Дегустации на экскурсиях в Минске – попробуйте новое на вкус

Найдено 7 экскурсий в категории «Дегустационные туры» в Минске, цены от 90 ₽, скидки до 10%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Понять культуру Беларуси
🚗 На машине
Индивидуальная
5 часов
19 отзывов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«Здесь у вас также будет возможность купить авторские сувениры и традиционные продукты питания, понравившиеся на дегустации»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500 за всё до 3 чел.
Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
🚶 Пешая
Мини-группа
1 час
33 отзыва
Гастротур по фермерскому рынку Минска: погружение в мир уникальных вкусов
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по фермерскому рынку Минска, где каждый продукт расскажет свою историю
Начало: На улице Коласа 1
«Дегустация фермерских продуктов входит в стоимость»
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
1 200 за человека
В Минске есть, пить, по душам говорить
🚶 Пешая
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
24 отзыва
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310 за человека
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
5.5 часов
3 отзыва
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода, входные билеты по программе, угощение/дегустация, катание на повозке/санях/лошадях (в зависимости от погоды)»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600 за человека
Музей Дудутки с профессиональным гидом
🚗 На машине
Индивидуальная
4.5 часа
4 отзыва
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750 за всё до 3 чел.
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
🚌 На автобусе
Групповая
4.5 часа
1 отзыв
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
🚌 На автобусе
🚐 На микроавтобусе
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen, услуги местных гидов, посещение Лидского бровара с дегустацией, посещение фэнтэзи-усадьбы «Литовка», обед»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • С
    Светлана
    19 мая 2024
    Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
    Нам очень понравилось!
  • М
    Максим
    18 мая 2024
    Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
    Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
  • А
    Анна
    12 мая 2024
    Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
    Забавное мероприятие: малой группой быстро перемещаемся от прилавка к прилавку под комментарии рекомендации гида Ксении и пробуем- пробуем-пробуем. Жуём и
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    запиваем, параллельно выхватывая информацию о том, кто как и зачем этот гастроэкстаз делает. Ксения - чрезвычайно увлеченный человек, душевный и готовый помочь. Сняла балл только за сумбурное перемещение, неудобно пробираться по узкому проходу мимо покупателей, не очень хорошо слышно информацию - не успеваешь протиснуться к группе) Немного усилий по организации и информированию плюс сбор не в конце рыночного дня, когда многие активно сворачивают торговлю- и всё будет отлично

  • Н
    Наталья
    10 мая 2024
    Всё своё: гастротур по фермерскому рынку Минска
    Спасибо Ксении, за вкусняшки и знакомство с фермерами и из продуктами! Вкусно, весело и интересно
  • М
    Мария
    9 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком
  • А
    Ангелина
    5 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до 12 лет) побывали на
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    индивидуальной экскурсии в Дудутках. Нас вез замечательный водитель, внимательный к пассажирам, особо хочется отметить его комфортное вождение и очень чистый автомобиль. Если Вы путешествуете с детьми и хотите показать им природу и культуру Белоруссии (ее народные промыслы), то однозначно стоит посетить эту экскурсию. По дороге в Дудутки наш гид Светлана очень интересно рассказывала нам о Минске, Белоруссии и ее культуре. Очень понравилась доброжелательность местных гидов. Увезли на память о Дудутках подкову и сувениры.

    Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 доЗдравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до
  • А
    Анастасия
    5 мая 2024
    Понять культуру Беларуси
    Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное и самобытное, в каждой
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    мастерской нас ждал интересный или вкусный сюрприз, будет интересно и взрослым и детям. Привезли и увезли с комфортом, в автомобиле чисто, дорога легкая, пейзажи сельские, просторные поля и аккуратные деревеньки.

    Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательноеОчень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное
  • Е
    Екатерина
    9 апреля 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
  • А
    Анастасия
    28 января 2024
    В Минске есть, пить, по душам говорить
    Экскурсию проводила гид Дарья. Очень хорошо провели время, прогулялись по центру Минска и познакомились с белорусской кухней, узнали много интересных фактов о Беларуси. Спасибо!
  • Е
    Елена
    10 ноября 2023
    Музей Дудутки с профессиональным гидом
    Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ от экскурсовода Елены по истории Белоруссии и в дороге было не скучно-много рассказывала про современную жизнь Минска и страны. Спасибо, рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дегустационные туры»

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Сколько стоит экскурсия по Минску в июне 2024
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