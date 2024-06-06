читать дальше

была бы крайне затруднительна. Списались с Кириллом и перенесли время начала на 40 минут, за что отдельное спасибо! Очень насыщенная экскурсия, подано много информации и от основания города и новейшая история. Гид Надежда подстраивалась под наших детей, вовлекала их в процесс подачи информации. Несмотря на усталость дети дошли до конца, хоть и были замучены. Спасибо за экскурсию! Это была вторая экскурсия от Кирилла и опять не прогадали👍