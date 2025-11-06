Описание Фото Отзывы Выбрать день Ответы на вопросы Нас ждет великое княжество Сула, которое покоряет всех гостей своими архитектурными формами.



Торжественная встреча, посещение анимационных площадок, дегустация напитка — наше приключение будет насыщенным.



Также у вас будет возможность покататься на Драккаре и на конной бричке и посетить кузню и гончарную мастерскую. 5 2 отзыва

Алина Ваш гид в Минске Написать вопрос Групповая экскурсия Оценка и отзывы 2 отзыва Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 6 часов На чём проводится На автобусе Можно с детьми Да 5% Скидка на заказ 190 выгода 9.50 Br 180.50 Br за человека Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты

Описание экскурсии Усадебно-парковый ком­плекс «Су­ла» покорит вас ар­хи­тек­тур­ны­ми фор­ма­ми ста­рин­ных по­стро­ек. Вы по­гру­зитесь в сред­не­веко­вую ис­то­рию Бе­ла­ру­си, ко­гда ее на­зы­ва­ли стра­ной зам­ков. Экскурсия проходит в интерактивном формате с торжественной встречей, посещением анимационных площадок, а также дегустацией элитного напитка. В программе экскурсии будут:• торжественная встреча у ворот с музыкантами • посещение анимационных площадок • демонстрация кузнечного дела и работы за гончарным кругом • посещение бровара с дегустацией элитного напитка • катание на Драккаре по реке Сула (с мая по октябрь) • катание на конной бричке (по желанию) Также после экскурсии вы можете посетить интерактивные площадки традиционной культуры самостоятельно: Хлеб да сыр, Аптека, Ткачество, Еврейская лавка, Бортничество, Почта, и заглянуть в кукольный театр «Батлейка».

Выберите удобную дату из расписания Выбрать дату

Ответы на вопросы Что можно увидеть на экскурсии? Готический квартал

Иезуитский коллегиум

Королевская ассамблея

Кукольный театр «Батлейка»

Кузня, гончарня и др Что включено Проезд автобусом туристического класса

Экскурсионное сопровождение

Анимационная программа

Дегустация элитного напитка

Катание на Драккаре (учитывая погодные условия)

Катание на бричке Что не входит в цену Обед в ресторане (за дополнительную плату 20 BYN)

Личные расходы Где начинаем и завершаем? Начало: Беларусь, Минск, Сторожовская улица Завершение: Ул. Сторожовская, парковка у Троицкого предместья Когда и сколько длится? Когда: Выберите удобную дату из расписания Экскурсия длится около 6 часов Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала Кто ещё будет вместе со мной? Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 45 человек. Нужно оплачивать всё сразу? Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн. Можно задать вопрос до бронирования? Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы. Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.