2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
«За кулисами театра Приглашаем вас на увлекательное путешествие по закулисью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, одного из самых престижных театров страны»
18 апр в 11:00
25 апр в 11:00
60Br за человека
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
Увидеть, как создаётся театральная магия
Начало: Недалеко от метро «Немига»
«Мы познакомим вас с хрониками театра — его основанием, реновацией в 2009 году и жизнью сегодня»
1300₽ за человека
7.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Театрализованная экскурсия в Несвижском замке (из Минска)
Пройти с фонарём по тайным местам старинного замка и поужинать в местном ресторане
Начало: В районе метро «Малиновка»
«Театрализованное представление в Несвижском замке (1,5 часа)»
8200₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЭЭльмира22 июля 2024Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.
Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Театральные»
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