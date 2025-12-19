Эта экскурсия поможет ощутить масштаб белорусского машиностроения и по-новому взглянуть на поездки по городу. Сначала вы побываете в музее, где воссоздан ремонтный завод 1973 года.
А затем окажетесь на производстве и удивитесь, сколько сложных высокотехнологичных процессов стоит за привычным транспортом — трамваями, троллейбусами и электробусами.
Описание экскурсии
Мы проследуем от исторической экспозиции 1973 года к работающим цехам сборки, современным покрасочным камерам и зоне готовой продукции. Перед вами раскроется эволюция электротранспорта — от первых ремонтных мощностей до высокотехнологичного производства сегодняшнего дня.
Главные темы
- История белорусского транспорта. Как ремонтный завод превратился в одного из крупнейших производителей электротранспорта
- Производственный процесс. Основные этапы сборки трамваев, троллейбусов и электробусов, включая покраску и финальную подготовку
- Инновации и технологии. Особенности современного электротранспорта и его экологические преимущества
Чем запомнится экскурсия
- Эксклюзивный доступ. Вы увидите настоящий сборочный конвейер, а не только статичные экспонаты
- Технологии в действии. В роботизированном покрасочном цехе вам продемонстрируют уровень автоматизации
- Интерактивность. В конце экскурсии — небольшая викторина с призами и брендированный сувенир
Организационные детали
- По технике безопасности предусмотрено возрастное ограничение 8+
- Входные билеты в музей и на производство включены в стоимость
- С вами будет один из гидов нашей команды
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|820 ₽
|Дети до 18 лет
|700 ₽
|Пенсионеры
|700 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На Переходной улице
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 22% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ирина — Организатор в Минске
Провела экскурсии для 1035 туристов
Откройте для себя богатую историю и культуру Беларуси с нашими увлекательными экскурсиями! Мы предлагаем разнообразные маршруты, которые подойдут как для индивидуальных путешественников, так и для групп.
Входит в следующие категории Минска
