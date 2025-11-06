Нас ждет великое княжество Сула, которое покоряет всех гостей своими архитектурными формами.
Описание экскурсииУсадебно-парковый комплекс «Сула» покорит вас архитектурными формами старинных построек. Вы погрузитесь в средневековую историю Беларуси, когда ее называли страной замков. Экскурсия проходит в интерактивном формате с торжественной встречей, посещением анимационных площадок, а также дегустацией элитного напитка. В программе экскурсии будут:• торжественная встреча у ворот с музыкантами • посещение анимационных площадок • демонстрация кузнечного дела и работы за гончарным кругом • посещение бровара с дегустацией элитного напитка • катание на Драккаре по реке Сула (с мая по октябрь) • катание на конной бричке (по желанию) Также после экскурсии вы можете посетить интерактивные площадки традиционной культуры самостоятельно: Хлеб да сыр, Аптека, Ткачество, Еврейская лавка, Бортничество, Почта, и заглянуть в кукольный театр «Батлейка».
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Готический квартал
- Иезуитский коллегиум
- Королевская ассамблея
- Кукольный театр «Батлейка»
- Кузня, гончарня и др
Что включено
- Проезд автобусом туристического класса
- Экскурсионное сопровождение
- Анимационная программа
- Дегустация элитного напитка
- Катание на Драккаре (учитывая погодные условия)
- Катание на бричке
Что не входит в цену
- Обед в ресторане (за дополнительную плату 20 BYN)
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Беларусь, Минск, Сторожовская улица
Завершение: Ул. Сторожовская, парковка у Троицкого предместья
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
А
Александр
6 ноя 2025
Экскурсия, поездка в Сулла, организована на отлично. Благодарность организатору Алине, сопровождающему гиду, водителю. Познавательно, интересно, нескучно! Пожелаю не останавливаться на достигнутом. При возможности предлагать интересные туры на личную почту, будет приятно ознакомиться и спланировать поездку. Спасибо!
Е
Елена
13 сен 2025
