Вечерний Минск после захода солнца приобретает особое очарование.На автобусной экскурсии вы посетите площадь Независимости, где увидите костёл Святых Симона и Елены, Дом Правительства и крупнейший памятник Ленину.Проспект Независимости и Национальная

библиотека раскроют перед вами архитектурные шедевры послевоенного периода. Площадь Свободы и Троицкое предместье перенесут вас в прошлое города, а завершит экскурсию мемориальный комплекс воинам-интернационалистам. В стоимость включено транспортное и экскурсионное сопровождение, оплата возможна картой МИР или наличными

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Описание экскурсии

Переезд к площади Независимости и первый выход

Вы посетите главную административную площадь Минска. Осмотрите «открыточный» костёл Святых Симона и Елены. Узнаете о старейшем университете Беларуси. Познакомитесь со знаковым памятником конструктивизма — Домом Правительства, построенным фактически вручную в середине 30-х. А также увидите крупнейший памятник Ленину на постсоветском пространстве.

Переезд к Национальной библиотеке, второй выход

Перед вами предстанет проспект Независимости — главная городская магистраль с ансамблями величественных площадей и памятником архитектуры послевоенного периода. На проспекте Победителей вас ждет история о самых истоках Минска. И отдельный рассказ коснется выдающегося современного проекта Национальной библиотеки.

Переезд к площади Свободы, третий выход

На одной из старейших площадей Минска вы окинете взглядом многовековое прошлое города. Увидите Ратушу — орган городского самоуправления, центр хозяйственно-экономической и культурной жизни. Наш гид расскажет о бывших монастырских корпусах и Свято-Духовом кафедральном соборе — главной православной святыне Беларуси. Кроме того, в программе Мариинский костёл 18 века в стиле барокко, Минское замчище и тусовочная Зыбицкая улица.

Переезд в Троицкое предместье, четвёртый выход

По пути вы увидите Дворец Независимости и крупнейшую спортивную площадку Республики. Прибыв в Троицкое предместье, оцените его колоритную атмосферу 19 века. А в завершение вас отвезут к трогательному мемориальному комплексу, посвященному воинам-интернационалистам.

Организационные детали