2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
Завтра в 08:00
20 фев в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
Завтра в 18:00
23 фев в 15:00
100Br за всё до 5 чел.
16 часов
Групповая
до 25 чел.
Тысячелетний Брест и Брестская крепость («всё включено»)
Начало: ВНУТРИ Ж/Д вокзала Минск-Пассажирский у эскалатора
7 мая в 08:00
21 мая в 08:00
250Br за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ТТатьяна13 февраля 2025Потрясающий экскурсовод. Было очень интересно, три часа пролетели незаметно даже не смотря на холод на улице. Побывали во всех знаковых
- ССветлана17 января 2025Я выбрала индивидуальную экскурсию по двум причинам: без предоплаты и удобное для нас время. Мне хотелось моей давней подруге,из Тольятти,
- ЮЮрий10 января 2025Просто замечательный экскурсовод, очень любит свой город и рассказывает о нём с упоением. Очень рад, что попал на данную экскурсию. Спасибо
- ЖЖанна9 января 2025Экскурсия нам очень понравилась!!! Во первых сам формат - индивидуальная, все видно, слышно, можно расспросить и побеседовать. Не смотря на плохую (морозную) погоду все было супер и!!!
- ТТатьяна20 декабря 2024Спасибо, мы увидели все основные достопримечательности города, экскурсия была познавательная, интересная. Благодарим экскурсовода Марину и водителя Виталия.
- ШШуба4 ноября 2023Обзорная экскурсия по МинскуОтлиное погружение в историю города, страны, ее особенности, имена, события, все очень живо. Спасибо гиду
- LLapiksia1 ноября 2023Обзорная экскурсия по МинскуОчень впечатляюще, доступно и с эмоциональными чувствоми гид Анна вела рассказ. Спасибо за экскурсию! Впечатлительно…
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Костёл Святого Симеона»
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