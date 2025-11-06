Мои заказы

Великое княжество Сула: театрализованная экскурсия с дегустацией

Великое княжество Сула
Нас ждет великое княжество Сула, которое покоряет всех гостей своими архитектурными формами.

Торжественная встреча, посещение анимационных площадок, дегустация напитка — наше приключение будет насыщенным.

Также у вас будет возможность покататься на Драккаре и на конной бричке и посетить кузню и гончарную мастерскую.
5
2 отзыва
Великое княжество Сула: театрализованная экскурсия с дегустацией
Великое княжество Сула: театрализованная экскурсия с дегустацией
Великое княжество Сула: театрализованная экскурсия с дегустацией

Описание экскурсии

Усадебно-парковый ком­плекс «Су­ла» покорит вас ар­хи­тек­тур­ны­ми фор­ма­ми ста­рин­ных по­стро­ек. Вы по­гру­зитесь в сред­не­веко­вую ис­то­рию Бе­ла­ру­си, ко­гда ее на­зы­ва­ли стра­ной зам­ков. Экскурсия проходит в интерактивном формате с торжественной встречей, посещением анимационных площадок, а также дегустацией элитного напитка. В программе экскурсии будут:• торжественная встреча у ворот с музыкантами • посещение анимационных площадок • демонстрация кузнечного дела и работы за гончарным кругом • посещение бровара с дегустацией элитного напитка • катание на Драккаре по реке Сула (с мая по октябрь) • катание на конной бричке (по желанию) Также после экскурсии вы можете посетить интерактивные площадки традиционной культуры самостоятельно: Хлеб да сыр, Аптека, Ткачество, Еврейская лавка, Бортничество, Почта, и заглянуть в кукольный театр «Батлейка».

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Готический квартал
  • Иезуитский коллегиум
  • Королевская ассамблея
  • Кукольный театр «Батлейка»
  • Кузня, гончарня и др
Что включено
  • Проезд автобусом туристического класса
  • Экскурсионное сопровождение
  • Анимационная программа
  • Дегустация элитного напитка
  • Катание на Драккаре (учитывая погодные условия)
  • Катание на бричке
Что не входит в цену
  • Обед в ресторане (за дополнительную плату 20 BYN)
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Беларусь, Минск, Сторожовская улица
Завершение: Ул. Сторожовская, парковка у Троицкого предместья
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
А
Александр
6 ноя 2025
Экскурсия, поездка в Сулла, организована на отлично. Благодарность организатору Алине, сопровождающему гиду, водителю. Познавательно, интересно, нескучно! Пожелаю не останавливаться на достигнутом. При возможности предлагать интересные туры на личную почту, будет приятно ознакомиться и спланировать поездку. Спасибо!
Е
Елена
13 сен 2025

Входит в следующие категории Минска

Похожие экскурсии из Минска

Трансфер в парк «Великое княжество Сула» - из Минска
На машине
5 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер в исторический парк
Удобный трансфер в исторический парк с посещением замка, ремесленных мастерских и других интересных мест. Возвращение в Минск в комфортных условиях
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
8315 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
На машине
6 часов
5 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Лучший выбор
Трансфер из Минска в парк «Великое княжество Сула» и обратно
Отправиться в парк интерактивной истории без забот
Сегодня в 08:00
Завтра в 08:00
7000 ₽ за всё до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
На машине
5 часов
37 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Трансфер из Минска - в парк «Великое княжество Сула»
Отвезём вас в интерактивный исторический комплекс и подождём, чтобы доставить обратно в город
Начало: От вашего дома
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
7900 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Минске. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Минске