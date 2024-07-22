Театральные экскурсии в Минске

Найдено 3 экскурсии в категории «Театральные» в Минске, цены от 60 Br. Расписание для бронирования на март, апрель и май в 2025 году
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Пешая
2 отзыва
2 часа
Групповая
до 25 чел.
Закулисье театра оперы и балета Беларуси
Начало: Пл. Парижской Коммуны, 1 центральный вход в театр
«За кулисами театра Приглашаем вас на увлекательное путешествие по закулисью Национального академического Большого театра оперы и балета Беларуси, одного из самых престижных театров страны»
18 апр в 11:00
25 апр в 11:00
60Br за человека
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
1.5 часа
Групповая
до 25 чел.
Минск: закулисье Большого театра оперы и балета
Увидеть, как создаётся театральная магия
Начало: Недалеко от метро «Немига»
«Мы познакомим вас с хрониками театра — его основанием, реновацией в 2009 году и жизнью сегодня»
1300 за человека
Театрализованная экскурсия в Несвижском замке (из Минска)
На автобусе
На микроавтобусе
7.5 часов
Групповая
до 15 чел.
Театрализованная экскурсия в Несвижском замке (из Минска)
Пройти с фонарём по тайным местам старинного замка и поужинать в местном ресторане
Начало: В районе метро «Малиновка»
«Театрализованное представление в Несвижском замке (1,5 часа)»
8200 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Э
    Эльмира
    22 июля 2024
    Закулисье театра оперы и балета Беларуси
    Побывав на этой экскурсии, узнала очень много интересного и полезного, обратная, скрытая от зрителей сторона жизни театра оказалась весьма неожиданной. Всем советую посетить. Вся наша компания была очень довольна.

Ответы на вопросы от путешественников по Минску в категории «Театральные»

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  7. Мирский замок
  8. Несвижский замок
  9. Национальная библиотека
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Сколько стоит экскурсия по Минску в марте 2025
Сейчас в Минске в категории "Театральные" можно забронировать 3 экскурсии от 60 до 8200. Туристы уже оставили гидам 2 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.86 из 5
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