вас ждут захватывающие задания и новые знакомства
Начало: Первый бар в районе ул. Зыбицкая
«За один вечер участники вместе с гидами проходят 5 баров, выполняя веселые задания из буклета с картой баров, который им выдают при встрече»
Расписание: См. расписание в календаре.
Сегодня в 21:00
14 июня в 21:00
100Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Екатерина
    6 июня 2024
    Привет, Минск
    Все прошло отлично! Ирина, спасибо!
  • Н
    Наталья
    5 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Спасибо гиду Арсению, что так подробно рассказал нам историю города и показал знаковые места, мы с подругами остались довольны, несмотря на то, что взяли экскурсию сразу после долгой дороги. Очень рекомендуем - было познавательно!
  • Д
    Дмитрий
    3 июня 2024
    Вечерний Минск
    Начать нужно с того, что во время оговоренное как начало, был довольно сильный ливень и нам с детьми пешеходная экскурсия
    читать дальше

    была бы крайне затруднительна. Списались с Кириллом и перенесли время начала на 40 минут, за что отдельное спасибо! Очень насыщенная экскурсия, подано много информации и от основания города и новейшая история. Гид Надежда подстраивалась под наших детей, вовлекала их в процесс подачи информации. Несмотря на усталость дети дошли до конца, хоть и были замучены. Спасибо за экскурсию! Это была вторая экскурсия от Кирилла и опять не прогадали👍

  • А
    Ангелина
    1 июня 2024
    Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
    Здравствуйте! Спасибо Огромное Организатору Кириллу и нашему Гиду Наталье за Очень Познавательную и Комфортную экскурсию! Не спеша прогулялись по главным
    читать дальше

    улицам Минска, познакомились с архитектурой и главными символами города, узнали интересные факты из истории, отметили для себя много локаций в которые обязательно вернемся ещё раз! 👍🏻👌🏻👍🏻

  • С
    Светлана
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Рекомендую как обзорную экскурсию для знакомства с городом. Узнали от экскурсовода об истории города и сегодняшней жизни горожан. Рассмотрели архитектурные
    читать дальше

    особенности. Это было полезно перед началом собственного осмотра города. Немного постояли в пробке, но в тайминг уложились. Гид Тимур заботливо провел нас по достопримечательностям, хорошо образован с прекрасной речью. Что-то помешало поставить 5 звезд. Может не хватает какой-то изюминки.

  • К
    Клавдия
    31 мая 2024
    Автобусная экскурсия по вечернему Минску
    Были на экскурсии с мужем 30.05.24) Замечательно провели время!!! Все понравилось и рассказ нашего экскурсовода Тимура, и маршрут, и автобус!
    читать дальше

    Было интересно, познавательно! Время пролетело незаметно! Не было шипящего микрофона, Тимур говорил громко, четко, понятно… все слушали внимательно) Автобус чистый комфортный! Отдельное спасибо Павлу за аккуратное вождение! Однозначно рекомендуем!!!

  • Н
    Наталья
    28 мая 2024
    Вечерний Минск
    Очень понравилась экскурсия по вечернему Минску. Всем рекомендую именно это время суток, т. к. днём было жарко, а ходить много.
    читать дальше

    Вечером при закате солнца дома выглядят намного интересней и погода располагает на долгое хождение. Ни капли не пожалели, что взяли именно индивидуальную прогулку. Спокойно, нетропливо, отвечая на наши вопросы,только мы и гид. Можно даже сказать, что была дружеская встреча с жителем Минска. Это моё второе посещение Минска, но из этой экскурсии я узнала много нового. Вернувшись домой друзьям порекомендовала именно такой способ проведения экскурсий. Спасибо огромное.

  • С
    Светлана
    24 мая 2024
    Привет, Минск
    Экскурсию по Минску для нас проводила Татьяна. Очень позитивный и приятный в общении гид. Помимо основной программы дала множество советов
    читать дальше

    для посещения других локаций. По окончанию экскурсии нас ждали небольшие сладкие подарки от Татьяны, а сына, как школьника еще и блокнот с надписью на белорусском языке). Очень приятно). Срасибо за хорошо проведенный день!

  • Ю
    Юлия
    21 мая 2024
    Привет, Минск
    Экскурсию проводила Ирина, всё прошло замечательно! Легко, комфортно, с юмором - нас было четверо, всем очень понравилось. Плюсом получили несколько ценных рекомендаций о том, что ещё посмотреть, где поесть, где необычный кофе попробовать
  • Н
    Наталия
    17 мая 2024
    Вечерняя экскурсия по Минску
    Прекрасный, добрый, чистый, очень красивый город. Профессиональные гид и водитель. В Минске была не раз, но в каждый приезд он выглядит по-разному, и впечатления от этого чудесного города и его отзывчивых людей только усиливаются.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Вечерние»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Минске
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Вечерний Минск: обзорная поездка по столице
  2. Автобусная экскурсия по вечернему Минску
  3. Привет, Минск
  4. Вечерний Минск
  5. Два часа Минска: экскурсия от ж/д вокзала
Какие места ещё посмотреть в Минске
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Ратуша
  5. Верхний город
  6. Красный костёл
  7. Национальная библиотека
  8. Мирский замок
  9. Несвижский замок
  10. Старый город
Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
Сейчас в Минске в категории "Вечерние" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 60 до 6 200 со скидкой до 10%. Туристы уже оставили гидам 840 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
Купите самую интересную из 7 экскурсий в Минске на 2024 год по теме «Вечерние», 840 ⭐ отзывов, цены от 60₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
ХорошоТам