Костёл Святого Симеона – экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Костёл Святого Симеона» в Минске, цены от 100 Br. Расписание для бронирования на февраль, март и апрель в 2025 году
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
На машине
52 отзыва
2.5 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
Начало: По договоренности
Расписание: Любое удобное для Вас время
Завтра в 08:00
20 фев в 08:00
от 300Br за всё до 3 чел.
Пешеходная экскурсия по Минску
Пешая
121 отзыв
3 часа
Индивидуальная
до 5 чел.
Пешеходная экскурсия по Минску
Начало: Минск, ул. Бобруйская, д. 4
Расписание: по согласованию с экскурсоводом
Завтра в 18:00
23 фев в 15:00
100Br за всё до 5 чел.
Тысячелетний Брест и Брестская крепость («всё включено»)
На автобусе
1 отзыв
16 часов
Групповая
до 25 чел.
Тысячелетний Брест и Брестская крепость («всё включено»)
Начало: ВНУТРИ Ж/Д вокзала Минск-Пассажирский у эскалатора
7 мая в 08:00
21 мая в 08:00
250Br за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Т
    Татьяна
    13 февраля 2025
    Пешеходная экскурсия по Минску
    Потрясающий экскурсовод. Было очень интересно, три часа пролетели незаметно даже не смотря на холод на улице. Побывали во всех знаковых
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    местах Минска, очень советую брать именно не групповую а личную экскурсию, Ведь по цене тоже самое, а узнаете вы намного больше. Александр спасибо вам огромное!

  • С
    Светлана
    17 января 2025
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Я выбрала индивидуальную экскурсию по двум причинам: без предоплаты и удобное для нас время. Мне хотелось моей давней подруге,из Тольятти,
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    показать Минск во всей его красе. У нас была экскурсовод Надежда,она сразу спросила наши пожелания. Слушая экскурсовода мы очень многое узнали о Минске, увидели все самые знаковые места города. Познакомились с историей города в Троицком предместье и Верхнем городе. Надежда помогала нам с выбором удачных ракурсов для фотографий и сама фотографировала нас. Водитель Александр был вежлив и галантен. Остались очень довольны. Рекомендую индивидуальную экскурсию, не пожалеете!)))

  • Ю
    Юрий
    10 января 2025
    Пешеходная экскурсия по Минску
    Просто замечательный экскурсовод, очень любит свой город и рассказывает о нём с упоением. Очень рад, что попал на данную экскурсию. Спасибо
  • Ж
    Жанна
    9 января 2025
    Пешеходная экскурсия по Минску
    Экскурсия нам очень понравилась!!! Во первых сам формат - индивидуальная, все видно, слышно, можно расспросить и побеседовать. Не смотря на плохую (морозную) погоду все было супер и!!!
  • Т
    Татьяна
    20 декабря 2024
    Индивидуальная автомобильно-пешеходная экскурсия по Минску
    Спасибо, мы увидели все основные достопримечательности города, экскурсия была познавательная, интересная. Благодарим экскурсовода Марину и водителя Виталия.
  • Ш
    Шуба
    4 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Минску
    Отлиное погружение в историю города, страны, ее особенности, имена, события, все очень живо. Спасибо гиду
  • L
    Lapiksia
    1 ноября 2023
    Обзорная экскурсия по Минску
    Очень впечатляюще, доступно и с эмоциональными чувствоми гид Анна вела рассказ. Спасибо за экскурсию! Впечатлительно…

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Костёл Святого Симеона»

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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в феврале:
  1. Самое главное
  2. Троицкое предместье
  3. Площадь Независимости
  4. Верхний город
  5. Ратуша
  6. Красный костёл
  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
  10. Площадь Победы
Сколько стоит экскурсия по Минску в феврале 2025
Сейчас в Минске в категории "Костёл Святого Симеона" можно забронировать 3 экскурсии от 100 до 300. Туристы уже оставили гидам 174 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.85 из 5
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