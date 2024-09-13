Познакомьтесь с историей Минска, посетив площади Независимости и Свободы, Национальную библиотеку и Троицкое предместье
Вечерний Минск после захода солнца приобретает особое очарование.
На автобусной экскурсии вы посетите площадь Независимости, где увидите костёл Святых Симона и Елены, Дом Правительства и крупнейший памятник Ленину.
Проспект Независимости и Национальная читать дальше
библиотека раскроют перед вами архитектурные шедевры послевоенного периода.
Площадь Свободы и Троицкое предместье перенесут вас в прошлое города, а завершит экскурсию мемориальный комплекс воинам-интернационалистам.
В стоимость включено транспортное и экскурсионное сопровождение, оплата возможна картой МИР или наличными
4.67
3 отзыва
5 причин купить эту экскурсию
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Ближайшие даты:
Время начала: 18:00
Что можно увидеть
Площадь Независимости
Костёл Святых Симона и Елены
Дом Правительства
Национальная библиотека
Проспект Независимости
Площадь Свободы
Ратуша
Свято-Духов кафедральный собор
Мариинский костёл
Минское замчище
Зыбицкая улица
Троицкое предместье
Дворец Независимости
Мемориальный комплекс воинам-интернационалистам
Описание экскурсии
Переезд к площади Независимости и первый выход
Вы посетите главную административную площадь Минска. Осмотрите «открыточный» костёл Святых Симона и Елены. Узнаете о старейшем университете Беларуси. Познакомитесь со знаковым памятником конструктивизма — Домом Правительства, построенным фактически вручную в середине 30-х. А также увидите крупнейший памятник Ленину на постсоветском пространстве.
Переезд к Национальной библиотеке, второй выход
Перед вами предстанет проспект Независимости — главная городская магистраль с ансамблями величественных площадей и памятником архитектуры послевоенного периода. На проспекте Победителей вас ждет история о самых истоках Минска. И отдельный рассказ коснется выдающегося современного проекта Национальной библиотеки.
Переезд к площади Свободы, третий выход
На одной из старейших площадей Минска вы окинете взглядом многовековое прошлое города. Увидите Ратушу — орган городского самоуправления, центр хозяйственно-экономической и культурной жизни. Наш гид расскажет о бывших монастырских корпусах и Свято-Духовом кафедральном соборе — главной православной святыне Беларуси. Кроме того, в программе Мариинский костёл 18 века в стиле барокко, Минское замчище и тусовочная Зыбицкая улица.
Переезд в Троицкое предместье, четвёртый выход
По пути вы увидите Дворец Независимости и крупнейшую спортивную площадку Республики. Прибыв в Троицкое предместье, оцените его колоритную атмосферу 19 века. А в завершение вас отвезут к трогательному мемориальному комплексу, посвященному воинам-интернационалистам.
Организационные детали
В стоимость включено транспортное и экскурсионное сопровождение по всему маршруту одним из аттестованных гидов нашей команды
Оплата экскурсии происходит при посадке в автобус (возможна оплата картой МИР или наличными белорусскими рублями)
Мы проедем 70 км по городу и сделаем 4 остановки для осмотра достопримечательностей
В зимний период лучше одеться потеплее, т. к. половина экскурсии будет проходить на улице. Продолжительность каждой остановки — 15-20 минут
Возможно проведение индивидуальной экскурсии. Стоимость для 2-7 человек — 11 500 ₽, для 8-18 человек — 17 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Красный костел
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 18:00
Экскурсия длится около 3 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Алина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 15376 туристов
Наша компания более 7 лет работает в сфере туризма и является туроператором по Беларуси. Кроме обычных и стандартных экскурсий, мы проводим авторские экскурсии по нетипичным маршрутам. У нас работают одни читать дальше
из лучших гидов страны, ответственные, эрудированные и веселые, которые знают и любят свою работу и могут провести программу в любом формате. Будем рады познакомиться с вами поближе и показать красоты нашего края.
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Виктория
13 сен 2024
Прекрасная экскурсия! Хочется высоко отметить работу гида Романа, она отличается высоким профессионализмом в области знания истории и краеведения, подачи материала гостям города!!!
И
Ирина
28 авг 2024
Экскурсия отличная, но не вечерняя. Надо понимать, что в августе темнеет после 20-30 и вся экскурсия проходит засветло, только Проспект победителей смотрели с подсветкой. Поэтому одну звёздочку сняла. Сама экскурсия очень интересная, гид потрясающий.
К
Ксения
8 авг 2024
Галина - чудесный экскурсовод, помогла влюбиться в Минск и белорусскую культуру еще сильнее! Обязательно будем рекомендовать вашу программу экскурсионную всем друзьям, кто собирается в Минск