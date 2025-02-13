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показать Минск во всей его красе. У нас была экскурсовод Надежда,она сразу спросила наши пожелания. Слушая экскурсовода мы очень многое узнали о Минске, увидели все самые знаковые места города. Познакомились с историей города в Троицком предместье и Верхнем городе. Надежда помогала нам с выбором удачных ракурсов для фотографий и сама фотографировала нас. Водитель Александр был вежлив и галантен. Остались очень довольны. Рекомендую индивидуальную экскурсию, не пожалеете!)))