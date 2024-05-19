1 чел.
По популярности
Индивидуальная
5 часов
Погружение в культуру Беларуси: традиции, ремесла и кухня в Минске
Погрузитесь в уникальный мир белорусских традиций с экскурсией в Дудутки. Искусство, кухня и ремесла ждут вас
Начало: Холл отеля
«Здесь у вас также будет возможность купить авторские сувениры и традиционные продукты питания, понравившиеся на дегустации»
Завтра в 09:00
12 июня в 09:00
16 500₽ за всё до 3 чел.
Мини-группа
1 час
Гастротур по фермерскому рынку Минска: погружение в мир уникальных вкусов
Приглашаем вас на незабываемое путешествие по фермерскому рынку Минска, где каждый продукт расскажет свою историю
Начало: На улице Коласа 1
«Дегустация фермерских продуктов входит в стоимость»
Завтра в 12:30
22 июня в 12:30
1 200₽ за человека
скидка
10%
Мини-группа
2 часа
Популярное предложение
В Минске есть, пить, по душам говорить
Пиво, коктейли, соленья, драники на прогулке по вкусным и интересным местам города
Начало: Раковского предместья
«Перед тем, как вы окончательно и с головой уйдёте в дегустацию местных блюд в ресторане, я покажу вам современную часть города»
Расписание: ежедневно в 19:00
Сегодня в 19:00
Завтра в 19:00
59005 310₽ за человека
Групповая
5.5 часов
Автобусная экскурсия в Дудутки - «всё включено»
Познакомиться с белорусскими традициями в музейном комплексе старинных народных ремёсел и технологий
Начало: В центре города на ЖД вокзале
«В стоимость включено: транспортные услуги, полное сопровождение аттестованного экскурсовода, входные билеты по программе, угощение/дегустация, катание на повозке/санях/лошадях (в зависимости от погоды)»
Завтра в 11:00
23 июня в 11:00
2 600₽ за человека
Индивидуальная
4.5 часа
Музей Дудутки с профессиональным гидом
Посетить этнографический музей под открытым небом и узнать о белорусской народной культуре
Начало: Красный костел
«Музей Дудутки: древние ремёсла, дегустации и новые знания»
21 июня в 10:30
3 июля в 14:30
13 750₽ за всё до 3 чел.
Групповая
4.5 часа
Дудутки: экскурсия + 3 дегустации (хлеб, масло, сыр, соленья, самогон, чай)
Начало: Г. Минск, пл. Свободы, 2А (Городская ратуша)
Расписание: См. расписание
14 июня в 13:00
19 июня в 11:00
90Br за человека
Групповая
13 часов
Недетский гастротур: пиво и мистика - формат «всё включено»
Автобусная поездка из Минска на пивоварню "Лидское пиво" и в фэнтези-усадьбу "Литовка"
Начало: на улице Кирова
«В стоимость входят: трансфер на комфортабельном микроавтобусе Mercedes или Volkswagen, услуги местных гидов, посещение Лидского бровара с дегустацией, посещение фэнтэзи-усадьбы «Литовка», обед»
Расписание: в субботу в 07:30
15 июня в 07:30
22 июня в 07:30
6 000₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ССветлана19 мая 2024Нам очень понравилось!
- ММаксим18 мая 2024Отличная экскурсия в мини-группе. Давно хотелось посетить данное место. Мое желание сбылось. Экскурсия потрясающая.
- ААнна12 мая 2024Забавное мероприятие: малой группой быстро перемещаемся от прилавка к прилавку под комментарии рекомендации гида Ксении и пробуем- пробуем-пробуем. Жуём и
- ННаталья10 мая 2024Спасибо Ксении, за вкусняшки и знакомство с фермерами и из продуктами! Вкусно, весело и интересно
- ММария9 мая 2024Здравствуйте. Благодарим за экскурсию, проводила гид Юлия, все понравилось, хороший экскурсовод, недолгая экскурсия, удобно с ребенком
- ААнгелина5 мая 2024Здравствуйте! 2 мая 2024 г. мы с семьей (2 взрослых и трое детей от 6 до 12 лет) побывали на
- ААнастасия5 мая 2024Очень понравилось, не утомительно, живенько и аутентично. Экскурсия прошла на одном дыхании, само место очень увлекательное и самобытное, в каждой
- ЕЕкатерина9 апреля 2024Гид Алла великолепная, рассказала много интересного, а дегустация выше всяких похвал (пиво, настлйки и вкуснейший ужин)
- ААнастасия28 января 2024Экскурсию проводила гид Дарья. Очень хорошо провели время, прогулялись по центру Минска и познакомились с белорусской кухней, узнали много интересных фактов о Беларуси. Спасибо!
- ЕЕлена10 ноября 2023Экскурсия очень понравилась. Интересный рассказ от экскурсовода Елены по истории Белоруссии и в дороге было не скучно-много рассказывала про современную жизнь Минска и страны. Спасибо, рекомендую!
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Дегустационные туры»
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