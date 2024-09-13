Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия

Познакомьтесь с историей Минска, посетив площади Независимости и Свободы, Национальную библиотеку и Троицкое предместье
Вечерний Минск после захода солнца приобретает особое очарование.

На автобусной экскурсии вы посетите площадь Независимости, где увидите костёл Святых Симона и Елены, Дом Правительства и крупнейший памятник Ленину.

Проспект Независимости и Национальная
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библиотека раскроют перед вами архитектурные шедевры послевоенного периода.

Площадь Свободы и Троицкое предместье перенесут вас в прошлое города, а завершит экскурсию мемориальный комплекс воинам-интернационалистам.

В стоимость включено транспортное и экскурсионное сопровождение, оплата возможна картой МИР или наличными

4.67
3 отзыва

5 причин купить эту экскурсию

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    • Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия
    Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия
    Вечерний Минск: групповая автобусная экскурсия
    Ближайшие даты:
    Время начала: 18:00

    Что можно увидеть

  • Площадь Независимости
  • Костёл Святых Симона и Елены
  • Дом Правительства
  • Национальная библиотека
  • Проспект Независимости
  • Площадь Свободы
  • Ратуша
  • Свято-Духов кафедральный собор
  • Мариинский костёл
  • Минское замчище
  • Зыбицкая улица
  • Троицкое предместье
  • Дворец Независимости
  • Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам

    • Описание экскурсии

    Переезд к площади Независимости и первый выход

    Вы посетите главную административную площадь Минска. Осмотрите «открыточный» костёл Святых Симона и Елены. Узнаете о старейшем университете Беларуси. Познакомитесь со знаковым памятником конструктивизма — Домом Правительства, построенным фактически вручную в середине 30-х. А также увидите крупнейший памятник Ленину на постсоветском пространстве.

    Переезд к Национальной библиотеке, второй выход

    Перед вами предстанет проспект Независимости — главная городская магистраль с ансамблями величественных площадей и памятником архитектуры послевоенного периода. На проспекте Победителей вас ждет история о самых истоках Минска. И отдельный рассказ коснется выдающегося современного проекта Национальной библиотеки.

    Переезд к площади Свободы, третий выход

    На одной из старейших площадей Минска вы окинете взглядом многовековое прошлое города. Увидите Ратушу — орган городского самоуправления, центр хозяйственно-экономической и культурной жизни. Наш гид расскажет о бывших монастырских корпусах и Свято-Духовом кафедральном соборе — главной православной святыне Беларуси. Кроме того, в программе Мариинский костёл 18 века в стиле барокко, Минское замчище и тусовочная Зыбицкая улица.

    Переезд в Троицкое предместье, четвёртый выход

    По пути вы увидите Дворец Независимости и крупнейшую спортивную площадку Республики. Прибыв в Троицкое предместье, оцените его колоритную атмосферу 19 века. А в завершение вас отвезут к трогательному мемориальному комплексу, посвященному воинам-интернационалистам.

    Организационные детали

    • В стоимость включено транспортное и экскурсионное сопровождение по всему маршруту одним из аттестованных гидов нашей команды
    • Оплата экскурсии происходит при посадке в автобус (возможна оплата картой МИР или наличными белорусскими рублями)
    • Мы проедем 70 км по городу и сделаем 4 остановки для осмотра достопримечательностей
    • В зимний период лучше одеться потеплее, т. к. половина экскурсии будет проходить на улице. Продолжительность каждой остановки — 15-20 минут
    • Возможно проведение индивидуальной экскурсии. Стоимость для 2-7 человек — 11 500 ₽, для 8-18 человек — 17 500 ₽

    ежедневно в 18:00

    Выбрать дату

    Стоимость экскурсии

    Тип билетаСтоимость
    Стандартный билет1 700 ₽
    Дети до 16 лет1 600 ₽
    Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

    Ответы на вопросы

    Место начала и завершения?
    Красный костел
    Когда и сколько длится?
    Когда: ежедневно в 18:00
    Экскурсия длится около 3 часов
    Кто ещё будет вместе со мной?
    Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
    Нужно оплачивать всё сразу?
    Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
    Можно задать вопрос до бронирования?
    Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
    Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

    Отзывы и рейтинг

    4.7
    Основано на 3 отзывах
    Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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    В
    13 сен 2024
    Прекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания истории и краеведения, подачи материала гостям города!!!
    Прекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания историиПрекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания истории
    И
    28 авг 2024
    Экскурсия отличная, но не вечерняя. Надо понимать, что в августе темнеет после 20-30 и вся экскурсия проходит засветло, только Проспект победителей смотрели с подсветкой. Поэтому одну звёздочку сняла. Сама экскурсия очень интересная, гид потрясающий.
    Экскурсия отличная, но не вечерняя. Надо понимать, что в августе темнеет после 20-30 и вся экскурсияЭкскурсия отличная, но не вечерняя. Надо понимать, что в августе темнеет после 20-30 и вся экскурсия
    К
    8 авг 2024
    Галина - чудесный экскурсовод, помогла влюбиться в Минск и белорусскую культуру еще сильнее! Обязательно будем рекомендовать вашу программу экскурсионную всем друзьям, кто собирается в Минск

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